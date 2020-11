Milliardæren tordnet: – Det er et helt tullete system

Milliardær Kristian Adolfsen tordnet mot SV og Arbeiderpartiet under kveldens NRK Debatten.

– Vi kan ikke sitte hjemme og trykke penger for å betale skatt, sier milliardæren Kristian Adolfsen.

Torsdag kveld var det Norges nye skatteparadis som sto på dagsorden. Den lille kommunen Bø i Vesterålen har fått mye oppmerksomhet etter de halverte den kommunale delen av formuesskatten. Flere rikinger har flyttet dit. Den mest kjente av rikingene på flyttefot var imidlertid ikke med i debatten: Den tidligere skikongen Bjørn Dæhlie.

Kuttet i formuesskatt har møtt hard kritikk, og blitt kalt «usolidarisk». Andre har kalt den lille kommunen med 2.500 innbyggere for «Norges Monaco».

Bøs ordfører, Sture Pedersen (H), har en mer praktisk holdning til saken - og håper kuttet vil føre til mer privat næringsliv og nye arbeidsplasser i en bygdekommune som sliter med fraflytting.

Med i debatten var Kristian Adolfsen, eier av Norlandia-konsernet, SV-politiker Kari Elisabeth Kaski, skipsreder Herbjørn Hansson og ordfører Sture Pedersen, og forretningsmann Bengt Eidissen.

Pluss minus 10 personer med betydelig formue har flyttet eller er i gang med å flytte til Bø kommune, ifølge ordføreren.

– For oss så er det eneste muligheten til å fri til det private næringslivet. Staten har forlatt oss. Vi må skape nye arbeidsplasser for å få opp befolkningen i vår kommune. Det eneste jeg kan stole på er privat næringsliv, sa Pedersen.

– Helt tullete

Milliardæren Kristian Adolfsen som står bak Norlandia-konsernet sammen med sin bror, mener formuesskatten er helt feil.

– Vi har lønnskostnader hvert år på rundt 10 milliarder kroner. I bedriftene jeg og min bror driver, betaler vi over 2 milliarder kroner i skatter og avgifter. Det betyr 5,5 millioner kroner hver eneste dag. Vi kan godt betale mer skatt, men det må være på bedriftene eller gode år - formuesskatten er uavhengig av det, sa Adolfsen.

SV-politiker Kari Elisabeth Kaski mente det er helt feil å fjerne formuesskatten.

– Vi ser at mange av de aller rikeste betaler lavere andel av inntekten enn mange sykepleiere gjør, sa hun.

Kaski påpekte også at formuesskatten er en personlig skatt, og er for å sikre at det de aller rikeste ikke blir nullskatteytere.

– Jeg er overrasket over at en stortingsrepresentant ikke forstår hvordan dette henger sammen. Du må jo ta ut utbytte for å betale den skatten. Du kan ikke sitte hjemme og trykke penger hjemme for å betale skaten.

– Dårlig moral?

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) mener det blir helt feil å fjerne formuesskatten.

– Poenget med formuesskatten er at den gir store inntekter til vår felles velferd, sier Sandvik.

Fredrik Solvang spurte om han mente de som flytter til Bø har dårlig moral.

– Bjørn Dæhlie sier jo rett ut at han flytter til Bø for å ikke betale formuesskatten. Bengt Eidissen flytter jo hjem til Vesterålen. Det andre er dem som skatteplanlegger. Jeg har stor sympati med Bø kommune, det er en distriktskommune som er forlatt av Høyre-regjeringen. De lovpålagte tjenestene og utgiftene øker langt mer enn staten bidrar med. Det fører til at kommunene får mindre å rutte med. Dette handler om en kampanje mot formuesskatten fra noen få rike. Det har jeg langt mindre respekt for, sa Sandvik.

Flere påpekte at det ville være problematisk om flere kommuner gjorde det samme. Men skipsreder Herbjørn Hansson mente det var bare positivt med skattekonkurranse.

– Gevinsten er først og fremst for Bø kommune. Det er ganske fantastisk det Bø gjør her, og de trekker til seg kapital. Det er et viktig redskap. Jeg har store erfaringer med dette når jeg har hatt lite penger og mye penger. Det er ganske interessant når jeg ser at Arbeiderpartiet og SV i Nord-Troms og Finnmark reduserer arbeidsgiveravgiften til null. I Sandefjord, her, er det 14,1 prosent. Det er opplagt at skattekonkurranse er bra. Det stimulerer til aktivitet, sa Hansson.

