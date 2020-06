«Mørkhudet barn i markedsføring. Det passer absolutt ikke»

Dette barnet i en annonse var god nok grunn til at en person kastet om seg med et rasistisk ladet spørsmål til turtøyprodusenten Stormberg i Kristiansand. Foto: (Stormberg)

Kommentaren kom til et bilde av et barn i barnehagealder som var med i en av Stormbergs annonser denne våren. Jeg skulle ønske dette var en kommentar fra flere tiår tilbake, dessverre er den kun et par måneder gammel.

Av Hege Nilsen Ekberg, daglig leder i turtøyprodusenten Stormberg AS Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk. Innlegget ble først publisert på Stormbergbloggen. Gjengitt med tillatelse. Jeg har alltid synes møter med mennesker har vært veldig spennende, kjenne på likhetene og ulikhetene mellom oss, og lære av andres perspektiv. Men den holdningen som kom til overflaten gjennom en kommentar på vår Facebook-side gjør meg både skremt og lei meg. Dessverre er det ikke første gang vi møter rasistiske fordommene i våre kommentarfelt - eller gjennom henvendelser på chat eller e-post.

Stormberg svarte raskt på den sleivete kommentaren som kom inn på bakgrunn av at et mørkhudet barn ble brukt som modell i en annonse. Foto: (Stormberg) Vi må bruke vår stemme Vi kan ikke lukke øynene for det som skjer rundt oss. Hverdagsrasismen lever fremdeles i beste velgående, også her hjemme i Norge. Den begynner i barnehagen, på lekeplassen og i skolegården. Den kommer til syne i kommentarfeltene, i det politiske ordskiftet, og den gjør seg gjeldende i arbeidslivet. Mange vil nok påstå at diskriminering og rasisme er noe som ikke skjer «her hos oss», ikke på min arbeidsplass eller i min vennekrets. Men i den forenklingen så overser vi mye. Det vi gjør og ikke gjør Rasisme og diskriminering skjer gjennom handlinger som utføres, men vel så mye skjer det gjennom det vi velger å ikke gjøre. Vi er ikke kvitt diskriminering i samfunnet. Nær 3000 mennesker er spurt om integrering, rasisme og diskriminering, og resultatene er nedslående. Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Noen tall: Åtte av ti tror diskriminering foregår i Norge.

Bare to av ti mener integreringen av innvandrere fungerer bra.

Nær halvparten av det norske folk synes integreringen fungerer «ganske dårlig» eller «meget dårlig». Skape endring

Hvor ofte kan vi ikke ta oss selv i å tenke vi og dem. Holdninger og antagelser setter seg fast i oss gjennom kultur, oppdragelse, erfaringer og fokus i media. Det er vi som må skape endring, det er vi som må stille spørsmål ved egne holdninger og sørge for at «vi og dem» viskes ut. Merkevarer skal tjene penger, men vi tror også at merkevarer i 2020 skal tjene et fellesskap gjennom å bruke sin stemme. Som merkevare og virksomhet har vi en mulighet til å være med å påvirke til å skape endring. Den muligheten er vi opptatt av å bruke. Hege Nilsen Ekberg. Foto: (Stormberg) Mangfold, raushet og inkludering Mer enn noen gang skal vi i Stormberg kjempe for mangfold, raushet og inkludering. Det har vi gjort siden vi startet opp i 1998, og det skal vi fortsette med. Vi har et ansvar for dem som kommer etter oss. Vi er på rett vei, men det handler om valg og holdninger for oss alle - og det er valg hver dag