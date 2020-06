Minor Majority live kl. 21: - Det er bittelitt skummelt. Skummelt er bra!

Tredje konsert i Koroneserien ser du her i kveld kl. 21.

Fredag kveld er det duket for Minor Majority i Koroneserien - en konsertserie som vi strømmer her i Nettavisen. En håndfull utvalgte artister skal opptre for 50 publikummere på Sentralen midt i Oslo sentrum. Konserten tas opp, og det lages vinylplater av alle konsertene.

Startskuddet gikk onsdag, da artisten var Ikke Bare Bare Egil Band (Band) med "de Lillos-kritiske sanger". Det ga rundt 1000 solgte dobbeltalbum - primus motor og arrangør Christer Falck er målløs over oppslutningen:

- Dette hadde jeg ikke trodd. Det er helt spinnvilt - helt koko bra!

Torsdag var det Hilma Nikolaisen som opptrådte. Det spesielle med konsertene er at platene kun trykkes opp i akkurat det antallet eksemplarer som bestilles - og det er bare mulig å bestille plata i ett døgn. Slik skapes samleobjekter med kjente navn som (Ikke Bare) Bare Egil Band (Band), Lars Lillo-Stenberg og i kveld, Minor Majority.

- Du får bare denne muligheten! sier Falck, som har stor tro på at både artister og arrangøren kommer greit ut av konsertene økonomisk.

Det betyr også at selve strømmingen av konserten bare er mulig i 23 timer fra konsertstart. Som en ekstra samler-bonus, vil alle som bestiller plata i tidsrommet mellom kl. 20 og 22 få et signert eksemplar. Alle konsertene går av stabelen kl. 21. Prisen per plate blir 280 kroner, vanlig pris for et nytt vinylalbum.

Programmet for konsertene er som følger:

11.06 Kl. 21.00 – Hilma Nikolaisen

12.06 Kl. 21.00 – Minor Majority Trio

13.06 Kl. 21.00 – Luke Elliot

14.06 Kl. 21.00 – Lars Lillo-Stenberg

- Jeg liker hasardiøse prosjekter

- Vi gleder oss til å spille igjen. Og at vi har plukket ut låter fra hele karrieren. Jeg tror det blir fint, sier Pål Angelskår i Minor Majority til Nettavisen før konserten.

Han synes konsertopplegget er et kult initiativ:

- Jeg liker prosjekter som er litt hasardiøse, der alle må hive seg rundt og ting må gjøres ferdig på kort tid. Det kjennes som om det står noe på spill og det er alltid bra. Ordinære liveplater er som regel et utvalg basert på mange konsertopptak, her får man bare én sjanse. Det gjør prosjektet både interessant og bittelitt skummelt. Men skummelt er bra, det, både for oss og publikum.

- Har du fått med deg mange strømmekonseter selv de siste månedene?



- Ja, ganske mange, faktisk. Både gamle favoritter som The Little Hands of Asphalt og Thomas Dybdahl, men også flere jeg i utgangspunktet ikke kjente til, som for eksempel Bodø-artisten Lamarck som jeg kom tilfeldig over på «Brakkesyke».

GLEDER SEG: Her er Minor Majority under en konsert på Sentrum Scene.

- Det beste akkurat nå

- I hvilken grad kan koroneserien og lignende strømme-happenings kan kompensere for begrensede turnémuligheter?

- Strømmekonsertene kan absolutt kompensere artistene noe, og inntjeningen på en enkel konsert kan være god. Problemet er at man spiller for veldig mange mennesker på én gang, og på den måten «bruker man på sett og vis opp» et publikum som ellers hadde vært fordelt utover mange konserter.

- Mange låtskrivere er dessuten økonomisk avhengig av opphavsretten de har i låtene som fremføres på konsert, når konsertene uteblir, uteblir også Tono-inntektene som ellers ville tilfalt låtskriveren for offentlig fremføring av hans / hennes verk. Det er heller ikke til å komme bort fra at konserter uten publikum i salen, uten respons, uten dialog, man mister jo noe essensielt på veien. Når det er sagt, så er strømmekonsertene det beste alternativet vi har akkurat nå og produksjonsverdien på for eksempel koroneserien-prosjektet er jo veldig høy.

- Hvor mange album skal dere selge på dette for å være happy med responsen?



- Det har jeg i grunnen ikke tenkt så mye på. Så lenge ingen taper penger på dette, så er prosjektet en suksess i mine øyne. Men ok, for å sette et tall på det; 200, kanskje? Det er tross alt vinylplater vi snakker om, det er ikke for alle.

MINOR MAJORITY: Jon Arild Stieng, Pål Angelskår og Henrik Harr Widerøe. Foto: Virginie Vesque

- I hvilken grad har koronakrisen rammet Minor Majority økonomisk?



- Vi er ikke plateaktuelle i år, så vi skulle ikke ut på en stor turné i vår og i sommer, men vi mister likevel en del festivaljobber, en turné i Tyskland og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hva som skjer med klubbjobbene vi har booket til høsten. Selv om vi ikke er blant de som rammes hardest av dette her, så merker vi det godt.

- Hvordan synes du musikkinteressert publikum bør bruke tid og penger de ellers hadde brukt på konserter og festivaler, dersom de ønsker å støtte norske artister?



- Lytt til musikk på strømmetjenestene, kjøp fysiske produkter, se strømmekonsertene med artistene du eller ville gått på konsert med og betal den prisen en slik konsert ville ha kostet.

SOLO: Lars Lillo Stenbergs solokonsert sendt hjemmefra ser du strømmet på Nettavisen søndag kveld kl. 21. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Begrenset album

I perioden 11.06 til 14.06 kan du hver kveld se en plateinnspilling kringkastet live til din egen stue. Om du liker det du hører kan du gå inn på bigdipper.no og bestille den aktuelle skiva, som vil bli levert til deg bare få uker senere.

Albumene vil kun være mulig å bestille i 24 timer (fra kl. 20.00 på konsertdagen til kl. 20.00 påfølgende dag). Alle som bestiller i løpet av de to første timene (altså frem til konserten er avsluttet) mottar plate signert av artisten!