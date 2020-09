Millioner i bonus til Norwegian-topper skaper raseri

Flyselskapet slet med milliardunderskudd. Likevel mottok flere nøkkelansatte og konsulenter saftige bonuser i 2019.

Det har lenge vært en turbulent tid for flyselskapet, også lenge før koronakrisen rammet flybransjen i mars. I flere år har Norwegian tapt store penger, men nå skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement) at det ble utbetalt millioner til personer med høye stillinger og innleide konsulenter.

Dette kom midt i en kritisk fase for selskapet som blødde penger, hvor toppene og de innleide konsulentene skulle se på hvordan Norwegian kunne komme seg opp av søla.

- Denne informasjonen provoserer oss i kabinforeningen ekstremt mye, sier Rene-Charles Gustavsen, som er leder for Norwegian Kabinforening, til DN, og sikter til at det på tidspunktet var tunge økonomiske tider, og ledelsen selv ba sine ansatte om å akseptere kutt.

Lønnshopp og bonuser

Dagens Næringsliv skriver at før Kjos gikk av, hadde han rukket å gi store lønnshopp og bonuser til fire av 13 personer i konsernledelsen. Dette kom i tillegg til styret på daværende tidspunkt.

Avisen opplyser at tidligere IT-direktør Knut Erik Simonsen fikk hele 6,2 millioner kroner i bonus i 2019. Til sammen fikk Simonsen 7,7 millioner kroner, skriver DN. Han var ikke den eneste som fikk en saftig bonus i fjor, til tross for at selskapet hadde et stort underskudd i 2018. Den gang nyopprykkede kommersiell direktør Helga Bollman fikk også over 6 millioner kroner i bonus, altså samme sum som Simonsen.

Det nevnes også at finansdirektør Geir Karlsen og tidligere flåtesjef Tore Jenssen fikk millionbonuser.

Husker ikke

I en e-post til Dagens Næringsliv skriver Kjos at han ikke kan huske at det ble utbetalt bonuser til ledergruppen, men at styret ga ut noen bonuser for å beholde viktige personer etter hans egen avgang. Norwegian hevder selv at lederlønningene i selskapet alltid har vært moderate, og at det ikke vil bli utbetalt en eneste krone i bonuser i år til ledergruppen, skriver Dagens Næringsliv.