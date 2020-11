Milliardtap for Norwegian

Norwegian tapte bortimot 1 milliard kroner i tredje kvartal, men resultatet av den underliggende driften var tre ganger verre.

- Tallene våre for tredje kvartal viser helt klart at effektene av koronapandemien fortsetter å tynge driften og vår finansielle posisjon. Endrede reiseråd og ytterligere restriksjoner som et resultat av en andre bølge i mange land har bidratt til et fall i forbrukertilliten, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i børsmeldingen.

Regnskapstallene for Norwegian per 30. september viser at flyselskapet hadde et inntektsstup i foregående kvartal på 91 prosent sammenliknet tilsvarende kvartal. Inntektene utgjorde 1288 millioner kroner, driftsunderskuddet hele 2,81 milliarder kroner.

Sistnevnte underskudd tynges av over 1,5 milliarder i avskrivninger, leie og nedbetalinger til leasingselskapene.

Etter skatt tapte Norwegian i tredje kvartal 980 millioner kroner, mot et overskudd på 1,67 milliarder i tredje kvartal 2019. Etter ni måneders drift er underskuddet svimlende 6,41 milliarder.

Under ett av fem fly

At tallene ville bli elendige, er ingen overraskelse. Passasjertrafikken til Norwegian er ned 90 prosent sammenliknet med tilsvarende perioder i fjor. Norwegian svir av rundt 400 millioner i måneden på at mesteparten av flyflåten er satt på bakken under koronapandemien.

Norwegian opplyser i en børsmelding tirsdag morgen at kun 25 fly av en total flåte på 140 fly var operative i tredje kvartal. Det betyr at flyselskapet utnytter 18 prosent av tilgjengelige fly.

Kabinfaktoren - fyllingsgraden - i kvartalet var nede på 60,4 prosent for de 25 flyene som var i drift.

Konkursfare

Den store dramatikken rundt Norwegian kom allerede i går. Da ble det klart at regjeringen ikke vil støtte flyselskapet direkte. Det betyr at midlene Norwegian har igjen kun vil rekke til litt ut på vinteren hvis ikke de private eierne kommer inn med en ny innsprøytning av kapital.

Per 30. september hadde Norwegian 3,4 milliarder i tilgjengelige kontanter for videre drift. Långiverne gjorde i forrige kvartal om 2,9 milliarder kroner til egenkapital, men det er likviditeten som blir den store utfordringen fremover. Siden i sommer er det svidd av over 500 millioner kroner i måneden.

Hvis vi ser på kontantstrømmen fra driften, inntekter/innbetalinger fratrukket utgifter/utbetalinger, var den negativ i tredje kvartal med nesten 1,3 milliarder kroner, 430 millioner i måneden. Dette forholdet sier kanskje mest om hvordan Norwegian gjør det for tiden.

Konkursfaren er høyst reell. Investor og forvalter Jan Petter Sissener er redd for at gårsdagens avslag kan være dødsstøtet for det Norwegian som vi kjenner nå.

Gårsdagens avslag førte også til at Norwegian må permittere ytterligere 1600 ansatte i håp om å spare kostnader og redde selskapet.

Norwegian-aksjen endte i går ned drøyt 13 prosent etter å ha vært ned over 20 prosent på det meste (se grafen under).

UNDER 50 ØRE: Norwegian-kursen var på det laveste mandag under 50 øre, før den gjorde et voldsomt byks, for så å tryne igjen. Foto: (Infront)

Markedsverdien av det børsnoterte flyselskapet ved gårsdagens slutt var 2,07 milliarder kroner. De største eierne i Norwegian er nå leasingselskaper som har måttet gå med på å gjøre om gjeld til egenkapital.