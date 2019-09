Min boligbønn, Siv Jensen: Slik blir livet lettere for dem som har det vanskeligst

Min boligbønn, Siv; Vurder å heve avvikskvoten fremfor å stramme inn på den. Videre, kan det være en løsning å gi bankene mulighet til å bidra til å jevne ut mellom A- og B- laget? Og hva med å vurdere å utvide eie til leie-konseptet?

Hver gang det kommer endringer av lover, regler og retningslinjer fra myndighetshold er det noen som blir rammet litt mer enn andre. Ofte opplever de som ikke er så heldig stilt i utgangspunktet at det er dem det rammer hardest.

Er det mulig å få til et boligmarked som er rettferdig og som gir like muligheter for alle?

Hensikten med boliglånsforskriftene er god. Vi ser jo alle at gjelden øker mer enn det er som er sunt. Det er mye bra med at dette er - og fortsetter å være regulert.

Men hver gang det reguleres eller nå endres, så gjør det det bare lettere for de med mye penger å fortsette med eiendomsinvestering. Samtidig som det snevrer inn muligheten for dem som ikke har så mye å komme inn på boligmarkedet.

Ja til høyere avvikskvote

Det å trekke ned gjeldsgraden kan vi være enig om at kan vi diskutere. Vi er alle enig i at vi må begrense den totale gjeldsveksten.

Men straks du strammer inn avvikskvoten til bankene så blir det vanskeligere å støtte kunder i livssituasjoner som krever økonomisk støtte i en periode. Og det begrenser muligheten til å hjelpe unge som ikke har foreldre som kan hjelpe dem inn på boligmarkedet.

Vi snakker om autoriserte rådgivere som jobber i bankene, de har alle vært igjennom ulike autorisasjoner og eksamener og stiller med god kunnskap, etter krav fra deg. De har kundenes beste i sine hensikter og et ønske om å være en støtte for de kundene som fint kan håndtere et boliglån, men for eksempel ikke har hatt mulighet til å spare de store summene som kreves i egenkapital, eller de er i yrker hvor det er normalt med lavere startlønn med rask lønnsutvikling.

Med en forventning og et ønske om at de unge skal ta gode utdanninger, så er det vanskelig å starte sparing midt i en tid med studier og lave inntekter. Ved å heller øke avvikskvoten tilsvarende forslaget om å senke den til 15 prosent, så kan vi vurdere kundenes situasjon individuelt og sørge for at de som har gode utdannelser, trygge jobber og inntekter også kan få mulighet til å kjøpe seg boligen sin.

Dropp startlån og invester i leie til eie

Hvis du virkelig ønsker å hjelpe unge i dag inn på boligmarkedet, og i større grad jevne forskjellen mellom A- og B- laget, så kan det være en løsning å se nærmere på det å utvide leie-til-eie-konseptet.

Hvor staten går inn som eier av leilighetskompleks og alle kan søke om å få mulighet til å bo i en av leilighetene. Etter 3-5 år kan de få tilbud om å kjøpe leiligheten de har bodd i. Da vil deler av husleien de har betalt regnes som en nedbetaling av lånet på leiligheten, og dette kan inngå som egenkapital. De må selvsagt ha oppfylt sine plikter og kan vise til inntekter som gjør det forsvarlig å ta et stort lån - i henhold til boliglånsforskriftene.

Opposisjonen har nevnt startlån. Så lenge startlån har det oppsettet det har i dag vil det ikke kunne være med å løse noe. Det tilbys kun en liten gruppe, og det regnes som lån av bankene. Startlån kan ikke ses på som egenkapital så lenge det tas pant i boligen og det må innrapporteres som avvik.

Sjelden har jeg vært så spent på noe som jeg er på hva som skjer med boliglånsforskriftene.

Siv, du har så absolutt fått til å skape et stort engasjement, og delvis bekymring.