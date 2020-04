Miljøvernere søker om å sprenge BMW i Oslo sentrum

– Vindturbinene tyskerne er med på å bygge i Norge ødelegger norsk natur. Det er forkastelig, sier miljøaksjonisten til Nettavisen Økonomi.

Trønderenergi og Stadtwerke München bygger 14 vindturbiner på øya Frøya i Trøndelag som skal stå ferdig i løpet av 2020. Sammen har de opprettet selskapet Midgard vind, hvor tyskerne eier 70 prosent av aksjene.

Protestene mot tyske Stadtwerke München i det trønderske vindkraftprosjektet har vært store, og i flere omganger har demonstranter aksjonert mot anleggsarbeidet. Senest i mars ble to personer pågrepet og siktet for skadeverk på Frøya vindpark.

- Det overrasker meg at aksjonistene er så mange og intensiteten i det, sa den tyske vindkrafttoppen Christian Vogt til Nettavisen Økonomi i fjor.

I et brev til Oslo politidistrikt fredag beskylder Norges Miljøvernforbund og leder Kurt Oddekalv norske myndigheter om å undergrave det norske demokratiet ved å legge til rette for det tyske energiselskapet. Oddekalv og Norges Miljøvernforbund skriver i brevet at de ikke har noe annet valg enn å demonstrere mot NVE, Olje- og energidepartementet og tyske myndigheter.

- Norges Miljøvernforbund (NMF) søker derfor om å få gjennomføre en symbolsk pyroteknisk sprenging av en BMW utenfor den tyske ambassaden i Oslo der alle sikkerhetsmessige tiltak blir ivaretatt i samråd med politimesteren, skriver Oddekalv.

Fakta Vindparken på Frøya ↓ På øya Frøya vest for Trondheim har Trønderenergi konsesjon til å bygge ut en vindpark med 14 vindturbiner.

For et år siden forsøkte utbyggerne å starte anleggsarbeidet, men ble stoppet av sinte aksjonister.

Vindparken på Frøya er én av til sammen åtte vindparker som eies 70 prosent av Stadtwerke München og 30 prosent av Trønderenergi.

I en folkeavstemning på Frøya stemte 78,7 prosent av innbyggerne mot vindkraftprosjektet.

Frøya kommune varslet i juni 2019 at de ga opp kampen mot utbyggerne.

Vil sprenge på trygg måte

Oddekalv forteller til Nettavisen Økonomi at de håper at NMF får tillatelse til å sprenge bilen.

- Jeg er veldig i tvil om vi får tillatelse, for det vil jo ikke være i regjeringens ånd, sier miljøaktivisten.

Han forteller at de kommer til å bruke en pyrotekniker for å sprenge bilen på en trygg måte, dersom tillatelsen går gjennom. Oddekalv forteller at sprengning av bilen foran ambassaden er en måte å vise forakt for det som er tysk.

– Vindturbinene tyskerne er med på å bygge i Norge ødelegger norsk natur. Det er forkastelig, sier Oddekalv.

Aktivisten mener den tyske ambassaden bidrar til å presse den norske regjeringen til å gjennomføre utbyggingen av vindmølleparkene. Lederen i Norges Miljøvernforbund håper at sprengning av BMW-en utenfor ambassaden kan få tyskerne til å trekke seg ut av Frøya-prosjektet.

Oddekalv forteller at storaksjonæren i BMW også er aksjonær i utbyggingen av vindturbiner på Frøya, og nettopp derfor velger aksjonistene å søke om å få sprenge en bil av dette merket.

Har sprengt fransk bil tidligere

BMW, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, er et konsern som produserer biler og motorsykler - og har hovedkvarter i Munchen. Bilkonsernet er ikke bare tysk, men direkte knyttet til munchen.

Ifølge Oddekalv gjennomførte Norges Miljøvernforbund en tilsvarende demonstrasjon da aktivister «sprengte» en Citroën 2CV utenfor den franske ambassaden i Oslo i 1995 som en protest mot den franske presidenten Jacques Chirac og Frankrikes atomprøvesprenginger på Mururoa.

BILKNUSER: I 2004 knuste Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet en Ford-bil som en del av en protest mot konsernet. Foto: Arkiv (Espen Forsberg (Bergensavisen))

Oddekalv har også knust en Ford Scorpio utenfor en lokal Ford-forhandler i Bergen som en protest mot at Ford-konsernet skrotet elbilen Think.

- Kommer dere til å sprenge bilen uansett om dere får tillatelse eller ikke?

- Det kan ikke jeg svare på. Den som lever får se, avslutter han.

Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med operasjonsleder i Oslo politidistrikt, som foreløpig ikke kjenner til brevet. Politiet skal komme tilbake til Nettavisen så snart de er kjent med saken.