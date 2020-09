Milliardmareritt: Måtte stenge etter to dager

Her snakker vi uflaks.

NEW YORK (Nettavisen): Koronapandemien har vært brutal for turismen i New York. Ikke bare er over 36.000 mennesker døde av korona i byen, turistnæringen har også gått glipp av milliarder i inntekter siden byen stengte ned i mars.

- Hvis det noen gang var en tid du ønsket å se New York og ikke oppleve store folkemengder, ville dette være tiden å gjøre det på, sier visepresident Chris Heywood i selskapet NYC & Company, den ledende turistautoriteten i New York, til USA Today.

Turister la igjen 650 milliarder kroner

2019 var det tiende året på rad med vekst i turismen i New York City. Da kom det hele 66 millioner turister fra inn og utland til New York. Ifølge USA Today la disse turistene igjen hele 72 milliarder dollar, eller 650 milliarder norske kroner i byen i fjor.

Turistene sørget for å sysselsette 403.000 jobber i New York og gjorde at byen dro inn 63 milliarder norske kroner i skatter. Men i mars i år kom koronapandemien og satte en effektiv stopper for turismen.

Ble stengt to dager etter åpningen

En av de mest uheldige turistattraksjonene i New York i mars, var bygget «The Edge», som er en del av milliardprosjektet på Hudson Yards vest på Manhattan.

The Edge står i området Hudson Yards på Manhattan, et område hvor det har blitt investert 25 milliarder dollar de siste årene, eller 225 milliarder norske kroner. Foto: edgenyc.com/Courtesy of Related-Oxford

Her åpnet The Edge det berømte utsiktsplatået 11. mars i år, bare to dager før hele byen ble beordret stengt ned. Men 2. september åpnet de taket på nytt.

- Det er en herlig dag dag og utsikten her oppe er helt helt fantastisk, sier New Yorkeren Angelo Mendez (52) til Nettavisen oppe på The Edge.

- Den beste utsikten i New York!

- Her oppe får man den totale New York-følelsen, og dessuten er jeg i godt selskap her, sier han og viser til kjæresten Carmen Karpel (42), som også nyter utsikten 345 meter over bakken.

- Vi New Yorkere stopper aldri med å leve livet, sier hun til Nettavisen.

- Vi bruker nå mye tid med venner, vi koser oss, lager mat, og bruker parkene aktivt i byen. Men ingenting slår dette, dette er helt klart den beste utsikten man finner noe sted i New York! sier Carmen Karpel.

345 meter høyt

The Edge står i området Hudson Yards på Manhattan, et område hvor det har blitt investert 25 milliarder dollar de siste årene, eller 225 milliarder norske kroner.

Manhattans siste store turistattraksjon er 345 meter høy og platået på 100. etasje gjør dette til det høyeste observasjonsplatået på den vestlige halvkule. Til sammenligning er verdens høyeste utsiktsplatået på Burj Khalifa i Dubai, som ligger 825 meter over bakken.

Den karakteristiske trekanten på The Edge beveger seg hele 24 meter ut i luften fra selve bygget. Foto: edgenyc.com/Courtesy of Related-Oxford

Platået på The Edge består av 79 enorme glassplater som omringer steder og som gir deg en unik tilnærmet 360 graders utsikt over New York. Den karakteristiske trekanten beveger seg hele 24 meter ut i luften fra selve bygget.

Gratis for helsearbeidere

Det er også en restaurant på toppen, i 101 etasje, som serverer mat, drikke og ikke minst champagne. Men siden New York fortsatt ikke har åpnet for innendørs servering, har de nå plassert en egen bar ute på taket.

Det koster 16 dollar for et glass champagne, om du bestiller på nett på forhånd vel og merke, da får du nemlig 20 prosent rabatt.

New Yorkeren Angelo Mendez (52) og kjæresten Carmen Karpel (42), benyttet seg av anledningen til å ta en glass champagne på The Edge.

For å hedre sine helter og fordi turismen fortsatt er ganske beskjeden i New York, er det nå gratis for alle amerikanske helsearbeidere ut 2020, men koster 36 dollar for voksne, 325 norske kroner, om du kjøper billetten på nettet. For barna er prisen 31 dollar.

- Vi har en lang vei å gå

Turismen kommer nå svært stille og rolig tilbake til New York City, men store trekkplaster som Broadway er stengt frem til 2021.

I slutten av august åpnet derimot museer og kulturinstitusjoner som The Metropolitan Museum of Art opp igjen, og The Empire State Building åpnet dørene igjen allerede i slutten av juli, dog bare med 20 prosents kapasitet. Utsiktspunktet på Empire State Building ligger for øvrig 381 meter over bakken, mens bygningen er 443 meter høy, inkludert antennen.

Det er også en restaurant på toppen av The Edge, i 101 etasje hvor dette bildet er tatt, som serverer mat, drikke og ikke minst champagne. Foto: edgenyc.com/Courtesy of Related-Oxford

- Vi har en lang vei å gå med tanke på å gjenopprette dette, uttalte Fred Dixon, administrerende direktør i NYC & Company til USA TODAY i juli når det gjelder turismen i byen.

- Vi bruker ikke noen ressurser nå på å få folk langveisfra til å reise til New York, sier Dixon. Han forteller at de jobber med å skape «en boble» ved å oppmuntre de som bor i naboområdene til NYC om å besøke byen, det være seg fra resten av staten New York, samt fra nabostatene New Jersey og Connecticut, som begge har de samme karantenereglene.

Denne uken gjorde guvernør Andrew Cuomo det klart at restaurantene i byen igjen kan åpne for servering innendørs fra 30. september, men da bare med 25 prosents kapasitet. For mange restauranter i byen er det likevel for sent, de har allerede stengt for godt.

I begynnelsen av august meldte New York Times at 2800 mindre bedrifter hadde lagt ned siden 1. mars, og en tredjedel av dem var restauranter og barer. Totalt var det 150.000 restauranter i New York City før pandemien kom til byen.

Hotell-nedgang på 65 prosent

Det er nemlig knallharde tider fortsatt for turismen i byen. 1. oktober stenger Hilton sitt hotell med 478 rom på Times Square for godt. Ifølge USA Today vil 200 personer mistet jobbene sine på hotellet, som åpnet i 2000.

Turismen og Times Square i New York er ikke det det engang var. Dette bilet er fra 4. juli feiringen på Times Square i sommer. Foto: Jamie McCarthy/Getty Images/AFP

American Hotel and Lodging Association opplyser i en fersk rapport at belegget blant hotellene i urbane strøk i USA var på 38 prosent i august, vel under de 50 prosentene markedet må ha for å kunne gå i null. Forrige helg var det langhelg i USA i forbindelse med Labour Day på mandagen, og her opplevde man en nedgang på 65 prosent i antall hotellreservasjoner, sammenlignet med 2019.

Når det gjelder New York så var hotellbelegget i 38 prosent i august i år, mot 93 prosent i august 2019.

Foto: edgenyc.com/Courtesy of Related-Oxford

Foto: edgenyc.com/Courtesy of Related-Oxford