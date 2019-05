Montør skulle sette inn varmepumpe - kuttet bærebjelken

Rune Hunter hyret inn profesjonelle montører for å installere ny varmepumpe, men fikk i stedet hull i taket og ødelagt bærebjelke.

I januar i år kjøpte Robin Hunter og hans kone nytt rekkehus i Bærum i Akershus. De ønsket å bytte ut husets varmeapparater med en flunkende ny varmepumpe.

Snart tre måneder senere ligger varmepumpen fortsatt i esken den kom i. Ekteparet har i stedet for nytt varmeapparat fått et digert hull i taket i gangen og store deler av bærebjelken i taket er avkuttet.

- Da håndverkerne kom på befaring fikk vi beskjed om at dette var en relativt enkel og liten jobb å utføre. Vi gikk for monteringsfirmaet, fordi det hadde fått mange gode tilbakemeldinger på ulike anbudstjenester, forteller Hunter.

Det var firmaet som foreslo hvor i taket varmepumpen skulle monteres.

- Så skar de ut et stort hull i taket og gjentok at denne jobben ville gå superfort og at dette løser vi. Jeg stolte fullt og helt på håndverkerne. Etter at de hadde utført store deler av jobben kom de tilbake. Da var beskjeden en annen. De hadde skåret i den ene bærebjelken og turte ikke gjennomføre monteringen av varmepumpen i frykt for hva som kunne skje, fortsetter Hunter.

Gikk konkurs, men så

FORTSATT I ESKEN: Varmepumpen ligger fortsatt i esken. Foto: Privat

Montørene mente det var for liten plass mellom takbjelkene og skyldte på husets konstruksjon.

- Vi hadde det et stort hull i taket og det ble mye styr. De kunne ikke fullføre jobben før takbjelken ble forsterket. En jobb de ikke kunne gjøre uten en annen håndverker, fortsetter Hunter.

Dagen etter sendte håndverkerne faktura til ekteparet.

- Men den nektet vi å betale. Så sendte min kone en lang mail hvor hun listet opp jobben som ikke var gjort. Det fikk vi aldri svar på, i stedet kom det en ny faktura. Også den nektet vi å betale, fortsetter han.

Etter hvert lovet firmaet at de skulle løse problemet. Hunter tok seg fri fra jobb for å ta imot den nye håndverkeren.

- Så sendte han bare en SMS om at selskapet var konkurs og at konkursboet skulle kontakte oss. Litt senere kontaktet de oss igjen, da fikk vi vite at firmaet ikke var konkurs likevel og at de nå ville komme å gjøre ferdig jobben, sier han.

Siden har det vært mye frem og tilbake. Men firmaet har fortsatt ikke klart å finne en håndverker som kan påta seg bærebjelkebiten. Hunter har også måttet krangle seg til at firmaet dekker den ødelagte takbjelken.

- Vi har hatt et hull i taket i tre måneder nå. Det var litt kaldt i starten for dette skjedde i marsmåned. Hvis vi må bytte hele bærebjelken i huset så blir det en vanvittig stor jobb, men det kan også tenkes at det bare er en quick-fix jobb og at kun den ene bjelken må forsterkes. Men de har tatt ganske mye av bærebjelken, så jeg ønsker derfor at en ekspert kommer og ser på det, fortsetter han.

Be håndverkerne kartlegge utfordringer

Hunter ønsker å fortelle sin historie for å advare andre mot å havne i samme situasjon som dem.

- Mitt råd er å lage en driftsplan med oversikt over hvem som skal gjøre hva. Jeg snakket med fire forskjellige personer, og de visste ikke hva de andre hadde sagt. Sjekk også om firmaet har god økonomi og kan påta seg større oppdrag, så det ikke går konkurs underveis, tipser han.

Han anbefaler også å ha befaring med flere firmaer og be dem oppgi hva som skal gjøres og hvilke utfordringer de ser med jobben.

Hunter ønsker ikke å navngi firmaet i media.

Ny håndverkerforsikring

OPPUSSINGSFORSIKRING: - Heldigvis går det som regel bra, men en sjeldent gang i blant går det dessverre galt og det er for disse tilfellene denne forsikringen er til for, forteller administrerende direktør Håvard Bungum i Mittanbud.

Nettavisen kommer i kontakt med Hunter i forbindelse med at anbudstjenesten Mittanbud.no lanserer sammen med forsikringsselskapet Tryg, Norges første oppussingsforsikring.

Tanken er at forbrukere nå kan sikre seg mot blant annet dårlig håndverk, svindel og konkurs.

- Oppussing er en stor investering for folk flest både i tid og penger. Mange bruker lang tid på å planlegge oppussingen og det er gjerne store beløp involvert. Heldigvis går det som regel bra, men en sjeldent gang i blant går det dessverre galt og det er for disse tilfellene denne forsikringen er til for, forteller administrerende direktør Håvard Bungum i Mittanbud.

Nordmenn ligger helt i tet i verden når det kommer til oppussing. Bare i 2017 omfattet hver syvende klage til Forbrukertvistutvalget håndverkstjenester. Forsikringen vil gi en garanti på 10 år for arbeider som er utført, og vil også dekke reklamasjoner dersom utførende håndverker er forsvunnet eller gått konkurs.

Dekker maks én mill.

Han legger til at det nesten alltid er forbrukerne som blir den tapende part.

- Kampen for å få tilbake penger og ikke minst få rettet opp/fullført jobben som er startet på, er gjerne så stor at mange gir opp på veien. De få som orker å gå hele veien til rettsapparatet er heller ikke sikre på å få tilbake pengene de har tapt, fortsetter han.

Målet er å skape forbrukerne ekstra trygghet.

- I stedet for at forbruker skal ta opp kampen med bedriften og systemet, gir vi de nå muligheten til å få utbedret skadene som er skjedd eller få dekt det økonomiske tapet med inntil én million kroner. Så tar heller vi opp kampen med bedriften som ikke har gjort jobben sin eller gått konkurs, sier Bungum.

- Havner bakerst i køen

Oppussingsforsikringen på én million kroner koster 10.000 kroner. I den andre enden av skalaen, koster en oppussingsforsikring på 25.000 kroner ligger de på 600 kroner.

- Dersom entreprenøren går konkurs, kan ikke forbruker bare melde kravet til konkursboet og få det dekket av boet?

- Jo, men de vil havne langt bak i køen hos kreditorene og trolig aldri få pengene sine. Vår erfaring er at når bedrifter går konkurs så skylder de gjerne lønn til ansatte, penger til leverandører, leie av lokale, og så videre, som gjør at eventuelle krav til forbruker havner bakerst i køen, sier han,

Videre reklamerer han med at med oppussingsforsikring så slipper du denne bekymringen og er garantert å få igjen pengene dine uansett hvilket nummer du er i køen.

Han understreker at Mittanbud alltid anbefaler forbrukerne å politianmelde grove saker.

- Men vår erfaring er at det kan ta tid før det eventuelt fører noen vei, om det i hele tatt fører noen vei. Derfor anbefaler vi at man også forsikrer oppussingen på forhånd, så slipper man å bekymre seg for om man skal få igjen penger dersom noe skulle gå galt, mener han.

Kastet ut flere tusen

Mittanbud har i år eksistert i ti år. I løpet av den tiden har de kastet ut flere tusen bedrifter fra tjenesten.

- Størsteparten skyldes konkurser, men mange av bedriftene som er kastet ut skyldes også klager fra kunder, svindel eller useriøse bedrifter. Heldigvis stiller kundene stort sett strenge krav til håndverkerne sine, så dersom noen gjør dårlig håndverk eller prøver å svindle kunder så blir vi fort tipset, fortsetter Bungum.

Kanskje vel så viktig er alle bedriftene som hver eneste dag nektes å komme inn på tjenesten.

- De fleste håndverkerne er utrolig flinke, betaler skatt og følger lover og regler, men dessverre er det noen som prøver å lure seg unna. Er en bedrift eller person først svartelistet hos oss vil de ikke kunne komme inn i tjenesten igjen, forteller Mittanbud-sjefen.

Bad på klagetoppen

Bungum har sett mange kreative forsøk fra utestengte bedrifter og personer på å komme seg inn på tjenesten igjen. Men gode rutiner sørger for at dette blir avdekket.

- Hva klager flest på?

- De mest alvorlige sakene er alltid de som rammer kundene hardest. Oppussing av bad er en stor økonomisk investering og når det gjøres noe galt med dette rommet så er dessverre konsekvensene store, fortsetter Mittanbud-sjefen,

De har sett eksempler på kunder som har fått levert bad med så store feil og mangler at alt må gjøres på nytt.

- Hvis håndverkeren slår seg konkurs eller nekter å rette opp i feilene som er gjort, blir dessverre kunden den tapende part, avslutter Bungum.