Milliardnedtur for Equinor

Svakere enn ventet fra olje

Equinor hadde et justert driftsresultat på 3,15 milliarder dollar, eller 27,4 milliarder kroner, i andre kvartal. Den er en nedgang fra 4,31 milliarder i samme kvartal i fjor. På forhånd hadde analytikerne forventet et justert driftsresultat på 3,41 milliarder dollar, eller 29,7 milliarder kroner.

Resultatet er dermed to milliarder svakere enn det ekspertene trodde på forhånd.

Lavere priser

Selskapet skriver at produksjonen ble opprettholdt på et høyt nivå, men lavere priser, høy vedlikeholdsaktivitet og noen kvartalsspesifikke elementer påvirket resultatet.

De totale inntektene var på 17,1 milliarder dollar i kvartalet, mot 18,1 milliarder på samme tidi fjor, en nedgang på rundt en milliard dollar, eller 8,6 milliarder kroner.

- Vi leverer gjennomgående solid drift og opprettholder høy produksjon i et kvartal med lavere råvarepriser og høy vedlikeholdsaktivitet. Jeg er tilfreds med at vi viser fortsatt tydelig kostnadsfokus og sterk kapitaldisiplin. Sammen med effektiv prosjektgjennomføring, gjør dette at vi kan redusere vår guiding for organiske investeringer for 2019 til 10-11 milliarder dollar, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre, i en melding

Lavere kostnader

Equinor har imidlertid også andre gode nyheter. Selskapet varsler at ytterligere forbedringer på johan Sverdrup-feltet, gigantfeltet som vil gi Norge rekordhøy oljeproduksjon i 2025.

- Vi har redusert investeringskostnadene for fase 1 med ytterligere 3 milliarder kroner, og de samlede reduksjonene er nå på 40 milliarder kroner siden planen for utbygging og drift ble levert. Med planlagt oppstart senere i år, og raskere opptrapping for å nå platåproduksjon i løpet av sommeren neste år, vil prosjektet produsere og skape betydelige verdier i mange tiår framover, sier Sætre.