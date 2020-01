Milliardær Fred. Olsen siktet etter å ha kjørt på gutt (3)

Gutten ble sendt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av 91-åringens Tesla.

Ulykken skjedde i 14.30-tiden på 1. nyttårsdag på Oslos vestkant, da nødetatene fikk melding om at et barn var blitt påkjørt.

– Jeg er uendelig trist over det som har skjedd, sier skipsreder Fred. Olsen til NRK.

Ikke mistanke om kjøring i ruset tilstand

Olsen er siktet for budd på vegtrafikklovens paragraf tre, som sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

– Det er ikke mistanke om kjøring i ruset tilstand. Fører har status som siktet fordi hans førerrett er midlertidig tilbakekalt og førerkort er beslaglagt, sier politiadvokat Ingelin Hauge ved Oslo politidistrikt til NRK.

Uendelig trist over det som har skjedd

Til NRK formidler Fred. Olsens sekretær følgende:

«Jeg er uendelig trist over det som har skjedd og har siden hendelsen hatt hovedfokus på gutten. Jeg forstår, etter nær og god kontakt med guttens nærmeste, at det etter omstendighetene går bra med ham.

Det oppleves ikke riktig med ytterligere kommentarer fra meg. Fred. Olsen»

Gutten har det bra

Da nødetatene kom fram til ulykken vurderte de at skadene på gutten var mer alvorlige enn først meldt og barnet ble derfor kjørt til sykehus med ambulanse, hvor det nå skal stå bra til med ham.

– Barnet ble kjørt til sykehus for behandling og observasjon og det skal stå bra til med barnet, sier politiadvokat Hauge til NRK.