Mohn selger boligen: - Dette er en spektakulær eiendom

Milliardæren Frederik Mohn selger luksuseiendommen på Paradis sør for Bergen.

Milliardærarvingen selger sammen med kona Ekaterina prakteiendommen Brennhaugen 13 på paradis noen kilometer sør for Bergen sentrum, på vei mot Nesttun. Paradis er et av Bergens bedre strøk og et dyrt boligområde.

- Dette er en spektakulær eiendom, der kvaliteten ligger i standarden. Det er panoramautsikt ut over Nordåsvannet og egen tennisbane, sier megler Hugo Førde i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi. Fredrik Mohn vil ikke uttale seg om salget.

Over kan du se en video av luksuseiendommen, gjengitt med tillatelse av Inviso (Foto: Silje Holte)

FAR OG SØNN: Fredrik og Trond Mohn har ikke alltid vært de beste vennene, men skal nå være vel forlikte. Foto: Magne Turøy (BA)

Svært påkostet

I en annonse beskrives eiendommen på 690 kvadratmeter med 2,4 mål tomt som en svært påkostet enebolig som de senere år er totalt rehabilitert. Det er brukt mye tid på innredning og utvelgelse av kvalitetsmaterialer gjennom hele boligen.

Huset er altså stort, men samtidig er hele boligen ifølge annonsen både intim og personlig. Det er laget lekeplass på tennisbanen, men banen er intakt under dekket. En ny eier kan også se frem til en stor og fin garasje med inngang rett til huset.

KVELDSSOL: En ny eier kan se frem til kveldssol og panoramautsikt. Foto: Silje Holte (Inviso)

Forduftet

Frederik Mohn ble av bladet Kapital i fjor vurdert som Norges 31. rikeste person.

Da Kapital omtalte Mohn (født 1977) i forbindelse med rikinglisten i fjor, skrev bladet at Trond Mohns egenrådige sønn, Frederik, hadde sett verdier fordufte i stort sett alle bauger og kanter i investeringsselskapet sitt Perestroika AS.

Den anslåtte nettoformuen på 6,3 milliarder kroner var ned 30 prosent fra 2018. Mohn-arvingen har blant annet store investeringer i offshoreselskapene Transocean og DOF, som har falt mye i verdi.

Ikke venner

Frederik Mohn er også stor eier i fergeselskapet Fjord1. Nylig kjøpte han aksjer i Fjord 1 for 360 millioner kroner og økte eierandelen sin der til 18 prosent. Oppkjøpet har ikke falt i god jord hos hovedeier Per Sævik.

Regnskapstallene for Perestroika for 2018 viser et resultat før skatt på 1,17 milliarder kroner og en bokført egenkapital på over 7 milliarder. Dette er altså den vurderte verdien av Mohns midler på det tidspunktet.

Investeringsselskapet Perestroika har røtter i industrimiljøene på Vestlandet, som Frederik W. Mohn grunnla i 2005. Perestroika skal være en ønsket samarbeidspartner for industriselskaper som har mulighet til å skape langsiktige verdier.

Uenige

Far og sønn Mohn har ikke alltid vært gode venner, men en milliardgave for noen år siden markerte ifølge BA at en bitter familiekonflikt tilsynelatende var over. Avisen skrev at i 2014 falt det harde ord fra sønnen Frederik da far Trond solgte industrivirksomheten ut av familien.

Det skjedde i april det året da svenske Alfa Laval fikk kjøpe familieselskapet Frank Mohn AS, og som Frederik eide 32 prosent av.

Frederik ble rasende på sin far og ba ham skamme seg. Han mente faren hadde gått bak ryggen hans. «Han har feighetens nådegave», sa Frederik om sin far den gang, og han omtalte kjøpesummen på 13 milliarder kroner som «judaspenger».