Misjonsgigantene sliter etter korona: – Det er ganske dramatisk

Omsetter vanligvis for milliarder, men gjennom våren har det vært bråstopp: – På det verste gikk vi med 1,3 millioner kroner i tap i uken, sier NMS-topp.

Våren har vært lang og vanskelig for bedrifter, organisasjoner og stiftelser etter at nedstengningen av Norge og verden slo beina under den normale driften. For de norske misjonsorganisasjonene har de siste månedene vært knalltøff.

Flere titalls kristne aktører driver med indre- og ytremisjon, bistand og utvikling i Norge. Inntektene kommer i hovedsak fra gaver og kollekt, men i økende grad også fra gjenbruksbutikker, leirskoler og andre aktiviteter.

– Det har vist seg at vi er svært avhengig av gjenbruksbutikkene våre. På det verste gikk vi med 1,3 millioner kroner i tap i uken bare på gjenbruksbutikkene, sier Det Norske Misjonsselskaps (NMS) generalsekretær Helge S. Gaard om de nedstengte butikkene i vår.

– Vi kommer ikke til å sende ut så mange misjonærer som planlagt i høst. Kanskje ingen. Det er mye usikkerhet, sier Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

NMS og NLM er to av de største misjonsaktørene i landet, og er blant dem som har måttet permittere hundrevis av ansatte og stenge ned til sammen 80 butikker.

Oppsving i gaver

NLM-konsernet har 1.500 årsverk i Norge og omsatte for rundt 1,5 milliarder i fjor. I år blir det tyngre.

– Vi har faktisk opplevd en god økning i gaveinntekter gjennom de siste månedene. Gaveinntektene kompenserer ikke for inntektsbortfallet andre steder, men det er svært gledelig at mange trår til og gir ekstra i en vanskelig periode. I april fikk vi 2 millioner kroner mer i gaver enn i samme periode i fjor, sier NML-generalsekretær Åsland.

STORE: – Vi er et stort konsern med 1.500 årsverk i Norge og rundt 110 internasjonalt. Vi omsatte for rundt 1,5 milliarder kroner i fjor, sier NLM-generalsekretær Øyvind Åsland (midten, til høyre). Her under forbønn på generalforsamlingen i 2018. Foto: Bård Bøe (NLM)

Samtidig måtte Norsk Luthersk Misjonssamband stenge samtlige 30 gjenbruksbutikker i to til tre måneder. Totalt genererte butikkene rundt 25 millioner kroner i inntekter, og tapene gjennom våren har vært betydelige. Åsland mener imidlertid at det ikke ser bekmørkt ut.

– Totalt så sparer vi en del på personalkostnader og prosjekter som ikke går som normalt internasjonalt. Det er ikke sikkert at tallene for 2020 blir så stygge, men de kommer ikke til å bli så pene heller. Vi skal forsøke å komme oss gjennom dette, sier Åsland.

Foreløpig er halvparten av NLMs utenlandsstab på 110 ansatte fortsatt i utlandet. I Norge har ingen ansatte mistet jobben, og alle ansatte er tilbake på jobb etter sommeren.

STOPPET OPP: Blant inntektskildene til Norsk Luthersk Misjonssamband finner vi 30 gjenbruksbutikker og 26 leirsteder. Hverken butikkene eller leirstedene har kunnet generere inntekter i mars, april eller mai, ifølge Øyvind Åsland, generalsekretær. Foto: NLM

Snudde til pluss i fjor - men venter minus igjen i år

Som Nettavisen Økonomi omtalte i fjor, endte 2018-resultatet med 11 millioner i underskudd for Det Norske Misjonsselskap-konsernet. I 2019 økte driftsinntektene med over 10 millioner kroner til 243 millioner etter økt offentlig tilskudd, testamentariske gaver og leieinntekter. Dermed endte NMS-konsernet fjoråret med rundt 900.000 kroner i pluss.

Stengte gjenbruksbutikker og avlyste arrangementer gjorde at generalsekretær Helge S. Gaard i misjonsselskapet tidlig fryktet blodrøde tall på 25-26 millioner i minus for 2020. Nå ser han imidlertid lysere på situasjonen.

– Det kan fort hende at vi ender på rundt 4 til 5 millioner kroner i minus mot slutten av året, og kanskje bedre, sier Gaard.

GJENBRUKSAVHENGIG: – Det har vist seg at vi er svært avhengig av gjenbruksbutikkene våre, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS. Foto: Marit Mjølneset (NMS)

På toppen av det hele fikk en svak norsk krone negative konsekvenser for Det Norske Misjonsselskap gjennom våren.

– På prosjektene har vi også fått en ekstra smell, i og med at kronekursen har vært svakere enn normalt. I prosjektene har vi lite inntekter, men de fleste er avtalt i lokal valuta der prosjektet opererer - og det gir da ekstra kostnad når kronekursen er svak, sier generalsekretæren.

I likhet med Norsk Luthersk Misjonssamband har ekstra gaver fra NMS-medlemmene tatt inn en del av tapene, samt at butikkene igjen har åpnet. Snart venter den viktigste årstiden for misjonsselskapet.

– Den beste delen av inntektsåret vårt er normalt om høsten. Det store inntektspotensialet ligger i ulike leier og samlinger, for eksempel julemessen. Vanligvis er vi i minus fra våren, men henter oss opp gjennom høsten. I år er vi redde for at vi ikke klarer det, sier Gaard.

Få mottar krisehjelp

Generelt har norske misjonsorganisasjoner slitt med avlyste gudstjenester, møter og arrangementer, som er svært viktige inntektskilder. Hans Aage Gravaas, daglig leder for Norsk råd for Misjon og Evangelisering (Norme), sier at flere har funnet kreative og alternative inntektskilder, men er usikker på om disse er nok til å unngå store tap.

– Jeg tror vi kommer til å merke de siste månedene i lang tid fremover. Det er ganske dramatisk og vi ser store inntektstap totalt, sier Gravaas.

42 misjonsorganisasjoner er tilknyttet Norme, og daglig leder Gravaas sier de færreste har mottatt noen form for krisehjelp fra myndighetene i løpet av våren.

– De fleste organisasjoner faller mellom to stoler hva gjelder statlig hjelp. Regjeringen har jo gjort et forsøk på å gi krisepakker til frivillige trossamfunn, men de fleste som vi organiserer er frivillige organisasjoner som ikke kan få støtte under krisepakke-ordningene.

SLITER: En del organisasjoner lener seg på gjenbruksbutikker som stengte under koronakrisen, sier Norme-sjef Hans Aage Gravaas: – I tillegg koster det å leie lokaler, en utgift som ikke har stoppet opp. Flere av de største organisasjonene går med milliontap hver uke. Foto: Norme

Også Hjalmar Bø, generalsekretær i paraplyorganisasjonen Digni, sier at mange av de 20 medlemsorganisasjonene som driver misjonsarbeid sliter.

– Det vi vet er at flere har permittert og at mange fortsatt er permitterte. Store deler av aktiviteten i Norge har falt bort, og mye utepersonell har blitt hentet hjem og har blitt permittert så lenge de ikke kan reise ut igjen, sier Bø.

Mens noen av de norske misjonærene i utlandet delvis har fortsatt arbeidet som planlagt, har andre gått over til å utføre koronarelaterte aktiviteter som for eksempel informasjonsarbeid. Bø har ikke hørt at noen av misjonsorganisasjonene har sagt opp personell.

– Permitteringene har begrenset kostnadene for aktørene, men de ønsker jo også å få opp aktiviteten igjen. Foreløpig er det for tidlig å si om det kommer oppsigelser. Det kommer an på hvor lenge dette varer. Jeg har ikke hørt noe annet enn at mange av permitteringene blir videreført, sier generalsekretæren.

