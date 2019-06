Millionoverskudd for Kurt Nilsen og Lord Records

Julekonserten er bokstavelig talt gull verd for Kurt Nilsen.

Fjoråret ble kanskje ikke et nytt rekordår for Kurt Nilsen, men bergenseren er fortsatt enormt populær som artist når julebjellene begynner å ringe inn. Selskapet Lord Records, som eies av Nilsen, fortsetter å vise fantastiske driftsmarginer, melder Dagens Næringsliv.

Mens 2017 ga en omsetning på 12,8 millioner kroner, og et overskudd på 10,6 millioner, sank inntektene ned til 10,3 millioner i fjor. Driftsresultatet landet på 8,3 millioner kroner. Det gir, ifølge DN, en driftsmargin på hele 82,2 prosent.

Les også: En fjerdedel av Røkkes penger er borte

- Fanger publikum

– Kurt Nilsen er en av Norges mest populære artister og fanger publikum på en unik måte. I kraft av det blir det en sunn og god økonomi, sier manager Jan Fredrik Karlsen til avisen.

Kurt Nilsen slo gjennom som 24-åring i 2003 da han vant den første utgaven av TV 2-sendte «Idol». Året etter vant han det første «Verdens Idol». Siden den gang har karrieren bare steget opp mot stjernehimmelen.





Synger julen inn

I fjor hadde Nilsen sitt niende år med julekonserter på rad, etter at han slapp julealbumet «Have Yourself A Merry Little Christmas" i 2010. Juleturneen er bergenserens viktigste inntektskilde.