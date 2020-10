Millliardærarvingen er blitt 20 ganger rikere på ett år

De er unge og rike og de blir rikere med rekordfart.

Modell og laksearving Gustav Magnar Witzøe (27) er allerede kjent som en av Norges aller rikeste personer, men i 2019 skjøt formuen for alvor fart. Witzøe økte formuen med nesten 2000 prosent, fra 1,02 milliarder kroner fra 2018 til 20,68 milliarder kroner i 2019. Det viser skattetall Nettavisen har fått tilgang til.

Dette er en soleklar ny rekord i formuen til Witzøe, som var Norges rikeste i 2016 med en formue på 11 milliarder kroner.

Selv om Nettavisen har tilgang til alle skattetallene for året som gikk, er en formue på nesten 21 milliarder kroner mer enn nok til å plassere 27-åringen i den suveren pengetoppen i Norge.

Les også: Katharina Andresen (24): - Jobben ble litt ødelagt av mediene

Til sammenlikning var Kjell Inge Røkke Norges rikeste person ifølge skattetallene for 2018 med en formue på «skarve» 18,6 milliarder kroner. Nettavisen har imidlertid ennå ikke tilgang til skattetallene til Kjell Inge Røkke for 2019, og vi vet dermed ikke om at Røkke klarer å forsvare tittelen mot Witzøe.

20-dobling for Røkke-junior



Nettavisen har imidlertid adgang til skattetallene til Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke (37). De viser at han kan glede seg over en formuesøkning som prosentvis er akkurat like stor som Witzøes.

KJEMPEØKNING: Kristian Monsen Røkke. Foto: Berit Roald (NTB)

Mens Røkke junior hadde en fomue i 2018 på 19,3 millioner kroner, har den nå vokst til 398 millioner kroner, altså en 20-dobling på ett år.

Den yngre Røkke, som er har lederroller i farens konsern Aker, hadde en alminnelig inntekt (lønn/inntekt minus skattefradrag) på 6,7 millioner kroner. Det er omtrent på samme nivå som i 2018. Han står opppført med en utlignet skatt i 2019 på 6,3 millioner kroner - noe som er cirka dobbelt så mye som i 2018 da han bidro med 3,3 millioner kroner i skatt.

Kraftig oppgang for Andresen-arvinger

Arvingene til Andresen-imperiet, 25-åringen Katharina G. Andresen og 24-årigen Alexandra Andresen, kan også vise til en kraftig formusøkning.

Katharina G. Andresen kan glede seg over en formue som har vokst til nær 6 milliarder kroner. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Katharinas formue har økt til hele 5,89 milliarder kroner, ifølge ligningstallene for 2019. I 2018 var formuen på skarve 1,1 milliarder kroner.

Les også: Katharina Andresen etter Innovasjon Norge-bråket: - Jeg følte meg tråkket på

Hun står oppført med null i inntekt både i 2018 og 2019. Takket være formueskatten betalte hun 50,1 millioner kroner i skatt i 2019.

Les også: Da Norges rikeste kvinne sto midt i stormen, rammet en hittil ukjent personlig tragedie

Lillesøster Alexandra står på sin side med en formue på 5,88 milliarder kroner, opp fra 1,07 milliarder kroner i 2019. Hun står oppført med en inntekt på 9823 kroner, opp fra 2547 kroner i 2018.

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.

Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.