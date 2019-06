Milliardkontrakt til Kongsberg Defence & Aerospace

Kongsberg Defence & Aerospace er tildelt en kontrakt på 1,6 milliarder kroner for deler til det australske luftvernsystemet.

Kontrakten er inngått med Raytheon Australia, som er hovedleverandør av NASAMS luftvernsystem til australske myndigheter, opplyser det norske selskapet torsdag.

– Vi er fornøyde med at Australia har valgt NASAMS. Systemets kontinuerlige teknologiske evolusjon og at stadig flere land velger NASAMS, bekrefter at det er verdens mest moderne luftvernsystem, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) produseres av norske Kongsberg og amerikanske Raytheon, og Lie betegner det som ryggraden i mange nasjoners luftvernløsninger i mange år fremover.

