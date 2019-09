Minstepensjonist mistet arven på 4,1 millioner kroner etter å ha blitt svindlet av sin advokat

Minstepensjonist skulle få nær 4,1 millioner utbetalt fra dødsboet etter sin mor. I stedet ble de ofre for svindeladvokat.

Minstepensjonist Eva Ukkelberg (68) og broren skulle få 4,1 millioner utbetalt fra dødsboet etter sin mor. I stedet ble de ofre for advokaten som nå er siktet for underslag på cirka ni millioner kroner. Det skriver Adresseavisen (krever abonnement) tirsdag.

Ukkelberg er et av ofrene for underslagene som en tidligere advokat i Trondheim har tilstått å ha stått bak. Den daværende advokaten som hadde ansvar for å passe på morens bankkonto og selge leiligheten som kvinnen bodde i, underslo pengene. Da underslagene ble avdekket i 2018, leverte han inn advokatbevillingen, skriver Adresseavisen.

Mannen i 50-årene ble slått konkurs og politianmeldt av fire klienter. Han er siktet av politiet for underslag av til sammen 9,2 millioner kroner. Den tidligere advokaten har erkjent straffansvar for underslag.

I likhet med de andre ofrene kontaktet Ukkelberg eks-advokatens forsikringsselskap for erstatning. Han hadde ansvarsforsikring i Gjensidige Forsikring, men denne dekker under halvparten av det underslåtte beløpet. De økonomiske kravene fra Ukkelberg og de andre som er rammet vil bli rettet mot eksadvokaten i forbindelse med straffesaken mot ham, skriver Adresseavisen.

- Jeg er minstepensjonist, men greier meg. Det er likevel surt og bittert å oppleve at arven etter din mor og far forsvinner på denne måten, sier Ukkelberg til Adresseavisen.

Til Nettavisen forteller Ukkelberg at hun hadde kjent advokaten, som bor i samme området som henne på Heimdal i Trondheim, lenge og hadde tidligere brukt ham i forbindelse med en kontrakt. Hun har ikke fått noen forklaring eller unnskyldning fra mannen på hvorfor han begikk underslagene.

- Saken kommer trolig opp for tingretten i høst en gang, sier Ukkelberg. Hun har imidlertid små håp om at det er midler å hente hos ham.