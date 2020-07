Milliardtap for voksende Spotify

Musikkstrømmetjenesten Spotify rapporterer et driftsunderskudd på 1,78 milliarder kroner i andre kvartal. Inntektene økte likevel med 13 prosent.

De samlende inntektene utgjorde 20,1 milliarder kroner. Det er inntektene fra premiumabonnement som øker, mens annonseinntektene falt med 21 prosent.

Antallet premiumabonnenter er nå på 138 millioner, noe som er en økning på 27 prosent. Totalt har Spotify økt antallet månedlige, aktive brukere med 29 prosent til 299 millioner.

– Likviditetsposisjonen vår og vår frie kontantstrøm er fortsatt sterk, og vi blir oppmuntret av de underliggende trendene for virksomheten, skriver Spotify i kvartalsrapporten.

Spotify rapporterer et tap på 1,78 milliarder kroner på driften i tredje kvartal og et resultat før skatt i samme periode på 4,85 milliarder kroner.

Kostnadene økte med 48 prosent

Driftskostnadene til Spotify var på 646 millioner euro i andre kvartal, 48 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor - og langt mer enn Spotify hadde forventet. De sosiale kostnadene knyttet til høyere aksjekurs gjennom kvartalet gjorde at strømmetjenesten satt igjen med ekstrakostnader på 126 millioner euro mer enn planlagt.

Spotify anslår at antall månedlige aktive brukere vil nå 312–317 millioner i tredje kvartal og 328–348 millioner i fjerde kvartal. Samtidig tror strømmetjenesten at driftsresultatet vil ende med et tap på mellom 70 og 150 millioner euro i tredje kvartal og mellom 45 og 145 millioner euro i fjerde kvartal.