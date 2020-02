Miljøorganisasjon sidestiller olje med våpen og tobakk: Får kontant svar fra oljesjefen

Storavisen The Guardian stanser reklamene til oljebransjen - til applaus fra miljøbevegelsen og sinne fra oljebransjen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I forrige uke bestemte The Guardian, en av Storbritannias største og mest velrenommerte aviser, å ikke lengre trykke annonser fra olje- og gasselskaper. Avisen, som leses av 24 millioner nettlesere månedlig, presiserer at annonsestansen kun gjelder selskaper som driver med utvinning av olje- og gass.

- Beslutningen er basert på den flere tiår lange kampen som mange i industrien har kjempet for å hindre meningsfulle klimatiltak fra myndigheter verden rundt, skrev Guardians Anna Bateson og Hamish Nicklin i en pressemelding i forrige uke.

Avisens avgjørelse vekker begeistring blant flere norske brukere Twitter, der noen oppfordrer norske mediehus til å gjøre det samme. Blant dem er Greenpeace-leder Frode Pleym. Han mener norske aviser bidrar til «grønnvasking» av produkter som fører til klimaendringer ved å la oljeselskapene kjøpe reklameplass.

- Jeg kan skjønne at tiden ikke er moden for annonsestans i Norge per i dag, men det bør den snart bli. Jeg ser ingen prinsipielle forskjeller på alkohol-, tobakk- og våpenreklame versus olje. Hva er forskjellen, spør Pleym, med henvisning til de skadelige effektene klimaendringene vil ha på sikt.

Les også: Oljegiganten Conoco Phillips hyrer inn bulgarske arbeidere til under halvparten av norsk lønn: – En skandale

Pleym mener at norske mediehus må ta innover seg ubalansen som finnes mellom rike oljeselskaper og fattige miljøorganisasjoner.

- I en redaksjonell debatt er oljebransjens syn og miljøbevegelsens syn ofte noenlunde godt balansert. Men kun oljebransjen har råd til å kjøpe seg en egen annonseserie i Aftenpostens Forklart-podcast, sier Greenpeace-lederen.

- Hvorfor er det greit å kjøpe seg grønnvasking av olje som koker kloden, spør Greenpeace Norge-leder Frode Pleym. Foto: Victoria Gjersøe (Greenpeace)

Les mer: Slik kan Norge halvere utslippene på 10 år: Manglende kunnskap om elbil og dårlig kosthold står i veien

Får svar på tiltale fra oljegründer

The Guardian skriver at 40 prosent av inntektene til avisen kommer fra annonser, og at reklamenekten på ingen måte kommer til å gjøre den finansielle situasjonen bedre for storavisen. De håper imidlertid å tiltrekke seg inntekter fra andre annonsører som er glade for at The Guardian nå kutter ut olje- og gassreklame i avisen.

Oljegründer og IKM-sjef Ståle Kyllingstad kaller The Guardians beslutning for «latterlig».

- Jeg synes det er en helt latterlig beslutning, rett og slett. Det har ingenting å gjøre med det som vi alle bryr oss om: Å få ned CO2-avtrykket fra energiutvinningen og energiforbruket. Avisen angriper en næring spesifikt uten å ta hensyn til alle andre næringer og mennesker som trenger denne bransjen for å ha et bra liv, sier Kyllingstad, som mener The Guardian dessuten «kun er en avis som leses av rike folk».

Ståle Kyllingstad, sjef for IKM-gruppen, er bekymret for oljenæringens status. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

- Frykter du at at olje og gass havner i samme kategori som våpenhandlere?

- Vi er på nivået over våpen og porno, men vi nærmer oss alkohol og tobakk. Og det synes jeg er skremmende. For energi er noe vi trenger. Tobakk er noe vi ikke trenger, sier Kyllingstad.

- Handler det om at oljebransjen ikke har vært gode nok til å formidle hvorfor bransjen er viktig?

- Det er klart, vi kunne vært bedre. Kanskje skulle vi gjort mer tidligere. Vi er «slow starters», det er en konservativ bransje. Det er en stemning som har oppstått nå, og den er negativ til olje og gass, sier Kyllingstad.

Les mer: Ikke tro på svartmaling: Norge har de laveste klimagass-utslippene på 25 år

Artikkelen fortsetter under målingen under:

Oljeministeren: - En helt legitim virksomhet

Olje- og energiminister Tina Bru (H), som mandag besøkte oljemøtet Offshore Strategikonferanse i Stavanger, er opptatt av å skape gode diskusjoner mellom oljebransjen og klimaforkjemperne.

- Jeg tror det er viktig at vi ikke havner i et spor der denne debatten blir så hard og ned i skyttergraven at vi ikke får hatt de fruktbare og gode diskusjonene om den kompliserte fremtiden vi må møte sammen. Jeg er veldig opptatt av at det ikke er et enten/eller-spor. Beslutningen til The Guardian må de selv stå for, sier Bru og fortsetter:

- Men olje- og gassnæringen er en helt legitim virksomhet. Den betyr masse for Norge og norske arbeidsplasser. Vi tar klimaansvar. Å legge om verdens energibruk er en kompleks og stor utfordring som kommer til å ta tid. Jeg tror vi har godt av å vite at verden trenger energien vår i stor grad. Selv om vi jobber for at vi skal redusere bruken av den, sier Bru til Nettavisen Økonomi.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) advarer mot skyttergravskrig mellom oljebransjen og miljøforkjempere. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Greenpeace-leder Pleym avviser at sammenlikningen mellom olje og alkohol, tobakk og våpen er for drøy.

- Olje og gass er vel noe verden trenger i dag, og er nødvendig for å sikre verdens energiforsyning? Det blir vel noe annet enn alkohol, tobakk og våpenhandel, som på hver sin måte kan være svært skadelig for enkeltmennesker?

- Vi i miljøbevegelsen har også et generasjonsperspektiv på norsk olje, og sier ikke at den skal fases ut i dag. Men det er forskjell på å være enig i at olje er noe som kommer til å finnes i flere tiår fremover kontra de etiske prinsippene ved å markedsføre olje som et bra produkt, sier Pleym.

- Men er det en relevant sammenlikning?

- Jeg ser at det er forskjell mellom olje og tobakk, alkohol og våpen i det korte perspektivet. Men i det lengre perspektivet er det ikke stor forskjell, i og med at olje bidrar til klimakrisen, som er skadelig for enkeltmennesker. Det er bra at The Guardian tar et tydelig standpunkt, sier Pleym.

Les også: Norsk banebrytende klimateknologi kan gi millioner av arbeidsplasser: – Enormt