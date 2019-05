Milliardær skyter inn 100 mill. i omstridt Kunstsilo-prosjekt

Nyheten kommer like etter Kunstsiloen var nødt til å kreve dobbel driftsstøtte fra Kristiansand kommune.

Nå er det gode nyheter for Sørlandets store Kunstsilo. Prosjektet har delt byen og debatten raser nærmest hver dag. For å gi prosjektet bedre økonomisk trygghet, punger milliardæren Nicolai Tangen ut hele 100 millioner til prosjektet.

80 millioner skal gå til utbyggingen, og han garanterer inntekter på fem mill. i året de første fem årene.

Gave

Kunstsiloen skal bygges under forutsetning av å stille ut den enorme samlingen av Nicolai Tangens egne kunstverk, som han har gitt i gave til byen. Med kunstverk og pengestøtte har dermed Tangen bidratt med 405 millioner i verdi til byen.

– Dette er en viktig milepæl for Kunstsilo-prosjektet, og gjør at vi er ett skritt nærmere å realisere et unikt kunst- og kulturprosjekt på Sørlandet, sier Reidar Fuglestad som er direktør ved Sørlandets kunstmuseer.

PÅ BEFARING: Ledende politikere og museumsdirektøren var på befaring på prosjektet da de lanserte nyheten. Foto: SKMU

Ifølge stiftelsen har de gitt pengene fordi alle kostnadene nå skal være kvalitetssikret.

– Det er nå gjennomført en omfattende kvalitetssikring av alle kostnader ved byggeprosjektet. Det endelige budsjettet inkluderer en god sikkerhetsmargin, noe som har vært viktig for å skape trygghet for prosjektet videre, sier Fuglestad.

Fakta Dette er kunstsiloen ↓ Kunstsiloen er et stort kulturprosjekt i Kristiansand kommune. Estimert pris er omtrent 530 millioner kroner. Prosjektet handler om å restaurere en gammel silo i byen til et flunkende nytt kunstsmuseum. På museet skal milliardæren Nicolai Tangens kunstsamling stilles ut, til en antatt verdi av omtrent 220 millioner kroner. Prosjektet har møtt kritikk for bruk av penger, og har møtt enkelte økonomiske utfordringer. For at prosjektet skal gå i null forventer det omtrent 150 000 besøkende de første årene, og på sikt over 200.000 besøkende. Det tilsvarer det samme som Munch-museet i Oslo.

Sponset besøkstall

Det er ikke første gang milliardæren har bidratt til gode nyheter for kunstprosjektet. Lenge har Kunstsiloen operert med tenkte besøkstall på 150.000 i året når prosjektet er ferdig. Forkjemperne har hevdet dette er mulig, ettersom det har vært sterk vekst i besøkstallene på det allerede etablerte museet.

Men ifølge Klassekampen kan store deler av veksten tilskrives sponsing – fra milliardæren Nicolai Tangen.

Det som utgjorde den store veksten var nemlig barn som fikk sponset turen til museet. Finansieringen til dette kom via AKU-kunststiftelse, som er eid av Nicolai Tangen. Stiftelsen hadde øremerket 1 million kroner til å betale transport av skoleelever til museet.

Det er den samme stiftelsen som samarbeider for å bygge Kunstsiloen, og sitter med kunstgaven Nicolai Tangen har gitt til byen som skal vises frem i den nye kunstsiloen.

Det var 44.490 besøkende ved Sørlandets kunstmuseer i fjor. Hele 61 prosent av besøkende var barn med fri entré på museet, melder avisen. Direktør ved museet, Reidar Fuglestad, tilbakeviser påstander om at museet har forsøkt å blåse opp besøkstallene.

– Vi ønsket å understreke hvor stor etterspørsel det er etter slike opplegg ved museet dersom transporten allerede er betalt. Det viste seg at alle skoler vi spurte, takket ja til å delta, sier Fuglestad til Klassekampen.

KRITISK: Sørlending og netthandel-gründeren Einar Brandsdal Øgrey er meget kritisk til Kunstsiloprosjektet, og mener det er et ran mot skattebetalerne.

Skarpe fronter

Det har vært mye debatt om Kunstsiloen, og i den sistemeningsmålingen gjort av Fædrelandsvennen var det over halvparten av befolkningen i Kristiansand som stilte seg mot Kunstsiloen.

Senere har også Fremskrittspartiet brutt samarbeidet med flertallet i bystyret grunnet den samme saken.

– I min verden henger ikke budsjettene deres sammen med virkeligheten. Jeg er oppgitt over at man gjør alt hva man kan for å hjelpe mangemilliardær Nicolai Tangen til å bygge ut et museum som skal stille ut hans private kunstsamling, sier Einar Øgrey Brandsdal til Nettavisen Økonomi.

Han er kjent som en av byens fremste kritikere av prosjektet. Han er selv mangemillionær etter å tjene seg rik på netthandel via blant annet nettsiden Blivakker.no.

Økte kostnader

Kostnadene har også økt, og det er en rekke forskjellige bidragsytere som må til for å finansiere kunstsiloen til omtrent 600 millioner kroner.