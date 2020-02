Miljøforkjempere stopper Tesla-fabrikk: - Verden ler av oss

Teslas nye gigantfabrikk utenfor Berlin er blitt stoppet av retten fordi en tysk miljøorganisasjon vil verne skogsområdet fabrikken skal bygges på. Det skaper sterke reaksjoner.

- Vi flytter hele landsbyer for å bygge skitne kullgruver, men vil ikke hugge trær for ren fremtidsteknologi? Det er det ingen i verden som forstår, skriver Tom Dreschler, bilredaktør for Tyskland største avis, Bild, i en kommentar onsdag.

Tesla annonserte i fjor at de vil bygge en gigantfabrikk i delstaten Brandenburg utenfor Berlin, 100 mil sør for Oslo.

Investeringen i fabrikken er i mangemilliarders-klassen, og skal skape opp til 12.000 arbeidsplasser. Det er svært kjærkomment for delstaten, som er en av Tysklands aller fattigste.

Stoppet



Fabrikken skal være klar allerede i 2021, men denne datoen kan komme til å bli forskjøvet, hvis den i det hele tatt blir noe av.

I helgen kom nemlig nyheten om at retten i delstaten Brandenburg har satt foten ned for videre rydding av furuskogen, til sammen 91 hektar, etter at miljøorganisasjonen Grüne Liga, eller «Den grønne ligaen» har lagt inn en klage. De ønsker nemlig å verne skogsområdet, som de mener er viktig for klima og artsmangfold, og mener utredningene i forkant av byggearbeidene ikke har vært gode nok.

- Loven gjelder for alle, også Tesla, sier Grüne Liga-sjef Heinz-Herwig Mascher til Berliner Zeitung.

Tesla-sjef Elon Musk har på sin side sagt at de skal plante nye trær tilsvarende de som må hugges i sammenheng med fabrikkbygget.

TESLA-SJEF: Elon Musk vil bygge gigafabrikk i Tyskland. Foto: Jae C. Hong (AP)

Raser



Beslutningen om den midlertige stoppen av byggingen har fått mange til å reagere kraftig.

- I løpet av få måneder har vi klart å gjøre oss til latter for en hel verden. Miljøforkjempere stopper utslippsfrie biler, skriver Dreschler i Bild.

Han mener at Grüne Ligas argumenter mot trehugging er bare tull.

- Furutrærne de snakker om er ikke en skog, men villniss, men de gir dem en betydning som om det skulle være snakk om verdens lunge. Dette er ikke en duell mellom Grüne Liga-sjef Heinz-Herwig Mascher (61) og Elon Musk, det er en duell mellom Tyskland og fremtiden, skriver han.

Grønn reaksjon



Men Bild-redaktøren er langt fra den eneste som reagerer. Selv politikere for partiet De grønne, som er Tysklands nest største, og søsterpartiet til MDG, har reagert på motstanden mot Tesla-fabrikken.

- Det er absurd å gjøre et plantefelt for furu til et stridsområde. Dette har ingenting med naturvern å gjøre. Vi trenger investeringer i bærekraftig infrastruktur og fremtidsrettet industri. Da må vi gjøre areal tilgjengelig for det, sier Oliver Krischer, som er nestleder for parlamentsgruppen til De grønne i Forbundsdagen, ifølge Handelsblatt.