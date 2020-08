Mørke tall for søkkrike John Fredriksen

Risikerer å sitte igjen med verdiløse aksjer i hjertebarnet Seadrill.

Saken oppdateres.

Riggselskapet Seadrill, der John Fredriksen er største eier, fikk et nettotap på 183 millioner dollar i andre kvartal - som tilsvarer om lag 1,6 milliarder norske kroner.

I første kvartal, bokførte Seadrill et nettotap på 15 milliarder kroner. Omsetningen i kvartalet var 277 millioner dollar, mot 321 millioner dollar i første kvartal.

Da Seadrill la fram tallene for første kvartal, ble det varslet en omfattende restruktureringsplan for å få redusere gjelden. I rapporten for andre kvartal skriver selskapet at selskapet ikke har kommet til enighet med kreditorer. Konsernsjef Anton Dibowitz kommenterer tallene slik:

- Det globale markedet i kvartalet har vært svakt, grunnet de reelle virkningene av Covid-19 og redusert etterspørsel. Siden den bransjeomfattende svikten i etterspørsel er utenfor vår kontroll, har vi konsentrert vår innsats om det vi kan påvirke - vår daglige drift og kapitalstruktur.

Aksjene kan bli verdiløse

Dibowits sier videre at selskapet skal fortsette dialogen med kreditorer for å etablere en gjeldsstruktur tilpasset markedsforholdene.

«Vi vurderer forslag til endring av kapitalstrukturen fra våre aksjonærer. Det er ikke oppnådd en enighet om dette så langt, men vi anslår at potensielle løsninger vil føre til betydelig omgjøring av gjeld til aksjer», skriver selskapet i børsmeldingen.

Det innebærer at aksjene til nåværende aksjonære kan bli verdiløse. Fredriksen risikerer dermed at aksjene har sitter på i selskapet blir svært lite verdt.

