Mobilabonnementene som er billigst å bruke i utlandet

Det er store forskjeller på hvor mye du må betale for å ringe og bruke data i land utenfor EU/EØS.

Nå som du kan ringe og bruke data som om du er hjemme når du er i EU/EØS spiller det ingen rolle hvilket mobilselskap du bruker for å se på ekstrakostnaden. Den er null så lenge du har et abonnement med fri bruk.

I andre land er det ikke slike reguleringer. Prisene er da også mye høyere. I landene vi har sett på vil et samtaleminutt variere fra null kroner til over 20 kroner.

Databruk har ikke lenger så høye toppriser som før. Nå varierer kostnaden for databruken mindre enn det samtaleminuttene gjør. I tillegg vil det i mange tilfeller være ganske lett å koble seg opp mot et trådløst nett.

I noen tilfeller vil prisene også avhenge av hvilken operatør du kobler deg til i det landet du er i.

Vi har rangert en del av de viktigste landene utenfor EU/EØS

Under har vi satt opp en rangering av 12 mobilselskap, sortert etter kostnadene. Dette er gjort for disse landene:

Australia

Brasil

Kina

Sør-Afrika

Thailand

Tyrkia

USA

Prisene er hentet fra kalkulatoren som beregner samtalekostnader, SMS, og databruk i utlandet.

Vi har regnet ut kostnadene ved å se bare på ringeprisene, og en med både ringeminutter, sms og databruk.

Disse forutsetningene er brukt:

Antall dager utenlands: 14

Gjennomsnittsforbruk per dag:

Dataforbruk i mb - 50

Antall samtaleminutter: 5

Antall sms: 3

I det første alternativet har vi bare tatt med samtaleminuttene. Med 14 dager i utlandet og en gjennomsnittlig ringe tid på 5 minutter, gir det en total samtaletid på 70 minutter.

Rangeringen for hvert enkelt land er sortert etter samtaleminuttene. Ved likt resultat er den med billigst datakostnad som går foran.

Happybytes er billigst i alle land. Det gjelder både for bare samtaleminutter, og for hele pakken. For 1 mb koster det 35 øre i Brasil, Sør-Afrika, og Tyrkia, i de andre 10 øre. SMS koster 30 øre uansett hvor du er. Ringeprisen koster 5,99 i Brasil og Sør-Afrika, i de andre landene koster det 60 øre.

Deretter følger Talkmore og Fjordkraft Mobil. De to har som oftest de samme ringeprisene, men Talkmore er billigere enn Fjordkraft Mobil på data.

Hvilket selskap som er dyrest varierer. Men MyCall er ofte dyrest, fulgt av Telipol.

Andre forutsetninger kan gi andre resultater. Du kan selv legge inn andre forutsetninger og få opp listen i en egen kalkulator som rangerer selskapene.

Australia Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 42 116 Talkmore 174 407 Fjordkraft Mobil 174 902 Sponz 174 1 301 Ice 349 3 953 MyCall 559 7 735 OneCall 657 895 Get Mobil 699 7 727 Telipol 699 7 735 Telia 700 1 180 Telenor 700 2 015 Chilimobil 781 5 075

Brasil Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 419 699 Talkmore 419 850 OneCall 657 1 231 Fjordkraft Mobil 419 1 530 Sponz 419 1 847 Telia 977 1 847 Telenor 700 2 085 Ice 489 4 149 Chilimobil 1 399 5 075 Get Mobil 699 7 735 Telipol 700 7 735 MyCall 629 29 448

Kina Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 42 116 Talkmore 174 407 OneCall 657 895 Fjordkraft Mobil 174 902 Telia 1 399 1 180 Sponz 174 1 301 Telenor 700 2 015 Ice 349 4 736 Chilimobil 1 564 5 075 Get Mobil 699 7 735 Telipol 700 7 735 MyCall 559 29 448

Sør-Afrika Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 419 699 Talkmore 419 850 OneCall 699 1 441 Fjordkraft Mobil 419 1 530 Sponz 419 1 847 Telia 875 1 847 Telenor 781 5 075 Ice 657 7 755 Chilimobil 1 399 7 756 Get Mobil 699 7 931 Telipol 700 29 390 MyCall 699 29 448

Thailand Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 42 116 Talkmore 174 335 OneCall 349 407 Fjordkraft Mobil 174 895 Telia 657 902 Sponz 174 1 091 Telenor 625 1 180 Ice 237 1 228 Chilimobil 699 1 315 Get Mobil 489 1 575 Telipol 559 3 752 MyCall 237 7 727

Tyrkia Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 42 322 Talkmore 237 335 OneCall 419 850 Fjordkraft Mobil 237 1 180 Telia 489 1 231 Sponz 349 1 356 Telenor 468 1 406 Ice 349 1 847 Chilimobil 559 1 847 Get Mobil 419 2 015 Telipol 438 3 641 MyCall 419 3 752

USA Mobilselskap Ringe Pakke Happybytes 116 42 Talkmore 198 95 OneCall 335 174 Fjordkraft Mobil 407 174 Telia 888 175 Sponz 902 237 Telenor 1 091 237 Ice 1 094 349 Chilimobil 1 116 419 Get Mobil 1 406 489 Telipol 1 847 559 MyCall 3 752 625

Pakkepriser

Fjordkraft Mobil, OneCall, Talkmore, Telia, Telenor, og Telipol har egne pakkepriser i utlandet. I Telia får du pakken automatisk når du er i utlandet.

I tabellen er det oppført prisen for pakken, og hvor mange mb den inneholder. Til høyre er det regnet ut hva hver mb koster hvis du utnytter hele pakken.

