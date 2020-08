Milliardær og oljegründer Ståle Kyllingstad: – Uten tvil det mest dramatiske jeg har opplevd

Toppsjefen siterer Winston Churchill og snakker om klimasamvittighet og hvem som skal overta sjefsstolen.

SOLA (Nettavisen Økonomi:) – Jeg sa det i fjor høst, at noe stort ville skje i 2020. Jeg ante ikke hva det var, men med jevne mellomrom skjer det noe som rammer oljemarkedet hardt, sier Ståle Kyllingstad.

– Min teori var vel at Saudi-Arabia ville havne i en krig, ettersom de har altfor mange prinser i forhold til befolkningstall. Det kan umulig være sunt.

Den frittalende jærbuen tenker høyt. Ofte på bekostning av norske politikere eller oljeselskaper som Equinor. Men da spredningen av covid-19 førte til et massivt krakk og oljepriser på under 20 dollar fatet, var gode råd dyre.

– Koronakrisen er uten tvil det mest dramatiske jeg har opplevd, sier Kyllingstad.

IKM-gründeren mener situasjonen kun kan sammenliknes med da oljeprisen ble halvert fra over 110 dollar fatet i 2014. Men det var kun fordi oljefolket hadde blitt fartsblinde etter mange års oppgang, ifølge oljeservice-sjefen.

– I mars og april i år lurte jeg, som alle andre, på hvor dette ville ende. Jeg tenkte at jeg måtte sitte stille i båten. Nå ser jeg at vi er på grensen til å få en ny bølge, og jeg håper bare at alle er lojale og følger myndighetenes råd, sier Kyllingstad.

På kort tid ble IKM, industrikonsernet som 60-åringen startet i 1989, lammet. Avtalt arbeid ble utsatt eller kansellert. Den største jobben som nå er utsatt, er alene verdt 135 millioner kroner.

BEDRING: Oljepakken fra regjeringen har satt fart på aktiviteten i oljebransjen, og IKM kan se frem mot en helt ok periode, ifølge Ståle Kyllingstad. – Jeg var veldig pessimistisk en stund. I mars var det helt bråstopp, og det ble ikke lansert noen nybygg på flere måneder. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Startet i oppvasken på boligrigg

Historien om bondegutten fra Horpestad som startet eget oljeservicefirma har blitt fortalt mang en gang på Jæren. Ståle Kyllingstads karriere i oljebransjen startet i oppvasken på den nå skrotede boligriggen «Safe Astoria».

I 1979 fikk han sin første tur, og 18-åringen betjente både kinodriften på boligriggen og oppvaskkummene på kjøkkenet. Ti år senere startet Kyllingstad IKM, industrikonsernet som i 2020 budsjetterer med en omsetning på over fire milliarder kroner. Oljeservicegiganten har 2.500 faste ansatte i sving, og sysselsetter til sammen rundt 3.000.

Over 30 år etter oppstarten, er Kyllingstad fortsatt trygg på at IKM vil tjene gode penger i mange år fremover.

Oljemarkedet er imidlertid i bevegelse: Flere stater og selskaper i verden ønsker en gjenoppbygging etter koronakrisen som skal være grønn. Den europeiske union, Norges største marked for olje og gass, har store planer om å kutte utslippene med minst 80 prosent de neste 30 årene – i henhold til Parisavtalen.

Kyllingstad lar seg ikke stresse.

– Vi produserer ikke olje og gass, og en stor del av det vi driver med handler om vedlikehold og inspeksjon. Det kan vi gjøre på både oljeplattformer, flytende havvindparker og bunnfaste havvind-installasjoner. Jeg er sikker på at vi kommer til å ha mye å gjøre uansett hva som vil skje, sier gründeren.

TILBAKE PÅ RETT SPOR: Da koronakrisen slo inn i mars, var det bråstopp for Ståle Kyllingstad og IKM. Men nå er aktiviteten økende, og året kan faktisk ende ok, ifølge konsernsjefen. – Det blir kanskje ikke så hektisk som vi var på vei til å få det, men så var oljemarkedet på vei til å bli en smule overopphetet også. Foto: Reidar Mortensen (Equinor)

IKM konkurrerer om å levere vedlikehold, tjenester og inspeksjon til 87 produserende felt på norsk sokkel. I tillegg er rydding og rengjøring av nedstengte oljeplattformer en viktig inntektskilde for Kyllingstads konsern.

– Arbeidet i forbindelse med decommissioning (nedstengning og fjerning, journ. anm.) av den danske Tyra-plattformen i fjor var for eksempel en kjempejobb for oss, sier Kyllingstad.

I år opprettet IKM også en egen divisjon for fornybar energi, som skal finne nye muligheter innen grønn energi og teknologiutvikling som bidrar til å redusere utslippene.

– Vi har jobbet med slike alternativer i mange år, for eksempel gjennom selskapet vårt IKM Inwind og et biodrivstoff-prosjekt. Fornybar-divisjonen består av et par hundre ansatte, men disse jobber også med inspeksjon og fjernstyrte undervannsoperasjoner, sier Kyllingstad, og legger til:

– Divisjonen skal vokse og utvikle seg, men det koster en del og blir dyrt.

– Menneskeheten er som amerikanere – vi gjør alt rett når alt annet er prøvd

Mange sperret opp øynene da sjefen for Hitecvision, Norges største oppkjøpsfond, varslet en storsatsing på fornybar i fjor høst. Ole Ertvaag, som personlig har tjent hundrevis av millioner på olje og gass, fikk klar beskjed av investorene til oppkjøpsfondet om å satse innen fornybarsektoren.

Ertvaag skyldte også på en oppvåkning og samvittighet, der klimaaktivisten Greta Thunberg og hans eneste barnebarn spilte sentrale roller.

Kjenner den svært innflytelsesrike oljeservicegründeren Ståle Kyllingstad på en liknende samvittighet?

– Jeg har ikke barnebarn ennå, og det er utenfor min kontroll. Men hør, vi har alle et forhold til følgene av bruken av hydrokarboner, og vi ønsker å få ned skadene av det. Jeg arbeider aktivt som en del av Norsk Industri og gjennom andre kanaler for at Norge skal bruke penger på karbonfangst- og lagring og hydrogen, sier Kyllingstad.

SELVSKUTT: På veggene på kontoret til IKM-gründer Ståle Kyllingstad henger det en rekke utstoppede dyr tilhørende hjortedyrfamilien. Dyrene er skutt av Kyllingstad selv i Sirdal. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Han mener Norge, som tross alt har 10.000 milliarder kroner på bok som følge av industrien nordmenn har bygget opp, er berettiget til å bruke en god del av formuen til å finne løsninger for å begrense klimaendringene.

Kyllingstad vedgår at oljeindustrien har ført til miljøskader og stor utslipp, men ser også gode muligheter for at den samme industrien kan tjene penger på å tilføre verden grønn energi og å fange CO2 i stor skala.

– Jeg ser at det går fremover, og at vi nærmer oss noe. For å parafrasere Winston Churchill: Menneskeheten er som amerikanere – vi gjør alt rett når alt annet er prøvd, sier IKM-sjefen.

INNOVASJON: IKM-gründer Ståle Kyllingstad har i over 30 år tenkt utvikling og omstilling for å vinne nye kontrakter og nå nye milepæler. Her fra 2006, da Kyllingstad vant Ernst & Young-prisen «Årets entreprenør i Norge». I bakgrunnen står Frp-sjef Siv Jensen og daværende styreleder i EY Erik Gudbrandsen. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Skal barna overta?

I fjor leverte Kyllingstads industrikonsern bedre resultater enn på lenge, og økte inntektene med 18 prosent sammenliknet med 2018. Omsetningen endte på 3,9 milliarder kroner, og en del av inntektene kan tilskrives salget av to selskaper.

Bunnlinjen endte på 231 millioner kroner i pluss, en økning på nesten 200 millioner fra året før.

– Du fylte nylig 60 år, og vi er i starten av et nytt tiår. Hvordan vil IKM utvikle seg frem mot 2030, og når skal du pensjonere deg?

– I årene fremover kommer vi til å være store på vedlikehold av plattformene i Nordsjøen og i økende grad på flytende vindmøller i havet. I dag har vi mellom 35 og 40 prosent av markedet for kranteknisk vedlikehold på landbaserte vindmøller. Vi håper å ta enda større markedsandeler i årene som kommer, sier Kyllingstad, og fortsetter:

– Det blir mange år til jeg skal pensjonere meg, og jeg har ikke tenkt så mye på hvem som skal overta.

– Barna snakker om mye forskjellig, men ikke om å overta konsernet. Enda. Vi får se hva som skjer, sier Kyllingstad med et glimt i øyet.

