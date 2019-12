Møbelkomet fra Haugesund hedret med pris: - Vi må få opp tempoet

- Vi ønsker å bli kjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Det målet har jo også Ikea, så det kan bli en interessant skandinavisk konkurranse.

Den familieeide Haugesund-baserte møbelbedriften Vestre AS har mer enn doblet omsetningen siden Jan Christian Vestre tok over bedriften. Mandag kveld mottok han EYs vekstskaperpris for 2019.

Du har sannsynligvis sittet på en benk eller stol fra Vestre, som har produsert slitesterke utemøbler i for uteplasser og byrom i mange tiår. Prisen er en bekreftelse på at det er mulig skape både bærekraftig og lønnsom industriproduksjon i Skandinavia, mener Vestre.

- Det er en stor anerkjennelse til hele teamet for innsatsen. Det lønner seg å jobbe hardt og målrettet og tro mot ideene og filosofien, sier Vestre til Nettavisen.

Kronekursen gir drahjelp

I 2019 håper Vestre på en omsetning på 200 millioner kroner for familiebedriften med 50 ansatte. Økningen i omsetning kommer fra økt eksport, mest til Sverige, men USA, Tyskland og sju andre land utgjør nå det utenlandske markedet for de solkide norske utemøblene.

EKSPORTRAKETT: Daglig leder Jan Christian Vestre fikk mandag kveld EYs vekstskaperpris for den imponerende utviklingen til møbelprodusenten Vestre AS. Foto: Bård Gudim

Vestre kan også takke valutakursen for litt drahjelp:

- Som eksportør er det jo en fordel at den er lav. Man må i hvert fall gripe de mulighetene som ligger i en svakere kronekurs. Vi vet jo ikke om det vedvarer.

Norge er nødt til å øke eksporten fra fastlandet - den er urovekkende lav, mener Vestre:

- Vi har Europas høyeste underskudd i fastlandsøkonomien. Så vi må ikke bare snakke om omstilling - vi må få opp tempoet.

Utemøbler på Manhattan

Vestre lager utemøbler for byer, og du finner dem overalt, som benkene på Aker Brygge i Oslo eller sitteplassene på Times Square i New York, verdens kanskje mest kjente byrom.

Den over 70 år gamle bedriften med base i Haugesund har skutt kraftig fart de siste årene - med produksjon av møbler i bærekraftige materialer - hovedsaklig norsk furu.

Da Jan Christian Vestre tok over bedriften var han bare 26 år gammel. Omsetningen har økt fra 77 millioner kroner i 2014 til 167 millioner kroner i 2018, mens resultatet før skatt økte fra 11 til nesten 30 millioner kroner i samme periode.

- Nå håper vi å nå rundt 200 millioner. Vi bygger stein på stein og beholder all produksjon i Skandinavia. Vi ser en økt verdiskaping og flere arbeidsplasser.

- Visst kan vi konkurrere

Møblene for byrom, parker og gater, produseres på en fabrikker i Värmland i Sverige, i i Vestfold og på Jæren i Rogaland. Over ti land importerer Vestre-møbler, og i 2018 landet møbelprodusenten en attraktiv kontrakt for å møblere byrom på Manhattan i New York.

- Men hva er det som gjør bedriften grønn?

- Vi bruker de grønneste råvarene - stålet, aluminiumet og trevirker er fra karbonnøytral produksjon - det har vi hatt i ti år. Energien til produksjon er utelukkende fornybar. Produktene har veldig lang levetid - Vestre-møbler fra 1970- og 80-tallet er fortsatt i bruk. Så alt vi gjør er i tråd med FNs 17 bærekraftmål. Vi ønsker å bli kjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent. Det målet har jo også Ikea, så det kan bli en interessant skandinavisk konkurranse, sier Vestre.

Og Ikea heier på Vestre AS:

- Det er flott at flere tenker slik! Vi skal ha nullutslipp i 2023 og være fullt ut sirkulære i 2030, det vil si at alt vi produserer skal gå inn i den sirkulære økonomien. Det er mange små tiltak på veien dit. Vi selger for eksempel ingen engangsplast, og det er en stadig større andel resirkulert plast. Det krever mange små steg å bli helt bærekraftige, men vi skal være helt klimapositive innen 2030, sier kommunikasjonsleder Gudrun Legræid i Ikea Norge.

- Annerledes tenkning

Vestre har vist at det er mulig å drive en lønnsom grønn industribedrift med produksjon i Skandinavia, og årlig gir bedriften 10 prosent av overskuddet til eksterne bærekraftsprosjekter, skriver EY i en melding om prisutdelingen.

Den uavhengige juryen, under ledelse av Åse Aulie Michelet, berømmer Jan Christian Vestre slik:

«Vinneren evner med kreativitet og annerledes tenkning å kombinere en tydelig visjon med å være kompromissløs på innovativt design og kvalitet. Takket være bærekraftig og høyeffektiv produksjon har de vist at det er mulig å lykkes internasjonalt med lønnsom produksjon i Norge og Norden, og virksomheten har et stort potensial for videre vekst.»

Fire vinnere

Rådgivnings- og revisjonsselskapet EY (tidl. Ernst & Young) arrangerer Entrepreneur Of The Year i over 50 land. De elleve nasjonale finalistene ble plukket ut gjennom regionale kåringer i seks norske byer i oktober.

På den nasjonale finalen ble det kåret vinnere i tre kategorier; handel, industri og tjenester.

Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen i Pizzabakeren vant kategorien Handel, Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel i Geminor AS vant prisen i kategorien Tjenester og Jan Christian Vestre vant i kategorien Industri, før han senere på kvelden mottok statuetten som viser at han er EY Entrepreneur Of The Year 2019.

På arrangementet mandag kveld ble også årets YOUNG Entrepreneur Of The Year kåret; beste vekstskaper under 35 år som har utmerket seg gjennom etablering av nyskapende virksomhet, eller som gjennom sitt virke har utmerket seg for godt lederskap. Denne prisen gikk til Børre Lobekk i Nordic Steel AS.

Fakta EY Entrepreneur Of The Year ↓ EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser. EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 18. år i Norge og blir arrangert for 33. gang internasjonalt. Siste års vinnere: Per Grieg jr. i Grieg Seafood (2018), Hans-Petter Mellerud i Zalaris (2017), Jørgen Evensen og Peter Sandrup i Betonmast (2016). EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på vekstskaperen bak selskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å drive lønnsomt og bærekraftig, samt tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og inneha en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

Som vinner av den norske kåringen går Jan Christian nå videre som Norges representant i den internasjonale finalen. Vinnerne fra tilsvarende kåringer i omkring 50 land møtes i Monaco neste sommer.

Den uavhengige juryen som kårer vinnerne er, foruten Åse Aulie Michelet, Harald Tyrdal, Hilde Midthjell, Harald Norvik, Elisabeth Grieg, Hans-Petter Mellerud og Rikke Eckhoff Høvding.