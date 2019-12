Møt den uvanlige ordføreren Ivar (35) som knuser rekorder: – Jeg får ikke lov av kjerringa til å øve hjemme

I år gjorde Ivar Vigdenes (35) fra Sp et brakvalg, med fire av ti velgere i ryggen. Velgersjarmen består av trekkspill og feilstaving av ordet eiendomsskatt.

STJØRDAL (Nettavisen): – Æ må vel ta ut snusen da, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) når Nettavisens journalist flekker opp kameraet.

Senterparti-ordføreren har troppet opp på det folketomme rådhuset for å rekke unna siste arbeidsinnspurt før juleferien, og ikke minst: Dele ut det hjemmebryggede «Stjørdalsølet».

En av de mest kjente julesangene i dalføret er Vårres jul av den folkekjære artisten Hans Rotmo. I det ene verset synger han: «Vi skjønte at brukbart maltøl var en ære».

Den arven følger Vigdenes til punkt og prikke.

Med en slitt Kiwi-pose og et stort smil med en stor pris under leppa, møter vi noen kommunebyråkrater som er klare som egg for juleferie. Oppi Kiwi-posen har ordføreren gjemt godsakene. Først kommer det en stor Mozell-flaske med det brune hjemmelagde ølet.

– Det blir ikke jul uten Stjørdalsøl, sier han nærmest alvorlig.

Det som kalles «Stjørdalsøl» er ekstra spesielt for en mann som Vigdenes, som kommer fra en gård øverst oppi Forradalen. For å kjøre hjem til barndomshjemmet tar det 30 minutter med bil fra rådhuset. Og det er fortsatt innenfor samme kommune.

Rådmann Anne Kathrine Slungård har sin siste arbeidsdag som rådmann. Hun er lett skeptisk, sikkert fordi hun er fra nabokommunen, men smiler og tar imot ordførerens julegave.

– Det lukter asfalt, sier Slungård.

SKEPTISK: – Det lukter asfalt, sier rådmann Anne Kathrine Slungård om ordførerens maltøl. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Heller ikke hun slipper unna ordførerens hjemmelagde Stjørdalsøl. Her tulles det ikke med tradisjoner.

– Ja, det er svakt i år ja, nei hoff, sier Vigdenes sarkastisk.

En av de uskrevne reglene om maltølet er at det skal ikke snakkes om hverken styrke eller grad av suksess. Det skal bare drikkes. Fortrinnsvis ikke før du kjører bil.

– Jeg begynte å brygge Stjørdalsøl allerede da jeg var 15 år, sier han.

Ordføreren forteller om Stjørdalsølet, som har en av Norges eldste bryggetradisjoner, og er kjent for å være ganske kvast i smaken.

Som en trønder beskriver det: «Det smaker som det lukter: Hest og fjøs».

– Kjerringa sa jeg ikke fikk lov

Etter mye latter og julehilsener kommer vi endelig til kontoret hans. Det er helt folketomt i gangene.

– Det er her jeg hører til, sier han og slår på lyset.

Det er et smårotete kontor som slår mot oss. En stor julestjerne er på plass i vinduet. En liten bordvimpel av det norske flagget bak kontorpulten.

TREKKSPILL: Ivar Vigdenes viser frem trekkspillet som står fast på kontoret. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Men det største av alt: Et trekkspill. Med notestativ og en krakk å sitte på.

– Kjerringa har sagt jeg ikke får lov til å øve hjemme, så da blir det at trekkspillet står her på kontoret, sier han og ler.

Det er bare noen år siden Vigdenes begynte med trekkspillet, eller «skrekkspillet» som onde tunger ville kalt det.

Før vi får anledning til å sette i gang intervjuet for fullt, må han slå av en liten trall. Det blir Nidelven stille og vakker du er.

Du kan se video av trekkspill-talentet øverst i saken!

TREKKSPILL: Sp-ordføreren får ikke lov til å spille trekkspill hjemme. Dermed er det kollegene det går utover isteden. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Kim Jong Vigdenes

Vi setter oss endelig ved det lange bordet inne på ordførerkontoret. Ivar ble ordfører allerede som 29-åring, da den 74 år gamle ordføreren Johan Arnt Elverum (Sp) pekte han ut som arvtager.

Før han kunne ta på seg ordførerkjedet, hadde han flere år som våpendrager for daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Men Vigdenes har laget bølger helt på egen hånd. Stort sett på positivt vis. Da han mottok amerikanske marinesoldater på flyplassen Værnes i Stjørdal, ble han av rikspressen sammenlignet med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong Un.

Snarlikheten kom av en stor pelslue kombinert med en frakk som må ha vært rekvirert før Sovjetunionens fall. (Se bilde).

TO DRÅPER VANN: Den nordkoreanske lederen Kim Jong Un til venstre, og Sp-ordfører Ivar Vigdenes til høyre. Foto: AFP/Sivert Rossing - Trønder-Avisa

– Du kan ikke være noen andre enn den du er, og det er nå sånn jeg er da, sier Vigdenes.

Sp + Frp = sant

Men selv om Vigdenes fremstår som en teddybjørn med trekkspill og stort smil, er han egentlig en sylskarp politisk strateg.

For mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet nasjonalt har vært så nærme to partier kan komme, har de ikke mye til overs for hverandre på Stjørdal.

Selv om Ap har fått over 40 prosent i nær sagt alle lokalvalg på Stjørdal siden 1999, har det ikke fått et eneste fnugg av makt.

Regnbuealliansen startet for 20 år siden og besto av Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF. Siden har Venstre brutt ut, og er erstattet med Miljøpartiet de Grønne. Vigdenes mener suksessen handler om å gjøre det motsatte av Solberg-regjeringen.

– I regjering får jeg inntrykk av at det handler om å finne én sak du vil ha gjennomslag for, for så å trykke det ned gjennom halsen på de andre. Det gjør vi overhodet ikke her på Stjørdal, sier han og forklarer med et eksempel:

– For eksempel trengte idrettslaget en ny kunstgressbane. MDG var skeptiske til håndteringen av gummigranulatet på banen. I stedet for å stoppe hele prosjektet, fant vi en løsning hvor vi håndterer det på en helt ny måte, og det blir både ny bane og miljøet blir ivaretatt, sier han og smiler.

Feilstavet «eiendomsskatt»

EIENDOMSSKATT: Ivar Vigdenes er så skeptisk til eiendomsskatt at han ikke klarte å få stavet det rett på partiets t-skjorter til valgkampen. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Selv om Trøndelag har Senterparti-ordførere over alt, har 35-åringen et litt annet forhold til eiendomsskatt enn partikollegene.

Ivar Vigdenes har ingen problemer med å skryte av kommunen og alle planene. Det skal bygges, investeres og kjøres på. Selv om kommunen er blant de med lavest inntekter per innbygger.

Men de skal ikke ha noe eiendomsskatt.

– Alt det her skal du klare uten eiendomsskatt?

– Ja. Det er helt uaktuelt.

– Det kan du garantere?

– Ja, kommer det kontant.

Av de 48 kommunene i Trøndelag er det kun Stjørdal som ikke enten har innført eiendomsskatt, eller skal innføre det neste år. Du kan se kart under.

– Dere har hatt en voldsom suksess her på Stjørdal. I den ene bygda, Elvran, stemte 68,4 prosent på Senterpartiet. Hva kommer suksessen av?

– Det er klart at trenden med Senterpartiet nasjonalt bidrar, men vi har gått langt forbi den. I forrige valg gikk vi frem 11,2 prosentpoeng. Og valget før der igjen gikk vi frem 9,6 prosentpoeng, sier ordføreren.

Partiet har altså nært doblet oppslutningen på to valg, fra i underkant av 20 prosent til 38,5 prosent i 2019.

– Tror du det har litt med din stil å gjøre, med trekkspill, humør og litt annerledeshet?

– Vet du. Du kan ikke være noen andre enn den du er, det må du bare akseptere.

– Så du er en liten raring du da?

– Ja, jeg er vel det. Jeg er oppvokst øverst oppe i Færbygda. Jeg har ikke følt meg veldig annerledes fra de andre jeg vokste opp med. Men du må forsterke dine positive sider, og holde tilbake det negative. Så får det gå som det går, sier han.

Ordføreren har faktisk så lite kjennskap til eiendomsskatt at han presterte å skrive det feil på hundrevis av t-skjorter.

Men han klarte å snu det til sin fordel.

– Han valgkamplederen ringte meg, helt over seg: Vi har skrevet «eiendomsskatt» feil, Ivar! Og vi hadde jo trykket opp flere hundre t-skjorter til valgkampen. Jeg ble litt paff med det samme, også tenkte jeg, det her er jo nesten litt bra: «Vi kjenner til skatten så dårlig at vi ikke engang klarte å skrive det rett», sier han og humrer.

Kutter gladelig sykelønn for forsvar

Ordføreren snakker i ett sett, og kommer med eksempel på eksempel, som en gammel kar med et enormt repertoar av historier. Et av temaene blir stadig det norske forsvaret. Det er litt viktige her enn ellers.

Med store NATO-lagre og Værnes flyplass, er Stjørdal blitt en stor forsvarskommune. De siste årene har også debatten blusset opp, etter 500 amerikanske marinesoldater ble stasjonert på flyplassen.

Hjertesaken blir likevel å få rustet opp det norske forsvaret. For å finansiere det tar han gjerne med seg sparekniven til byråkrati og sykelønnsordningen.

– Jeg synes det er merkverdig at så rikt som Norge er, så klarer vi ikke prioritere. Hvis det er noe som skal være prioritet nummer én for en stat, så er det å oppfylle våre forpliktelser i forsvarsalliansen. Så vi kan bare kvittere det ut. Det brukes nok penger over offentlige budsjett til å få det i orden, sier han.

JOHNNY CASH: Det går stort sett i trekkspill og sakspapirer på ordførerkontoret, men legenden Johnny Cash fikk en plass ved vinduet. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Hvor kan man kutte da?

– Det kunne vært kuttet over masse områder. Hvor skal jeg begynne? For det første er det byråkrati. Vi ser en vekst i statlig byråkrati som ikke er forsvarlig over tid. Som ordfører må jeg innrømme at det også er mye å gå på innenfor kommunesektoren.

Men det som irriterer senterpartisten og den tidligere politiske rådgiveren til olje- og energiministeren mest, er definitivt miljøbyråkratiet.

– Jeg husker da jeg var i departementet klarte SV alltid å krangle til seg et par årsverk i Miljødirektoratet hvert eneste år. Du stopper jo ikke hele statsbudsjettet på grunn av det, sant.

– Men problemet ble at de ekstra byråkratene ble brukt til å trenere beslutninger i olje- og energidepartementet. De skrev brev, laget prakk og heft for å stoppe ting. Da måtte vi gå til neste forhandling og be om flere byråkrater som skulle besvare disse brevene, sier han med et tungt sukk.

Han konkluderer med at den som taper er alltid den som har det travelt.

– Ber du bare om nok utredninger til enhver tid, så skjer det jo ingenting.

– Men vi bør vel ta miljømessige hensyn?

– Joda. Men det er ikke det saken handler om. Ting må skje også. Å sette en glasskuppel over Norge og stoppe all utvikling er ikke svaret.

Jernbaneovergangen fra helvete

TALL: Vigdenes er opptatt av tall, og vil ha mest mulig ut av pengene. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Ordføreren føler juleintervjuet er på vei over til å bli en tirade mot offentlig byråkrati. Men han klarer ikke å dy seg.

– La meg gi deg ett eksempel, sier han på sitt fjerde eksempel.

– Vi har en jernbaneovergang midt i sentrum som er en av de mest trafikkerte i Norge. Der gjør Jernbaneverket ingenting, for det koster uhorvelig mye penger, sant.

– Men oppe i Flora (bygd langt utenfor sentrum, journ. anm.) passerer det to tog i døgnet. Da legger Jernbaneverket inn innsigelse fordi det ikke var en planfri krysning når vi ønsket å bygge et par boliger. Og da får vi et soleklart dilemma.

– Skal vi gå til mekling med kommunalministeren – noe som tar et halvår, og sette alt annet av utvikling på vent? Nei, det kan vi ikke gjøre. Dermed vinner de, og et boligfelt blir stoppet på et sted hvor vi trenger vekst.

– Hva tror du er meningen med det?

– Jeg kan ikke fatte og begripe hvor dette sterke engasjementet for at ingenting skal skje kommer fra. De som trykker på disse knappene må jo bo i et lokalsamfunn de også.

Den utradisjonelle ordføreren er heller ikke redd for å skryte av Regjeringens prosjekter, hvis han synes det er fortjent.

– Jeg synes Nye Veier er helt fantastisk, sier han.

– Endelig har man etablert en motivasjon for at noe skal bli litt billigere. Det er det altfor lite av i norsk politikk. Nå skal de bygge en gang og sykkelvei for oss. Da er min klare beskjed: Få den så billig som det er overhodet mulig å få til.

– Vi må bort fra tanken om at desto dyrere desto bedre, sier Ivar Vigdenes.

Det ryktes at ordføreren inntil han ble gift sov med et stort portrett av Kong Harald V. over sengen. Etter det ble kone og barn, har han blitt litt enklere å leve med. Men forkjærligheten for USA er det nok ingen som kan få dempet.

– I Norge er det sånn at hvis du er mot å bruke penger på noe er du automatisk i forsvarsposisjon. Mens i USA er det helt motsatt. Der er det den som vil bruke mer av skattebetalernes penger som får alle de kritiske spørsmålene.

– Kunne du tenkt deg mer av det?

– Ja. Definitivt.

Lei av ensrettet presse

STOR JULESTJERNE: På ordførerkontoret er det både stor julestjerne og flaggvimpel - og litt rot. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Og han er heller ikke redd for å komme med en kraftsalve mot norsk presse, som han mener er altfor ensrettet.

– Jeg synes det er rart med mediemangfoldet vi har i Norge, at det er ingen som tør å ta noen helt andre innganger, sier han.

Han drar frem nok et eksempel fra den lange politiske karrieren som 35-åring.

– Jeg husker journalisten Jon Hustad kom på en pressekonferanse hvor vi skulle dele ut konsesjoner til leting etter olje og gass. Vi forberedte oss på spørsmål en time i forveien på «hvorfor har dere ikke tatt mer hensyn til Miljødirektoratets innvendinger», og så videre. De spørsmålene vi forberedte oss på traff alltid på en prikk.

Helt til Hustad dukket opp.

– Han stilte spørsmålet: «Hvorfor i all verden har dere ikke delt ut flere konsesjoner? Det er jo massevis av områder som er søkt på av flere enn to selskaper. Vi ble helt satt ut, fordi vi var ikke forberedt på det, sier han lett forfjamset.

I løpet av sine seks år som ordfører har han heller aldri fått spørsmål om hvorfor ikke kommunebudsjettet er strammet inn mer.

– Heldigvis tenker folk selv. Spesielt vanlige Ola Nordmann, den tause majoritet som Richard Nixon sa. De tenker om de har fått det bedre de siste fire årene. Og hvis de har det, kan de stemme på de som styrer. Det er min oppgave. Det skal være bedre på Stjørdal om fire år, når velgerne går til valglokalet, sier Vigdenes.

ORDFØRERKJEDE: Ordføreren viser frem ordførerkjedet som ble laget i 1972. – Det var ikke dyre greiene dette altså, er det første han presiserer. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Trump gjør det han sa han skulle gjøre

Mest av alt sliter han med den nåværende amerikanske presidenten. Han beskriver forholdet til Trump som «ambivalent».

– Jeg er ikke blant dem som avfeier kritikken og genierklærer han. Jeg er meget bekymret for måten han oppfører seg på. Men samtidig forstår jeg frustrasjonen over det etablerte systemet som har bygd seg opp gjennom årevis.

Og han har en ørliten beundring for at Trump faktisk gjør det han sier han skulle gjøre.

– Uansett hvor uenig du er med ham, så må du jo vedgå at han gjør det han gikk til valg på. Han sa han skulle flytte ambassaden til Jerusalem, og han gjorde det. Han sa han skulle bygge mur til Mexico, og han gjør alt i sin makt for det.

– Hadde du stemt på Hillary altså?

– Hahaha! Nei, søren om jeg vet. Verste er at hadde jeg vært amerikaner hadde jeg sikkert vært en republikaner av ypperste rang vet du. Sikkert vært blodrepublikaner.

Plutselig kommer det en kar og banker på døra. Det er hovedtillitsvalgt i kommunen, med pose fra Fagforbundet.

– Nå må du slå av opptaket, han skal ha ei flaske maltøl han også, sier Vigdenes.

Det er vel litt sant at det er ekstra trivelig her i Trøndelag.

