Mistet retten til å være ansvarlig eiendomsmegler - nå mister han advokatbevillingen

Profilert eiendomsmegler Odd Kalsnes mistet tidlig i år retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. Nå mister han også advokatbevillingen.

Odd Kalsnes var en profilert eiendomsmegler som ofte omsatte boliger i det øvre prissjiktet i Oslo. Tidligere i år ble han fratatt retten til å være ansvarlig eiendomsmegler etter en rettssak i lagmannsretten. Det skriver Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement) fredag.

Finansdepartementet mente han hadde brutt eiendomsmeglerloven på flere punkter.

I et brev fra Advokatbevillingsnemnden til Odd Kalsnes advokat Erling O. Lyngtveit DN har fått tilgang til, kommer det frem at Kalsnes nå også mister advokatbevillingen.

«Advokatbevillingsnemnden finner på bakgrunn av en samlet vurdering av saken, at Kalsnes er uskikket til å utøve advokatvirksomhet, samt at han ved de samme forholdene har mistet den tilliten som er nødvendig i advokatyrket.», heter det i brevet fra nemnden, skriver DN.

Blant lovbruddene Kalsnes skal ha begått som ansvarlig eiendomsmegler var at han hadde drevet handel med fast eiendom og egenhandel, gitt feilinformasjon til Finanstilsynet og brukt et proformaarrangement for å unngå arrestbeslag i forbindelse med en tvist om økonomisk oppgjør etter et samlivsbrudd.

Da klageinstansen, Finansdepartementet, ikke ville omgjøre et vedtak fra Finanstilsynet, trakk Kalsnes staten for retten. Etter å hå gått på et sviende nederlag i Oslo tingrett anket han, men gikk på tap også Borgarting lagmannsrett.