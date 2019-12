Mindre frihet - mer skam og forbud

Sterke krefter ønsker å redusere individuell frihet det kommende tiåret. Argumentene som brukes er klima, folkehelse og trygghet. Gleden av frihet tillegges liten vekt.

Vi går nå inn i et nytt tiår. Hva som ligger i krystallkulen er uklart, men noe ser vi. Et tilbakeblikk på 2019 gir en pekepinn. Når det gjelder individuell frihet er utsiktene dystrere enn på lenge.

2019 - skammens år

Året vi har bak oss var året da klima virkelig kom på toppen av dagsorden. Klimabrøl ble kåret til årets nyord. Enda mer fremtredende enn klimabrøl var likevel ordet skam i ulike varianter; flyskam, bilskam, kjøttskam. 2019 var året da skammen tok av.

Det disse skambegrepene har til felles er at de brukes for å påvirke andres frie valg.

Ved å påføre skam skal folk påvirkes til å reise mindre med fly, kjøre mindre bil og spise mindre kjøtt. Ja, helst avstå helt fra disse aktivitetene.

Skamordene er dermed et direkte angrep på den enkeltes personlige frihet.

Skamordene har til hensikt å gjøre noen valg umoralske. Alt i klimaets navn, med den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg i spissen. Hun er, til tross for sin unge alder, på mange måter «skammens mor».

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har i løpet av 2019 blitt en av verdens mektigste personer. Hun har bidratt sterkt til at begrepene flyskam, bilskam og kjøttskam har tatt av. Dette kan lede til nye forbud og restriksjoner i fremtiden. Her taler Thunberg til folkemengden under klimamøtet i Madrid tidligere i desember. Foto: Cristina Quicler (AFP)

2019 var også året da Greta Thunberg ble en av verdens mektigste personer.

Vanligvis er det legitimt å kritisere makten. Greta Thunberg er det derimot vanskelig å kritisere uten selv å bli utsatt for sterk kritikk. Thunberg skyver en edel hensikt, sin unge alder og diagnoser foran seg.

Det siste har psykiater Fred Heggen skrevet godt om i et svært mye lest innlegg i Nettavisen.

Først skam, så forbud

Når skammen først er etablert, så er grunnen beredt for politikk. Politikk vil i praksis si forbud, restriksjoner eller avgifter på de skambelagte aktivitetene. Er noe først blitt gjort umoralsk, er det mye lettere å forby det.

Hvis noe føles «riktig», dempes også den kritiske sansen. Restriktiv politikk kan dermed innføres uten at det gjøres noen grundige vurderinger av om politikken faktisk vil virke etter hensikten.

Hensikten helliger midlet. Sinnelagsetikk trumfer konsekvensetikk.

Konsekvensen kan dermed bli at skamordene fører til at forbud og restriksjoner innføres ukritisk i «den gode hensikt». Dette er det skam-aktivistene håper på. At skam rask omgjøres til politikk.

Alternativene er ikke gode

La oss holde oss til de tre fremste skambegrepene fra 2019 - flyskam, bilskam, kjøttskam.

Restriksjoner på disse aktivitetene vil gjøre livet mindre behagelig og mer tungvint for mange. Det er ikke lett å krysse Atlanteren i seilbåt og reise langt med tog slik Greta Thunberg har gjort. Dette vil ta svært lang tid og bli svært kostbart.

I praksis vil det å avstå fra å bruke fly innebære et forbud mot lange reiser for de fleste.

Uten bilen stopper Norge. I vårt langstrakte land finnes det egentlig ikke noen alternativer som fungerer, i alle fall ikke utenfor de store byene.

Teknologientusiastene trekker frem selvkjørende biler og droner som fremtidens transport. Dette skal visst bli så mye mer effektivt, sikkert og miljøvennlig enn dagens transport.

Betenkeligheter og risiko vil entusiastene overhodet ikke snakke om.

For blir det sikkert nok å være innelåst i en selvkjørende bil uten ratt? Eller enda verre, i en drone svevende i uvær.

Enkelte mener droner kan bli løsningen for fremtidens passasjertransport. Risikoen og ulempene ved omfattende bruk av droner er foreløpig i svært liten grad blitt vurdert. Her er det flyprodusenten Airbus som viser frem en prototype av passasjerdronen «CityAirbus» i Ingolstadt, Tyskland, i mars i år. Foto: Armin Weigel (AP)

Kjøttskammen har allerede slått ut i symbolpolitikk som kjøttfrie julebord både ved Universitetet i Bergen og i Oslo kommune. Skal man ta kjøttskammen helt ut og bli veganer, kan dette være direkte helseskadelig på grunn av mangel på viktige vitaminer som blant annet B12. Også mister man mye matglede selvsagt.

For norsk landbruk kan kjøttskammen bli svært ødeleggende. Landet vårt er ikke egnet til dyrking av allslags vekster. Utmarksbeite for sau kan ikke lett omstilles til dyrking av belgfrukter eller annen veganermat. For kjøttskammen brukes også argumentet om folkehelse for alt det er verdt. Det påstås at vi spiser farlig mye kjøtt.

Nyttårsaften intet unntak

Like sikkert som det er nyttårsaften er det at overlege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus ukritisk får slippe til i mediene med sin tilsynelatende private kampanje for forbud mot privat fyrverkeri. Argumentet er velkjent og ser ut til å trumfe alt: øyeskader.

Argumenter som personlig frihet og gleden mange har av fyrverkeri spiller absolutt ingen rolle for Nils Bull og hans likesinnede. At skadene i stor grad rammer dem som er uforsiktige med bruken av fyrverkeri ser heller ikke ut til å ha noen betydning for forbudsforkjemperne.

Det eneste Nils Bull ser er øyeskader. Alt annet er uten betydning. I Nils Bulls verden er fyrverkeri «helt unødvendig» og kan dermed uten videre forbys.

Makten vil ta bort friheten bit for bit

Kampen for forbud mot privat fyrverkeri er en god illustrasjon på den innskrenkning av personlig frihet vi kan få mer av fremover. Dersom noe kan være farlig, helseskadelig eller negativt for klimaet, er terskelen for å kreve forbud lav.

Hos ekspertene og byråkratene som jobber med klima, folkehelse eller sikkerhet finnes det knapt noen som forsvarer individuell frihet når frihetene kommer i konflikt med deres faglige målsetninger. Derfor blir det foreslått stadig flere forbud, restriksjoner eller avgifter for å redusere «uønsket» adferd.

Dette kommer snikende gradvis. Når det gjøres i små steg, reagerer folk mindre.

Det er som Arbeiderpartiets finansminister og senere sentralbanksjef Erik Brofoss sa allerede på 1940-tallet: « Det er utrolig hva folk kan betale i skatt, bare de blir vant til det». Slik er det med forbud også.

Klarer individet å stå imot?

Mens byråkratiet, interesseorganisasjoner og politikerne representerer konsentrert makt, er den jevne mann og kvinne i gaten som regel dårlig organisert. Folk reagerer først etter at det har blitt skikkelig ille. Men da er det som regel for sent.

Slik var det med bompengeopprøret. Folk reagerte ikke særlig før bompengebelastningen økte kraftig både i Oslo og Bergen i 2017. Opprøret har ikke fått bompengene ned igjen.

Slik det ser ut nå, blir 2020-tallet et tiår der personlig frihet settes under strekt press. Først og fremst i klimaets navn, men også med andre begrunnelser.

Ekspertveldet i byråkratiet, de store interesseorganisasjonene og politikerne i de etablerte partiene kommer ikke til å kjempe for større individuell frihet.

Særlig ikke hvis friheten blir ansett som negativ for klima, folkehelse eller innebærer risiko.

Hvordan dette går kommer til å avhenge av hvor stort det folkelige engasjementet blir. Det kan bli stort. Vi ser det allerede i kampen mot vindmøller og bompenger.

2020-tallet blir et viktig tiår for individuell frihet. Vi kan få mange nye forbud og ubehagelige restriksjoner.