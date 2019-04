Mímir Kristjánsson drar Røkke inn i valgkampen: - Han er megaloman!

Rødts ordførerkandidat Mímir Kristjánsson innrømmer at han driver panikkmobilisering for å stoppe Røkkes utbyggingsplaner i Stavanger.

Nettavisen.Økonomi har tidligere omtalt hvordan milliardær Kjell Inge Røkkes FP Eiendom har gått sammen med statlige Bane Nor og eiendomsutviklerne i Base Property for å nærmest skape en ny bydel i Stavanger.

Røkke skal selv være aktivt med i planleggingen av utbyggingen, som tar sikte på å etablere nærmere 10.000 arbeidsplasser i randsonen av Stavanger sentrum. Utbyggerne har en intensjonsavtale med Røkkes Aker BP, som tidligere har sagt at de er på jakt etter et nytt hovedbygg i Stavanger i 2022.

Paradis-området i Stavanger har ligget brakk i mange år, men Rødt-politiker og ordførerkandidat Mímir Kristjánsson er skeptisk til utbyggernes intensjoner. Nå varsler den tidligere Klassekampen-redaktøren at han skal bruke valgkampen til å mobilisere mot planene.

- Vi er redde for en Fornebu- eller Bjørvika-aktig struktur der bydelen utvikler seg til en kontorkoloss. Det dreier seg jo ikke om å lokke et nytt selskap til byen - Aker BP er allerede godt etablert i Jåttåvågen (mellom Stavanger og Sandnes journ. anm), bare noen stopp på toget unna. Røkke er en megaloman - han har allerede fine kontorbygg, men skal ha noe storslått og monumentalt, sier Kristjánsson.

Aker BP er i dag 700 ansatte i Stavanger og disponerer kontorlokaler i fem ulike bygg i Jåttåvågen. Kjell Inge Røkke og FP Eiendom har lovet å gå inn med 10 milliarder kroner i investeringer i det som vil bli en av de største sentrumsnære utbyggingene i Stavanger noensinne.

To arkitektkontorer er videre i konkurransen om utbygging i Paradis. Svenske Wingårdhs og deres forslag 'East of Eden' er ett av de to forslagene som kan bli Røkke og Stavangers nye Paradis. Foto: WINGÅRDHS

Ghilardi + Hellsten har gått inn i et samarbeid med sveitsiske EM2N om et forslag til Røkkes Paradis, som arkitektkontoret har kalt 'The long green'. Forslaget er det andre av to som kan vinne konkurransen. Foto: GHILARDI HELLSTEN EM2N

Redd utbyggingen blir skreddersydd for Aker BP



Dersom planene blir en realitet, mener Kristjánsson at Stavanger i praksis får en storutbygging basert på behovene til ett enkelt oljeselskap. Politikeren mener det blir feil å bygge ut det han kaller byens 'indrefilet' for Aker BP, som skal leie bygget for en begrenset tidsperiode. Kristjánsson peker på at ingen vet hvor Aker BP kommer til å være om 20 år, og hvem som kommer til å disponere bygget etter leieperioden har gått ut.

- For alt vi vet har Aker BP da fusjonert med et annet selskap eller vil finne seg andre lokaler, og Stavanger vil sitte igjen med et stort spøkelsesbygg.

- Hva mener du at tomten burde bli brukt til? En park?

- Nei, jeg er ikke helt hippie. Jeg tenker en god blanding av kontorer, boliger og en skole. I dette tilfellet er det snakk om at Aker BP skal ha en tredjedel av bygningsmassen. Skal man bygge så stort, bør man lengre ut av byen. Vi bør heller ha en mer variert struktur som sikrer liv der hele dagen, ikke bare halve, sier Kristjánsson.

- Men man trenger investeringer til slikt?

- Hvis den eneste måten vi kan få bygget ut noe på, er å gi bort tomter til store kommersielle aktører, så må vi kanskje tenke på å legge om forvaltningen av eiendomsporteføljen til staten.

- Er dere ikke litt tidlig ute med å gå så hardt ut? Røkke og FP Eiendom har ikke tatt en investeringsbeslutning, og selskapene har ikke engang landet på en arkitekttegning?

- Nei, ingenting er avgjort. Men det er et prinsipielt poeng. Nå går prosessen så raskt at det kommer som julekvelden på kjerringa for innbyggerne i Stavanger. Det virker som at utbyggerne er ivrige på å banke dette gjennom på kort tid, og slik hastverkskultur er ikke byens innbyggere tjent med, sier Kristjánsson og legger til:

- Ja, dette er panikkmobilisering for vår del, men det er bedre å være tidlig ute enn å komme litt for sent. Ydstebø kan vi tilgi - han er en utbygger, men politikerne burde skjønne at demokratisk medvirkning tar tid, og da må vi se på alternativene og gjøre oss opp en mening, sier Rødt-politikeren.

Mímir Kristjánsson sluttet i januar som nyhetsredaktør i Klassekampen for å stille til valg som Rødts toppkandidat i Stavanger. Foto: Kagge Forlag

Den kruttsterke utbyggerkonstellasjonen har en intensjonsavtale med Aker BP som løper ut 30. september. Innen da må utbyggerne legge konkrete planer på bordet og vise at de kan gjennomføres.

Vil gjøre det samme i Paradis som på Fornebu

Røkke-eide FP Eiendom, som har Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke som styreleder, avviser i en e-post til Nettavisen.Økonomi at Paradis-området vil ligge dødt etter arbeidstid på grunn av høy kontortetthet.

- Planene omfatter nærmere 10.000 arbeidsplasser og 1.000 nye boliger, men også hotell og andre nærings- og serviceformål, slik at området vil få et yrende liv også etter kontortid, skriver kommunikasjonssjef Marianne Stigset.

Kjell Inge Røkke har slått seg sammen med Alfred Ydstebø og Bane Nor Eiendom om å bygge ut Paradis-området i Stavanger for 10 milliarder kroner Foto: (ANB)

Hun skriver videre at FP Eiendom vil skape en bydel der mennesker i ulike faser ønsker å bo og etablere seg, jobbe og leve.

- Vi har bevist at vi kan gjøre det på Fornebu i samarbeid med andre. Nå vil vi gjøre det samme i Paradis i samspill med Base Gruppen og Bane Nor, skriver hun.

- Har dere så dårlig tid som Kristjánsson gir inntrykk av?

- Vi har ikke dårlig tid. Vi er opptatt av å gjennomføre en grundig prosess. Samtidig må vi ta hensyn til behovene til Aker BP som største leietaker. Selskapet er i rask vekst og kapasiteten i kontorlokalene i Jåttåvågen er sprengt.

- Hvordan reagerer dere på at Rødt sier de kommer til å bruke valgkampen til å mobilisere mot planene i Paradis?

- Store utviklings- og byggeprosjekter engasjerer alltid, og vi verdsetter innspill og tilbakemeldinger på arbeidet vårt - også kritiske. Det er en viktig del av prosessen for å utvikle en bydel vi alle kan være stolte av, skriver Stigset.

Aker BP: - Går kun inn som leietaker

Pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP skriver til Nettavisen.Økonomi at selskapet har behov for nye kontorplasser i Stavanger raskt, fordi selskapet er i sterk vekst og har et høyt aktivitetsnivå. Faret skriver at de mest aktuelle alternativene er en Paradis-utbygging eller en konsolidering i Jåttåvågen-området.

Aker BP mener fordelen med nybygg i Paradis er at oljeselskapet da kan være med i planleggingen fra starten av og komme med innspill til utformingen.

- På lang sikt tror vi også nærheten til sentrum, med store urbane kvaliteter, blir viktig for å tiltrekke og beholde ansatte i hard konkurranse med andre bransjer, skriver Faret.

Pressetalsmannen skriver at Aker BP følger situasjonen i Paradis tett, og at status i utbyggingsplanene vil være sentralt når selskapet etter sommeren skal fatte en beslutning om langsiktig kontorløsning for Aker BP i Stavanger.

- Uansett løsning vil Aker BP kun inngå kontrakt som leietaker, skriver Faret.

Eiendomsutviklingsselskapet Base Property sier de ikke ønsker å gå inn i de politiske sidene av saken, men registrerer at det er en stor debatt.

- Vi viser til svaret fra FP Eiendom, som er helt sammenfallende med det vi ønsker å formidle, sier informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson.

