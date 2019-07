Morten Astrup: - Likestillingsdebatten har gått helt av hengslene

I et Facebook-innlegg skriver den norske investoren at likestillingsdebatten har «gått helt av hengslene».

I starten av juli startet Jan Petter Sissener en debatt om kjønnsbalansen i toppen av næringslivet etter at han i et intervju med Finansavisen uttalte at det «tidvis kan virke som man velger kvinner fordi de er kvinner og ikke nødvendigvis den dyktigste kandidaten».

Sissener har måtte tåle kritikk fra flere hold etter uttalelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

- Likestillingsdebatten har gått helt av hengslene

En som derimot er helt enig med uttalelsene er den norske investoren Morten E. Astrup. I et Facebookinnlegg referert av DN skriver han at det er ingen tvil om at mange flinke menn har blitt forbigått, og at likestillingsdebatten har gått helt av hengslene.

Astrup er styreleder i firmaet Storm Bond Fund i Luxembourg. Han er også broren til høyrepolitiker og digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

- Det er en hel generasjon menn som har det vanskeligere enn kvinner nå. For mitt vedkommende har det ikke noe å si, men det irriterer meg at vi ikke kan ha en balansert debatt på dette området, skriver han.

Investoren skriver videre at han sikkert blir skutt for å si det, og at det sikkert er noen som vil heve stemmen - men at det lever han godt med.

- Jeg tror debatten trenger noen menn som sier det de mener, skriver han videre ifølge DN.

- Lite dekning

Dagens Næringsliv har kontakt førsteamanuensis Sisses Jensen ved Norges Handelshøyskole. Hun har blant annet studert effekten av kvotering i norsk næringsliv. Jensen mener Astrup har lite dekning for sine uttalelser.

- Det er ingenting som tyder på at menn har det vanskeligere enn kvinner, sier hun til avisen.

Jensen forteller at det er svært få kvinner i toppen av norsk næringsliv, og at 81 prosent av styrerepresentantene i vanlige aksjeselskap er menn.