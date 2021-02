Mobilnett stengt i Myanmar – Vi er svært bekymret

Deler av mobilnettet i Myanmar er delvis stengt ned etter militærkuppet natt til mandag. Telenor bekrefter at situasjonen er «uavklart».

- Vi er svært bekymret for situasjonen, sier kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor Group til Nettavisen.

Deler av mobilnettverket er nede, og situasjonen generelt er uavklart.

- Vår hovedprioritet er å sørge for at at våre 750 ansatte der nede er trygge, sier hun.

Telenor Group jobber nå med å få en avklaring av situasjonen, og kan foreløpig ikke si noe mer.

Telenor gikk tungt inn i Myanmar da Aung San Suu Kyi ble løslatt fra husarrest og militærjuntaen åpnet for valg. I dag er Telenor blant de største utenlandske investorene i Myanmar, skriver Dagens Næringsliv.

Telenor Myanmar har en markedsandel på rundt 35 prosent i landet.

Mandag morgen, norsk tid, var telefon- og internettforbindelser blitt stengt.

(©NTB)

Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen