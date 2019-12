Milliardærdatter fikk 95 millioner - Norges dyreste boligsalg i år

Trond Mohns datter Louise Mohn skal ha fått 95 millioner kroner for sin kjempevilla i Holmenkollen.

Villaen i Holmenkollveien 125 hadde en prisantydning på 100 millioner, den nest høyeste i markedet etter Østre Holmen gård (170-175 millioner).

Men nå skriver Finansavisen med henvisning til kilder i markedet at villaen er solgt for 95 millioner kroner. Det er i så fall det dyreste kjente boligsalget i år. Louise Mohn skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ville godta en prislapp under 100 millioner kroner.

Hun kjøpte eiendommen for 75 millioner kroner, men skal ifølge Finansavisen ha brukt 15-20 millioner kroner på oppussing.

Over 1000 kvadratmeter

Mohns kjempeeiendom i Holmenkollåsen ble bygget i 2013 og er på totalt 1027 kvadratmeter, hvorav primærarealet utgjør 810. Tomten er på 3,9 mål.

Louise Mohn (45) er datter til mangemilliardær Trond Mohn (76). Hun skilte seg i 2017 fra Erik Bertrand Larssen.