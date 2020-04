Mørkt forvarsel for norsk økonomi: – Dette er dramatisk og alvorlig

En av fem bedrifter sier de ikke klarer å overleve mer enn maks tre måneder.

På tross av enorme krisepakker for å motvirke koronavirusets økonomiske konsekvenser øker arbeidsledigheten og boligsalget er stoppet opp.

Nå viser en ny undersøkelse at stadig flere bedrifter forventer enda høyere arbeidsledighet, og mange forventer å ikke overleve krisen.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Sentio for Sparebank 1 SMN hvor over 600 næringslivsledere er spurt om konsekvensene for deres bedrift.

– Dramatisk

– Undersøkelsen overrasket meg på den negative siden. De tilbakemeldingene vi får fra næringslivet er veldig dramatisk og alvorlig, sier konserndirektør Vegard Helland i Sparebank 1 SMN.

Ifølge undersøkelsen som Nettavisen Økonomi har fått tilgang på er det et stort skille mellom før og etter stengingen av Norge den 11. mars. For eksempel trodde 48 prosent av de spurte bedriftene at de ville få økt omsetning i løpet av året. Nå er andelen ned i 31 prosent.

13 prosent av de spurte sier de også forventer å måtte kutte antallet ansatte i bedriften.

– Veldig stor andel forventer omsetningsnedgang og økt arbeidsledighet. Vi er spent på om dette er et forvarsel på at dette vil ramme norsk økonomi hardere enn vi har tenkt så langt, sier Helland.

Samtidig understreker konserndirektøren at det er store regionale forskjeller. For eksempel tror han Vestlandet rammes ekstra hardt på grunn av kollapsen i oljeprisen.

Sparebank 1 SMN har gjennomført denne undersøkelsen over lengre tid, og har en tidsserie tilbake til 2001. Sammenlignet med finanskrisen i 2008 ser man at fallet er langt dypere nå.

– Ser vi tilbake på finanskrisen så ser du at den gikk ikke så dypt. Den krisen vi har nå treffer bredere og dypere, sier Helland til Nettavisen Økonomi.

Hele en av fem bedrifter oppgir også at de ikke klarer seg i mer enn en til tre måneder med nedstenging av samfunnet.

– Næringslivet er ganske skjørt i Norge. Av små og mellomstore bedrifter er det 20-25 prosent som har underskudd hvert eneste år. 10 prosent har negativ egenkapital. De går mye fra hånd til munn, men får det akkurat til.

Forventer smell i sommer

Selv har konserndirektøren troen på at krisepakkene vil virke gjennom statsgaranterte lån og kompensasjonsordningen. Men han er spesielt bekymret for sommeren.

– Når vi ser at samfunnet startes opp, så er det en del av de ansatte i nedstengte bedrifter som vil få en mer normal hverdag. Deretter vil vi få en etterdønning på sommeren. Men det kommer en periode hvor bedriftene trenger arbeidskapital for å sette i gang igjen. Men så kommer sommeren, sier Helland.

Og da skal feriepengene betales ut. Han spår at det kan bli store problemer for mange bedrifter som rett og slett ikke har penger på konto til å betale ut feriepengene til folk.

– Jeg tror den store prøvelsen får vi først i juni og juli når feriepengene skal betales ut. Mange bedrifter kan stå i en situasjon hvor de ikke har likviditet til å betale ut feriepenger, sier han.

Banken vil foreslå tiltakspakker som sikrer at selskapene evner å overleve feriepengeutbetalingen i sommermånedene.