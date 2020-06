Milliardsmell for klesgiganten H&M

Korona har rammet H&M særdeles hardt.

H&M tapte 50 prosent av omsetningen i annet kvartal 2020 - salget falt fra 57,5 til 28,6 milliarder svenske kroner.

I dag melder klesgiganten et underskudd på 6,5 milliarder svenske kroner før skatt, 5 milliarder etter skatt, som tilsvarer 3,02 svenske kroner per aksje. I tilsvarende periode i fjor gikk selskapet med et overskudd på rundt seks milliarder kroner. Underskuddet er i tråd med hva analytikere hadde spådd på forhånd.

I midten av april var om lag 80 prosent av kjedens butikker midlertidig stengt. En gradvis gjenåpning har foregått siden midten av april. I en melding 15. juni meldte den svenske kjeden at 900 av over 5000 butikker fortsatt var stengt.

Også i starten av juni var salget kraftig svekket - med 30 prosent i lokale valutaer, sammenliknet med samme periode i 2019. Nettsalget økte med 36 prosent i den samme perioden.

Satser tungt på nett

Konsernsjef Helena Helmersson varsler en stor satsing på netthandel, som er fremskyndet av Covid 19-situasjonen:.

- Etter at vi har begynt å åpne våre butikker igjen, har salget tatt seg opp igjen fortere enn ventet. For å håndtere de raske endringene i kundeatferd som er utløst av Covid-19, trapper vi opp vår digitale utvikling, sier hun i en uttalelse i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Bruttofortjenesten var på 13,3 milliarder (mot 31,8 mrd. SEK i samme periode i 2019) svenske kroner, som svarer til en bruttomargin på 46,3 percent (55,4 i andre kvartal 2019). H&M skriver i kvartalsrapporten at nedgangen i bruttomargin i hovedsak tilskrives kostnader knyttet til "kostnader for varer solgt", som "ikke kan justeres i takt med den raske utviklingen av Covid-19-situasjonen".

Kostnader for salg og administrasjon inkludert avskrivninger falt med 25 prosent i kvartalet. H&M-gruppen har imidlertid solid likviditet. Per 31. mai har H&M-konsernet en kontantbeholdning på 12 milliarder svenske kroner, 31 milliarder inkludert ubenyttede deler av kassekreditten.