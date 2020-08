Miljøpartiet De Grønne spilte høyt og lider et sviende nederlag om E18

Modig av Arbeiderpartiet og Senterpartiet å sette hensynet til innbyggerne foran rødgrønt samarbeid.

Miljøpartiet De Grønne er rasende etter at de ikke lyktes i sitt mangeårige forsøk på å stanse utbyggingen av E18 mellom Oslo og Asker.

Motarbeidelsen truet med å stanse den nødvendige utvidelsen av hovedveien inn til Oslo, og samtidig blokkere den etterlengtede Fornebubanen. Innbyggerne i Viken jubler, mens SV og MDG raser.

MDGs miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, fyrte seg skikkelig opp på Facebook:

- I dag har Tonje Brenna og Arbeiderpartiet i Viken bestemt seg for å ofre det rødgrønne samarbeidet i Norges mest folkerike fylke for å få bygget en gigantisk motorvei inn til Oslo. Det er tidenes miljøsvik for Osloregionen og ubegripelig nå når vi har dårligere tid enn noensinne for å kutte klimagassutslipp, skrev hun på Facebook.

At MDG er skuffet, får så være. Men Tonje Brenna fortjener ros for å ha utvist politisk mot og for å sette en sluttstrek for mindretallets langdryge motarbeidelse - et forsøk som ikke bare kunne veltet E18, men også utsatt utbyggingen av Fornebubanen på ubestemt tid.

Samtidig kan samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) notere seg for en seier etter å ha satt hardt mot hardt og lagt den statlige finansieringen inn i potten.

SEIER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) lyktes i å sette hardt mot hardt. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å få ned klimagassutslipp, men det er en blindvei å gjøre det ved å senke mobiliteten. Enhver som har forsøkt å kjøre inn eller ut av hovedstaden vestover i rushtiden vil ha opplevd timevis med forurensende kø.

Nå øker kapasiteten (hvor mye kan diskuteres), men samtidig blir stadig mer av bilparken elektrisk og utslippsfri, mens lastebilnæringen gjennomfører store miljøinvesteringer.

For innbyggerne i Bærum og Asker er det et stort fremskritt å få mer av E18 under bakken, og skille gjennomgangstrafikken fra lokaltrafikken. Nye sykkelfelt og kollektivfelt er et ubetinget gode.

En annen miljøseier er at et vesentlig hinder for Fornebubanen nå er ryddet av veien. Det vil sikre en fremtidsrettet og effektiv transport for de titusener av ansatte og beboere som skal til og fra Fornebu de neste tiårene.

«SVIK»: MDGs Oslo-profil Lan Marie Berg reagerer kraftig på nederlaget i E18-saken mandag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Det ville vært udemokratisk hvis MDG og SV hadde lykkes i å blokkere en utbygging det store flertallet av innbyggerne ønsker. MDG fikk 15 prosent av stemmene i Oslo ved siste valg, og selv om det var et brakvalg, så stemte 85 prosent av velgerne på et annet parti. I Viken fikk MDG bare syv prosent.

Når Senterpartiet og Arbeiderpartiet skar igjennom, og SV og MDG trekker seg fra fylkesrådet, så er det interessant også i en nasjonal, politisk sammenheng inn mot stortingsvalget om ett år.

Senterpartiet ønsker en regjeringen bestående av dem og Arbeiderpartiet, mens Ap-partileder Jonas Gahr Støre kan måtte velge mellom en slik løsning (som nå altså vil gjelde i landets største fylke, Viken) eller en bredere allianse der også SV og MDG deltar, med Rødt som støtteparti (som i Oslo).

Det er lett å gjøre politikk til et spill og taktikkeri, men i denne saken viste Tonje Brenna mot til å skjære igjennom og få gjennomført et etterlengtet prosjekt - selv om det irriterer hennes politiske partnere. Beslutningen betyr at spadene snart kan gå i jorden og at innbyggerne i Bærum og Asker endelig kan få veiprosjektet de har ventet på i mange år.

