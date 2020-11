Milliardgebyr til Verisure og Sector Alarm

De to selskapene får svi på pungen for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.

Konkurransetilsynet skriver at de to aktørene, som er de største aktørene på det norske boligmarkedet, har samarbeidet i perioden 2011 til 2017.

- Verisure og Sector Alarm har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Samarbeidet foregikk ved at begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder i perioden 2011 til 2017, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Store summer

Verisure har derfor fått et gebyr på 766 millioner kroner for i år, og Sector Alarm AS har fått et gebyr på 467,3 millioner kroner for i fjor.

Les også: Nye avsløringer om Kiwi og Meny: Har gigantisk fordel mot konkurrentene

«Vedtaket ble i dag sendt til Verisure. Sector Alarm valgte å godta gebyret like etter tilsynets varsel om gebyr, og tilsynet fattet derfor vedtak mot selskapet i fjor,» opplyser Konkurransetilsynet.

Omfattende direkte kontakt

I løpet av de seks årene fra 2011 til 2017 skal de to aktørene ha jobbet tett sammen. Det skal ha vært fysiske møter, telefonsamtaler og e-post-korrespondanse.

«På denne måten har de klart å opprettholde og stabilisere markedsdeling,» skriver Konkurransetilsynet.

Dette opplever de som en alvorlig overtredelse i et marked med få aktører. De opplyser at markedsdeling er usunt, fordi det begrenser konkurransen i markedet.

- Utgangspunktet er at hver aktør skal fastsette sin markedsadferd på selvstendig grunnlag. Å samarbeide slik Verisure og Sector Alarm har gjort er et alvorlig brudd på konkurranseloven, og kan ha ført til dyrere boligalarmer. Markedsdeling er en svært alvorlig overtredelse av konkurranseloven, og gebyrene i denne saken underbygger dette, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen, avslutningsvis.

Konkurransetilsynet hevder også at selskapene forsøkte å true hverandre.

«De oppfordret hverandre til å overholde samarbeidet, og når de opplevde at det ble forsøkt brutt truet de hverandre med at de ville slå tilbake. På denne måten har de klart å opprettholde og stabilisere markedsdelingen,» skriver de pressemeldingen.

Vil anke

Verisure har allerede varslet at de ikke er enig i avgjørelsen fra Konkurransetilsynet.

- Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge i en pressemelding.

- Det norske markedet som vi opererer i er preget av sterk konkurranse med høye investeringer i innovasjon, markedsføring og salg. Sakens fakta viser at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector Alarm i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt, legger han til.

Les også: Konkurransetilsynet rådet regjeringen til Norwegian-nei

De skriver også at samarbeidet mellom selskapene, slik Konkurransetilsynet beskriver det, er tatt ut av sin kontekst.

- Vi er opptatt av å opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle lover og regler, og vi er sterke tilhengere av konkurranse mellom aktørene i markedet, forteller Verisures pressesjef.

Reklame NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley