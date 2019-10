Milliardæren mot torpedoen i ellevill røverhistorie med alvorlige anklager

Kjell Inge Røkke i gjørmehav av alvorlige påstander og trusler i det som fremstår som en «Exit» fra virkeligheten.

Gårsdagen er neppe en dag industrieier og milliardær Kjell Inge Røkke vil huske med glede, og det var en meget irritert Røkke som dyttet til side kameraer og kalte anklagene for «absurde».

For i denne røverhistorien er det et alvorlig bakteppe. Pengeinnkreveren Jannik Iversen hevder at Røkke hyret ham for å bli kvitt den senere straffedømte finansmannen Christer Tromsdal for 100 millioner kroner, mens Røkke anklager torpedoen for trusler og pengeutpressing for 30-40 millioner kroner.

Leiesoldat og gambler

Det er lange historiske linjer i denne røverhistorien. Jeg var trolig en av de første journalistene som intervjuet «Jannik», da jeg som ung journalist ble sendt til Grillen på Hotel Norge for å forsøke å få intervjue med to pengeinnkrevere som hadde kommet til byen etter en hestehandel på slutten av 80-tallet.

RØVERHISTORIE: Miliardør Kjell Inge Røkke på vei inn i retten for å vitne mot torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen. Pengeutkreveren står tiltalt for å ha presset Røkke for 30-40 milliner kroner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den ene var angivelig stor som en bjørn. Det viste seg å være Espen Lie, som hadde Jannik som makker. Da jeg spurte om yrkestitler, svarte de henholdsvis leiesoldat og profesjonell gambler.

- Gangster med stor G

For torpedoen i Oslo tingrett var det starten på en karriere med pengeinnkreving - ifølge onde kilder fremført med tildels slående argumenter - og en kriminell løpebane med flere domfellelser. - Jeg er gangster med stor G, sa Jannik til Dagbladet i går.

GANGSTER: Jan Erik «Jannik» Iversen på gangen utenfor rettssalen. Han sier selv at han er gangster med stor G, og at han hadde et oppdrag fra Kjell Inge Røkke om å bli kvitt finansmannen Christer Tromsdal. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det er utvilsomt et fargerikt persongalleri. Siden møtet på Grillen på Hotel Norge er Espen Lie skutt (han overlevde) av en mann kalt «Hallik-Frank», mens «Jannik» skjøt Christer Tromsdal i kneet - han hevder selv det skjedde fordi Røkke hadde bedt ham om å bli kvitt Tromsdal (som var en bakmann i den såkalte båtsertifikatsaken) tidlig på 2000-tallet.

Og slik går dagene.

Saksøkte Røkke

En nøkkelfigur i saken er den tidligere eks-samboeren til Kjell Inge Røkkes nå avdøde eks-kone Kari Monsen Røkke. Mannen er kunsthandler Per Orveland, som i flere år fikk flere hundre tusen kroner av Kjell Inge Røkke, enten i cash eller skjult som betaling for overpriset kunst.

Orveland saksøkte Kjell Inge Røkke for 1,7 milliarder kroner fordi han angivelig var lovet 10 prosent av Røkkes formue, men søksmålet kokte bort i kålen.

Men de har fortsatt en form for kontakt, ifølge lydopptak som både VG og Nettavisen har hørt. Her går det blant annet frem at Orveland mener at han fortjener penger for å ha håndtert «Jannik» Iversen på Røkkes vegne, mens Røkkes versjon er at han hjalp Orveland med penger fordi han var i økonomisk uføre etter bruddet med Kari Monsen Røkke.

Uansett negativ

For Kjell Inge Røkke er selvsagt rettssaken en stor belastning, men han har valgt å ta den for å få slutt på det han opplever som trusler og pengeutpressing. «Jannik» mener han ble lovet 100 millioner kroner for å bli kvitt Christer Tromsdal, mens Christer Tromsdal sier at han ikke har noe uoppgjort med Kjell Inge Røkke og kaller «Janniks» versjon for en Donald Duck-historie.

Uansett - det Oslo tingrett skal ta stilling til er ikke Kjell Inge Røkkes omdømme, men tiltalen mot pengeinnkrever Jan Erik Iversen. Han er tiltalt for pengeutpressing vinteren 2017/2018, gjennom trusler ansikt til ansikt og via mail, telefoner og SMS.

Den øvre strafferammen er seks års fengsel, men Iversen nekter straffskyld.

Uansett hvordan saken ender så er den negativ for Kjell Inge Røkke fordi den trekker ham inn i et persongalleri landets fremste industriledere normalt holder seg langt unna. I rettferdighetens navn skal det sies at kilden til uenigheten ligger 15 år tilbake i tid, og at Røkke de siste årene har holdt en lav profil, konsentrert seg om å drive Aker og holde privatlivet sitt unna offentligheten.

Det siste han ønsker seg er å stå utenfor en rettssal med titalls pressefotografer og journalister og svare på påstandene om å ha hyret en kjent kriminell torpedo for å kvitte seg med en annen kriminell finansmann.

PS! Hva tenker du om om denne saken? Skriv et leserbrev!