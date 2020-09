Mimir Kristjànsson: – Einar Gerhardsen hadde snudd seg i graven om han hadde sett hva norsk politikk har blitt redusert til

Vil røske opp i et «elitedominert» politisk miljø: – Når VG-kommentatorene og Civita sier at det blir kaos, merker jeg at jeg gleder meg.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) For halvannet år siden pakket journalist og forfatter Mímir Kristjánsson sammen sakene sine i hovedstaden, og dro hjem til oljehovedstaden med samboer og barn.

Her skulle han skrive, bo og løfte partiet Rødt i en historisk blå by. Som sagt, så gjort: Det marginaliserte partiets oppslutning skjøt fra 1,2 prosent til 5,5 prosent ved valget i fjor, og Kristjánsson befant seg brått blant den politiske ledelsen i Stavanger.

Nå er 34-åringen sulten på mer.

I over et år har målingene vist at Rødt kan komme over sperregrensen til stortingsvalget i 2021. Kristjánsson har ennå ikke blitt pekt på av partiet, men tror han har gode sjanser til å bli valgt som en av partiets toppkandidater nasjonalt nå som han har erklært sitt kandidatur.

– Vi trenger en ny start og at noen røsker opp i det som har blitt et satt og elitedominert politisk miljø. Einar Gerhardsen hadde snudd seg i graven om han hadde sett hva norsk politikk har blitt redusert til, i et hav av sex-skandaler og feilaktig utfylte reiseregninger, sier Rødt-politikeren.

OLJEBYEN: – Den største trusselen for folk i Rogaland er den falske profetien om at oljen kommer til å vokse inn i himmelen og alltid komme tilbake, sier Kristjánsson, som mener byen trenger flere og mer robuste næringer. Foto: Magnus Ekeli Mullis

– En krise for norsk politikk

Den hjemvendte politikeren tegner et dystert bilde av den norske politiske virkeligheten: Norske politikere klarer ikke å forstå hva den norske befolkningen er opptatt av. Økende ulikhet, manglende klimatiltak og en ekstremt upopulær sentraliseringsbølge er noen av symptomene på det 34-åringen mener er et dysfunksjonelt politisk system som trenger nye koster og friske ansikter.

Kristjánsson peker på opprøret mot bompenger og vindkraft som betegnende saker der politikerne har blitt tatt på senga.

– Alle partiene stemte for økte bompenger, og fikk sjokk da det før valget i fjor kom et opprør mot denne politikken. I år etter år har man stemt for massiv utbygging av vindkraft uten å forestille seg at det skulle komme et bygdeopprør på grunn av rasering av naturen, sier Kristjánsson og fortsetter:

– Det tok altfor mange år før politikerne så de problematiske sidene ved innvandringspolitikken i Norge, og man endte for eksempel opp med en altfor stor innvandrertetthet i noen deler av Oslo.

– Du har ikke vært på Stortinget før, og du peker på en del problemer uten noen åpenbare løsninger. Er det løsningen vår, å bytte ut politikerne vi allerede har med nye?

– Ja, i stor grad er det løsningen på problemene våre. Ulikheten har økt kraftig siden 1989, og de aller fleste anerkjenner at dette er et stort problem. Likevel øker den hvert eneste år.

RADARPAR: – Per Sandberg fortalte meg på Farmen at han mente at Bjørnar Moxnes var den eneste ærlige politikeren på Stortinget. Jeg mener det hadde vært en fordel om vi var flere, selvfølgelig, sier Mímir Kristjánsson. Foto: Magnus Ekeli Mullis (arkiv)

Målingene den siste tiden viser at Ap-leder Jonas Gahr Støre enten må få Rødt eller Miljøpartiet De Grønne med på laget for å danne flertall. Støre vil helst ikke ha noen av dem, i alle fall ikke i regjering.

Kristjánsson sier det viktigste for Rødt blir å kaste den sittende regjeringen. Drømmen er at det er støtten fra partiet, hvis mål er kommunisme, som holder et regjeringssamarbeid på venstresiden i live.

– Når VG-kommentatorene og Civita sier at det blir et kaos, merker jeg at jeg gleder meg. Vi må få til en merkbar forandring. Tenk for en krise det hadde vært for norsk politikk dersom regjeringen ble skiftet ut etter åtte år og ingen hadde merket forskjell, sier Rødts gruppeleder i Stavanger.

– Mange er redde for å vise svakhet og menneskelighet

Ikke før han har funnet seg til rette i Stavanger, mener Kristjánsson at tiden er inne for å dra tilbake til Oslo. Samboer Matilde Holdhus og mor Marit Wilhelmsen var ikke videre begeistret for beslutningen. Å komme nærmere hans kreftsyke mamma var deler av grunnen til at familien dro hjem i fjor.

– Hun er jo skeptisk, hun er jo det. Men da jeg flyttet hjem, tok jeg også med barnebarnet hennes. Hun blir værende i Stavanger, og jeg tror hun er fornøyd med det i alle fall, sier Kristjánsson.

HJEMME: Mímir Kristjánsson flyttet hjem til Stavanger og fikk umiddelbart innflytelse i politikken. Nå håper han at Mímir-effekten skal slå ut i folkerike Rogaland og bidra til å løfte Rødt på målingene. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

I over ti år har han vært et kjent navn i den norske offentligheten som aksjonist og provokatør i Rød Ungdom, journalist og nyhetssjef i Klassekampen, og som produktiv forfatter av intet mindre enn åtte bøker.

I boken Frihet, likhet, Island fra fem år tilbake, beskriver Kristjánsson seg selv som blakk, singel og i en 30-årskrise. Fjorårets bok Mamma er trygda, tar utgangspunkt i hvordan Kristjánsson har levd med en alvorlig kreftsyk mor - som han så seg nødt til å kjøpe smertedempende hasj til i skolegården som tenåring. 34-åringen er ikke redd for å vise sårbarhet, og vil ikke være redd for å være seg selv på Stortinget.

– Jeg tror at mange har ulike historier og ulik bakgrunn på stortinget. Men mange er redde for å vise svakhet og menneskelighet. Det som skjedde med moren min er grunnen til at jeg valgte venstresiden. Mange som har det dritt fortjener det ikke, og samfunnet kan foreløpig ikke stoppe folk fra å få kreft, men det kan stoppe at disse blir fattige og får en kjipt tilværelse som trygdet, sier Kristjánsson.

RØD: Før Mímir Kristjánsson ble medlem av Rød Ungdom, var han leder for AUF i Stavanger. – Jeg tror mange stemmer på Rødt fordi de, paradoksalt nok, vil ha ekte Ap-politikk. Jeg kunne gjerne vært en del av Gerhardsens Ap, men det finnes ikke lenger, sier Kristjánsson i dag. Bildet er tatt i 2009. Foto: Arkiv

Selv har han ikke tenkt å være politiker hele livet. I utgangspunktet vil han drive med politikk i seks år til. Flere politikere bør gjøre noe annet, og ikke gro fast som yrkespolitikere. Hvor mange har jobbet i varehandelen, industrien eller startet sin egen bedrift, spør Kristjánsson, som vedgår at han selv ikke akkurat er noen «working class hero».

– Politikere flest burde være en del av en rotasjonsordning, og flere kunne nok hatt godt av å bli luftet. Se for eksempel på Trond Giske (Ap), som nå spør seg selv hva han skal gjøre, sier Kristjánsson.

Mímir i alle kanaler

Det har vært Mímir Kristjánsson på mange flater det siste året: I bokform, på sosiale medier, i egen og andres podkast, i lokalavisene og i riksmediene. Mange vil også huske ham fra TV-skjermen som deltaker i Farmen Kjendis, der han fikk en ny venn i tidligere Frp-nestleder Per Sandberg.

– Overvurderer jeg dine strategiske evner hvis jeg sier at du har profilert deg så bredt med en baktanke om å få en høy stjerne i partiet og blant vanlige folk, slik at du en dag kan bli valgt inn på Stortinget?

– Jeg tror faktisk du gjør det. Jeg er er ikke skrudd sammen på den måten, altså. Jeg er som en hund som løper etter biler, og er ikke en særlig planmessig fyr. En så god plan hadde jeg nok ikke klart å klekke ut, og jeg kan love deg at jeg ikke har fått First House til å lage den heller, sier Kristjánsson.

FARMEN KJENDIS: Mímir Kristjánsson i bakemodus i semifinalen av Farmen Kjendis i fjor. Foto: (TV 2)

34-åringen hevder at han i grunn ikke tenker på seg selv som politiker, selv om han tjener til livets opphold som kommunestyrepolitiker i Stavanger og lokallagsleder i Rødt.

«Hva vil vanlige folk si», spør Kristjánsson seg selv, når han for eksempel snekrer sammen en ny arbeidsgiverstrategi for Stavanger kommune. Mange politikere har mistet bakkekontakten, og tenker ikke som vanlige folk lenger, mener han.

– Hva tror du vanlige folk vil si om at du vil på Stortinget?

– Jeg tror at mange folk kommer til å tenke at det i alle fall ikke kommer til å bli kjedelig. Flere og flere oppdager at de er mer enig med Rødt enn de hadde trodd. Flere tenker at det Bjørnar Moxnes sier ikke er helt feil. Civita er livredd for at Rødt skal bli normalisert, sier Kristjánsson og fortetter:

– Men sannheten er at folk ikke synes det er dumt eller ufornuftig å legge ned forbud mot private velferdskonsern eller å få tilbake arveskatt for de rikeste. Vi er i ferd med å bli kvitt fordommene som vi i noen grad har bidratt til å skape selv, og jeg håper at folk er interessert i å høre mer på hva vi har å si. Mange tror vi er ute og sykler, men jeg tror flere er mer enig enn de selv tror.

