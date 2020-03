Mobiliseringshæren er klar: Stavanger oppretter eget sykehjem med eks-sykepleiere

Varaordføreren er på listen over tidligere sykepleiere som kan gjøre comeback for å lette på trykket til sykehuset.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Torsdag setter myndighetene inn en rekke tiltak for å begrense smitten av pandemien covid-19. Samtlige skoler og barnehager stenges ned, apotekene innfører rasjonering på smertestillende og den norske kronen fortsetter kollapsen til historisk svake nivåer.

I Stavanger forbereder myndighetene seg på storinnrykk av koronasmittede pasienter: Kommunen har blant annet satt opp et prøvetelt utenfor legevakten og et eget koronasenter i bykjernen med smittejegere.

Nå mobiliserer også helsedirektøren i oljebyen for å finne tidligere sykepleiere som kan bistå helsevesenet i perioden som kommer. Så langt står minst 150 helsearbeidere på listen.

– Kommunen kommer til å etablere et ekstra sykehjem i byen på grunn av høyt press på sykehjemmene og sykehuset. Dette sykehjemmet er tenkt at skal bemannes med det som i dag kalles ikke-kliniske sykepleiere, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Les mer: Nordmenn går bananas på butikkene: Med munnbind og hansker fyller de sekker med dopapir

Sykehusdirektøren på Stavanger Universitetssjukehus opplyste torsdag at 137 ansatte er i karantene. Sykehuset oppretter også et eget akuttmottak for pasienter med luftveissymptomer. Beredskapsnivået er hevet til gult. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Les mer: Kongehuset avlyser alle arrangementer: - Landet vårt er i en alvorlig situasjon

Har leid nedlagt sykehjem

Stavanger kommune har allerede leid gamle Domkirken sykehjem på Eiganes. Sykehjemmet skal ikke bli et eget korona-sykehjem, men vil bli brukt for andre pasienter som blir skrevet ut fra sykehuset tidlig for å frigjøre plass og bemanning.

– Sykehuset har etter hvert behov for å skrive ut pasienter raskere enn vanlig, og da er sjansen stor for at pasientene vil trenge tilsyn på et sykehjem før de drar hjem, sier Fosse.

Fosse understreker at helsevesenet per i dag klarer seg med nåværende stab. Men ekstra helsepersonell er allerede satt inn for å bemanne kommunens «korona-hotline» og arbeide med smitteoppsporing.

– Vi har skaffet oss oversikt over alle sykepleiere som i dag jobber i andre funksjoner og som ikke har kontakt med pasienter. Vi regner med at vi vil få bruk for dem, men vi vil ikke bruke dem før vi må. Spredningen av koronaviruset kommer til å vare lenge og bli krevende, sier Fosse.

Les mer: Innfører drastiske tiltak: - Alle får en annerledes hverdag

Blant dem som står klare til å hjelpe, er Eline Hille. Hun skriver masteroppgave i økonomi og jobber for Skagenfondene i Stavanger sentrum. Det er ett år siden hun sluttet som sykepleier på hjerteavdelingen på universiteetssjukehuset etter syv år.

– Det er et enkelt valg for meg å stille opp hvis det er behov. Det gjelder å sette egne behov til side i en slik situasjon. Koronaviruset er en trussel mot helsevesenets yteevne og de svakeste i samfunnet, sier Hille, som understreker at hennes livssituasjon gjør det lettere for henne å hjelpe enn mange andre.

Les mer: Erna Solberg slaktes fra alle kanter:– Hvor i alle dager er hun blitt av?

ENKELT VALG: – I en situasjon som denne må vi sette egne behov til side og tenke på andre, sier Eline Hille, som egentlig har lagt karrieren som sykepleier på hylla. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Varaordføreren er klar - når hun kommer hjem fra ferie

Mange har ropt høyt om den norske sykepleiermangelen i flere år. Navs bedriftsundersøkelse for 2019 viste at det i dag mangler 5.600 sykepleiere, og at dette tallet vil øke til 28.000 i 2035 dersom alt fortsetter som før. Samtidig forsvinner mange ut av yrket etter fullført utdanning.

– Når vi vet at rundt én av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første ti årene, sier det oss at det finnes mange som kan bidra, sier Hille, som har autorisasjon som sykepleier ut år 2071.

Les mer: Kristentreff med 10.000 deltakere avlyses: – Tar ingen sjanser

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er varaordfører i Stavanger og tidligere sykepleier. Hun har allerede meldt fra til helsedirektør Fosse at hun er klar til å bidra ved behov, så snart hun kommer seg hjem fra ferie på Tenerife i Spania.

– Hvis spredningen kommer så langt at det blir mangel på sykepleiere, står jeg klar til å trå til. Koronaviruset har dramatiske konsekvenser for hele samfunnet, og det er viktig å beskytte de svakeste gruppene, sier varaordføreren og fortsetter:

– Hvis jeg kan flette inn litt politikk i dette, er jeg glad for at vi har mange sykehus og ikke bare noen få sentrale. Det er viktig å ha kompetanse og kapasitet flere steder dersom enkeltsykehus blir lammet av smitte.

Les også: Børskollaps og rentefall: Slik sikrer du pensjonen din

SYKEPLEIER: Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken oppholder seg foreløpig på Tenerife i Spania, men sier hun er klar til å bidra som sykepleier så snart hun kommer hjem. Foto: Senterpartiet

– Er du klar for å jobbe som sykepleier da, etter mange år som politiker?

– Det er åtte år siden sist. Jeg har jobbet på sykehus, i hjemmesykepleie og innen korttidsrehabilitering. Det er mange felt jeg kan bidra på, sier Sunnanå Hausken.

Stavanger helsedirektør Eli Karin Fosse sier at ingen pasienter på kommunens sykehjem har blitt smittet så langt, men at kommunen må være restriktive med besøk.

– Per nå er det ingen grunn til å stenge adgangen helt, men vi har blitt mer restriktive for å hindre smitte, sier Fosse.

Les mer: Innfører rasjonering på Paracet