Milliardæren Hilde Midthjell gir bort alt hun eier

Barnløse Hilde Midthjell har bestemt seg. Hele formuen skal gis bort når hun dør.

THE HUB (Nettavisen Økonomi): Noen intervjuer skjer litt på sparket og utvikler seg fra intervjuerens side bedre enn man kunne håpe på. Den ene uttalelsen fører til den andre, det kommer frem ting som er vel verdt å skrive om.

Nettavisen er til stede på Petter Stordalens storstue The Hub i Oslo sentrum for et planlagt intervju med Nina Jensen.

Vi får også tak i Jens Ulltveit-Moe, som vi hadde håpet, for å snakke om arveavgift, formuesskatt og miljø. Vi rakk derimot aldri praten med Johan Andresen jr. før lunsj om en mulig gjeninnføring av arveavgiften.

Men så får vi øye på Hilde Midthjell, Norges første kvinnelige milliardær med selvskapt formue (se faktaramme nedenfor). Hun kan sikkert mene noe om denne avgiften.

- Nå har jo ikke jeg barn, forsøker hun seg.

Gode formål

- Nei, men har du likevel synspunkter på arveavgift, at den kan bli gjeninnført?

- Ettersom jeg ikke har arvinger direkte, kommer jeg til å gi alt det jeg eier til en stiftelse når jeg dør, og det går bare til gode formål.

- Ja vel, har du bestemt deg for formålene også?

- Ja da, alt er ferdig, sprudler hun.

- Jeg har skrevet testament og ordnet med alt mulig. Hvis jeg dør nå, vet jeg at alt går til veldedige formål.

Les også: Olav Thon - den største ulykken i livet er å arve mye penger

Utdannelse og arbeid

- Og de formålene er?

- Jeg er veldig opptatt av utdannelse for barn i fattige land, arbeid for kvinner i fattige land, positive tiltak når det gjelder grønn energi. Det er den typen prosjekter.

- Er du inspirert av andre rike mennesker som gjør det samme, Bill Gates, Olav Thon? Hun ler godt, og det blir ikke den siste gangen under intervjuet.

- Noen synes sikkert det er litt dumt, men jeg har aldri hatt noen idoler og aldri noen jeg egentlig har sett opp til. Jeg er ikke opptatt av å se opp til noen, bare fanger opp ideer fra det den og den gjør, det som er interessant og det jeg mener er fornuftig.

Men formuesskatten har Midthjell klare tanker om. Hun sier den selvfølgelig er mest skadelig for de bedriftene som har mye eiendeler som de må betale skatt av.

Fakta Hilde Midthjell (59) ↓ I 1987 startet Hilde Midthjell kosmetikkselskapet Dermanor/Dermagruppen, som hun senere solgte til NSV Invest/Christian Ringnes med en halv milliard i gevinst.

I 2009 gikk hun inn på eiersiden i Dale of Norway. Midthjell snudde ni års underskudd til positivt resultat.

I 2017-2018 solgte hun selskapet til Altor/Rossignol.

I dag består formuen hovedsakelig av ulike investeringer i fond og eiendom.

Kapital beregnet nettoformuen hennes til 1,25 milliarder i 2019.

Feige

- Det mange ikke tenker på, er at det gjør at flere bedriftseiere og investorer flytter til utlandet for å slippe formuesskatten. Det gjør de fordi de har store eiendeler og formuer som de må betale skatt av.

Hun sier at da hun eide Dale of Norway, var hun for eksempel i kontakt med tradisjonsrike hoteller på Vestlandet som hadde såpass begrenset inntjening at formuesskatten var en enorm belastning.

- Så kan man si at de er feige, de er dumme, løper unna også videre. Men for noen, eksempelvis de som eier store skipsflåter, blir det så stor belastning at de må nesten flytte ut. De konkurrerer med andre land som ikke har formuesskatt.

Midthell sier at da mister vi de menneskene i Norge som har midler og som investerer i arbeidsplasser og nye bedrifter. Formuesskatten blir en boligskatt for å bo i Norge. Hun sier det var morsomt å lese om ordføreren i Bø i Vesterålen som den første i landet som skulle redusere formuesskatten i kommunen for å tiltrekke seg rike nordmenn.

GIR BORT ALT: Hilde Midthjell vil gi bort hele formuen hun har skapt til gode formål.

Fristende

- Har formuesskatten vært hemmende for deg som gründer og eier?

- Nei, og jeg har ikke hatt den store arbeidende kapitalen som mange andre har hatt. Men det er klart det er jo fristende å tenke på at man kunne spart mye penger ved å flytte til utlandet.

Det kommer Midthjell sannsynligvis ikke til å gjøre, fordi hun er så glad i Norge. Norgeskjærligheten mener hun holder igjen flere rike nordmenn. Hun registrerer at det er mange som har flyttet ut, som kunne ha bidratt til Norge.

- Og det er ikke sånn at alle rike bare sitter på pengene sine og drikker champagne. Jeg er irritert over stigmatiseringen av de som har tjent penger, sier Midthjell engasjert.

Les også: Stein Erik Hagen unngår 1,2 milliarder i formuesskatt

Stimulanser

- Mange har tjent penger selv, mens noen har arvet. Til syvende og sist sitter de med verdier. Det hadde vært mye bedre å stimulere dem til å gjøre noe positivt i samfunnet enn å bare kritisere og lage forskjell mellom de rike og de fattige.

Hun minner om at de aller fleste rike skaper en rekke arbeidsplasser. De rike, som henne selv, redder bedrifter eller investerer i grønn energi. Veldig mange av de som har kapital bidrar til å bygge samfunnet og støtter veldedig arbeid.

- Jeg synes debatten blir veldig unyansert. Det blir ikke oppmerksomhet om hva som blir best for Norge totalt sett og best for de som har det vanskelig.

Hun selv er opptatt av å ta vare på de svake i samfunnet og å ta vare på miljøet.

Les også: Slik krymper milliardærene formuen - ekstreme avvik

Ingen motsetning

- Det er ikke noe motsetningsforhold mellom det og å være rik. Hvis det ikke skapes arbeidsplasser, hvis du ikke kan betale lønn til folk og du kan ikke bruke pengene på noe positivt for å utvikle samfunnet, da blir det ingen positiv utvikling totalt sett, sier Midthjell.

Hun regnes altså som den første kvinnen i Norge med selvskapt milliardærformue. Midthjell var medisinstudent i Oslo og ifølge henne selv kjemifrik, da hun på en hudpleiekongress i Finland fattet interesse for hudpleiemerket Decléor.

Dette utviklet seg til Dermagruppen, som på 2000-tallet omsatte for 400 millioner kroner og ble solgt til Christian Ringnes med en halv milliard i gevinst. Høsten 2009 kjøpte hun seg inn som hovedeier i tradisjonsrike Dale of Norway og ble senere eneeier.

En mangeårig negativ trend ble snudd etter at Midthjell selv gikk inn i lederrollen i selskapet i 2012. Hun tok tak i ting hun mente var for dårlig, til tross for enkelte protester fra de ansatte.

Upopulær

- Jeg er ikke her for å bli populær, sa den nye storeieren og toppsjefen. Men Midthjell understreker at hun er veldig opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø.

- Hva var egentlig vært drivkraften din opp gjennom årene?

- Det var morsomt å utvikle ting. Det har aldri vært for å bli rik.

- Er du stolt av å være den første kvinnelige milliardæren med selvskapt formue?

- Jeg tenker ikke så veldig mye på det, men noen ganger når er jeg er litt deppa… sier hun og ler hjertelig igjen.

- Da tenker jeg at jeg har jo fått til noe, jeg er ikke helt idiot, gapskratter hun.

- Det er ikke noe jeg går og tenker på i det daglige, sier hun noe mer alvorlig.

Les også: Slik krymper milliardærene formuen - ekstreme avvik

Frihet

- Du vet du har en posisjon hvor du slipper å bekymre deg for økonomien. Du har en frihet til å kunne gjøre ulike ting, men det har kostet vanvittig mye arbeid. Nå har jeg hatt et år hvor jeg har roet ned litt, og da blir du litt sånn.. ooof

Dale-eventyret er over, nå investerer Midthjell i andre selskap. På spørsmål om hvilke skatter og avgifter som hun misliker, svarer hun:

- Jeg hadde i hvert fall fjernet formuesskatten. Det vet jeg veldig mange blå velgere er skuffet over, at det ikke er blitt tatt ordentlig tak i. Hvis denne skatten hadde blitt fjernet, ville vi kanskje fått tilbake en del av de rike som har flyttet til utlandet.

- Ellers ville jeg ikke ha holdt på sånn som de holder på med nå, med mange småavgifter som bare irriterer.

Les også: Maxgodis legger ned etter endring i norske avgifter

Byråkratisk

Hun sier at på Dale skulle de ansatte plutselig betale skatt av gensere de fikk til redusert pris.

- Det er byråkratiske regler som ikke bidrar til noe positivt. Det samme er at de skal skattlegge tips, slik at mange må ta det svart som kontanter i stedet. Jeg synes noen av de reglene som er kommet i det siste bare skaper ekstra byråkrati og irritasjoner istedenfor at det gir noe i statskassa.

Det synes Midthjell er veldig rart at det kommer i en blå regjering. Hun mener de heller burde tatt tak i viktige saker de har gått til valg på

- Jeg skjønner hvor du har de politiske sympatiene..? prøver vi oss.

- Nei, akkurat nå er jeg frustrert partiløs! Latteren runger igjen.

Gode formål

Men så var det arveavgiften, det vi egentlig skulle spørre henne om.

- Denne skaper også flere problemstillinger, og verdiene er beskattet fra før. Jeg synes jo disse avgiftene blir litt sjalusiavgift istedenfor å tenke på om det er fornuftig for samfunnet totalt sett.

- Man skal ta fra de rike og gi til de fattige. Jo, kanskje, men jeg kjenner også veldig mange rike som er i den posisjonen som gjør veldig mye positivt. De snakker bare ikke om det.