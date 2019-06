Milliardsmekk for Sector Alarm og Verisure for ulovlig samarbeid: – Kundene kan ha betalt for mye

Konkurransetilsynet varsler gebyr på svimlende 1,2 milliarder kroner etter kundene kan ha betalt for mye for boligalarmene hos Sector Alarm og Verisure.

I en pressemelding mandag morgen varsler Konkurransetilsynet heftige gebyrer for noen av Norges største alarmleverandører.

I Norge har en veldig høy andel boligalarm, og ifølge tilsynet er det få aktører i markedet. Nå viser det seg at kundene kan ha betalt for mye som følge av ulovlig samarbeid.

Ifølge tilsynet skal de to største boligalarmleverandørene samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg. Dermed har de delt markedet mellom seg for å få høyest mulig pris.

Kundene kan ha betalt for mye

– Denne saken har stor betydning for de to selskapenes boligalarmkunder i Norge, siden de kan ha betalt for mye for sin boligalarm. Markedsdeling er en svært alvorlig form for konkurransekriminalitet og gebyrene som nå er varslet underbygger dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgård.

Etterforskningen har pågått i nærmere to år, og gjennomgått enorme mengder informasjon for å komme frem til dette vedtaket.

– Konkurransetilsynet har blant annet gjennomgått og vurdert store mengder beslaglagt materiale, inkludert store mengder e-postkorrespondanse. Vi har i tillegg gjennomført en rekke forklaringsopptak med ansatte i selskapene. Det er vår foreløpige vurdering at partene i stedet for å konkurrere om å skaffe flest mulig kunder, har fordelt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Totalt får de to selskapene en smekk på hele 1,2 milliarder kroner.

Verisure får et gebyr på 784 millioner kroner. Sector Alarm får 424,8 millioner kroner i gebyr. Forskjellen skyldes at omsetningen i selskapet er forskjellig.

Verisure: – Skuffet

Den største leverandøren av boligalarmer, Verisure, sier en pressemelding at de er skuffet over Konkurransetilsynet.

– Vi har samarbeidet med Konkurransetilsynet i denne saken og er skuffet over deres foreløpige vurderinger. Vi opplever tøff konkurranse i markedet og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert. Vi er uenig i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge.

Selskapet har omtrent 17.000 ansatte, og har spesialisert seg på sikkerhetsløsninger i over 30 år.

– Vi er opptatte av å opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle lover og regler, og vi er selvfølgelig tilhengere av sunn konkurranse mellom aktørene i markedet, sier Støldal.