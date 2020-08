Mot et jubelår - for de få

Koronaepidemien blottstiller hvordan dagens økonomisk system kan gi de rike et jubelår selv i en pandemi, mens resten av oss må ta regninga.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

2020 blir et jubelår. Ikke for deg og meg, men for aksjespekulantene. Tirsdag nådde nemlig aksjemarkedet i USA sitt høyeste nivå noen sinne.

Dette skjer midt inne i en pandemi, der USAs BNP faller dramatisk, næringslivet står foran et konkursras og arbeidsledigheten er høyere enn noen gang siden 1930-tallet.

Les også: Verdens rikeste er blitt dobbelt så rik på fem måneder

Børsen går så det suser

Heller ikke norske investorer lider noen nød. Oslo Børs går så det suser, og det er igjen blitt svært lukrativt å investere i aksjer.

Dette må, for de fleste oppegående mennesker virke som totalt absurd, men skyldes at koronakrisen på en svært effektiv måte blottlegger skillet mellom finansøkonomi og realøkonomi i våre moderne samfunn.

Realøkonomien er et samfunns totale produksjon av varer og tjenester, finansøkonomien de penger som er i omløp.

Som en «bro i tiden»

Tradisjonelt sett har finansøkonomiens rolle vært å fungere som støtte for realøkonomien, som en «bro i tiden» for å sitere økonomen Keynes.

Les også: Kjempesmell på oljeaksjer

Det skjer ved at bankene sikrer næringslivet penger de kan investere i innovasjoner som gir fremtidig profitt.

Slik sørger de for at vår samtids jubelår kun blir til for de aller rikeste. Mens resten av oss sakte sklir over klippekanten sammen med koronaviruset

I dag fungerer finansøkonomien mer og mer for sin egen skyld, gjennom pyramidespilll-lignende operasjoner som gir interne inntekter uten å bidra til vekst i realøkonomien.

Dette er oppskriften på en finanskrise lik den vi fikk i 2008.

Kapitalens rolle - en politisk trussel

Kapitalens rolle i realøkonomien er primært å bidra til innovasjon. Skjer det intet nytt i verden, er kapital teoretisk sett uten verdi, ifølge økonomen Schumpeter.

Schumpeter understreket nettopp innovatørenes sentrale rolle i å utvikle økonomien, og innovasjoner kommer ofte i nedgangstider fordi vi da tvinges til å tenke nytt.

Farene ved en for ekspansiv finansøkonomi har vært kjent helt tilbake til Babylons tid, da kong Hammurabi innførte et system der all gjeld med ujevne mellomrom ble strøket. Dette ble kalt Jubelår, og nullstilte på mange måter systemet

Nettavisen Pluss: Aksjene som knuser markedet: - Ikke for sent å bli med

Hadde de enorme verdier som nå skapes på børsen blitt investert i innovasjon ville finansøkonomien derfor fylt sin rolle. Nå går pengene i stedet til nye aksjekjøp, gjerne gjenkjøp av aksjer i egen bedrift, eiendomsinvesteringer og økt bonus og utbytte.

En ting er at dette øker forskjellene i samfunnet drastisk, med påfølgende sosial uro og voksende populisme. Det er en politisk trussel.

En langsiktig økonomisk trussel

Men utviklingen representerer også en langsiktig økonomisk trussel. Blir oppgangen i realøkonomien mindre enn aksjemarkedet kalkulerer med, risikerer vi en ny boble à la 2008, og denne gang mye verre og dypere.

Og det er en stor fare for at så skjer. De krisepakker som er innført har i for stor grad begunstiget de store aktørene foran de innovative.

Farlig misforhold

Det skaper et farlig misforhold mellom enorm kapitalmengde og få gode investeringsobjekter. Som George Friedman påpeker i boka «Storm before the calm» er dette et av hovedskillene mellom vår tid og tidlig 80-tall. Den gang virket store skatteletter, fordi pengene kunne investeres i nyskapende databedrifter.

Her kan du lese flere innlegg av Stein Sneve.

Selv om teknologiaksjer er en av hoveddriverne på børsen skjer ikke dette gjennom innovasjon, men økt markedsmakt til blant annet Amazon på grunn av korona. Bransjen står dessuten overfor enorme utfordringer gjennom økende krav om offentlig regulering.

Negativ spiral

Misforholdet mellom mye kapital og få gode investeringsmuligheter skaper en negativ spiral der realøkonomien svekkes mer og mer, og politikerne kvier seg for å ta de grep som skal til for snu utviklingen.

Venstresida tør ikke utfordre denne nye ortodoksien på alvor, mens konservative partier - som tradisjonelt har vært svært skeptiske til finanskapitalen - i dag omfavner den med nyliberal jubel

Statlige investeringer i realøkonomien gjennom infrastrukturprosjekter er et slikt grep som mange snakker om. Ikke minst i USA, der behovet er enormt.

Men Trump-administrasjonen har så langt nøyd seg med vage løfter, og har i stedet gitt ineffektive skattelettelser til big business.

Et annet grep som kan tas er å gjøre det mindre attraktivt å investere i eiendomsmarkedet. Det krever høyere skattlegging.

Les også: Kjempehopp for Kid gjennom koronakrisen

Økt boligskatt kan kompenseres med lavere skatt på arbeid, slik at vanlige folk kommer ut i null, men likevel tør svært få norske partier utfordre de 80 prosent av oss som er boligeiere.

Jubelår

Farene ved en for ekspansiv finansøkonomi har vært kjent helt tilbake til Babylons tid, da kong Hammurabi innførte et system der all gjeld med ujevne mellomrom ble strøket.

Dette ble kalt Jubelår, og nullstilte på mange måter systemet.

I vår tid viker vi tilbake for slikt, og anser i stedet banker som «too big to fail», og lar dem holde på nesten uansett konsekvenser.

Mer ideologi enn vitenskap

Dette drives fram av økonomiske teorier som er mer ideologi enn vitenskap. Venstresida tør ikke utfordre denne nye ortodoksien på alvor, mens konservative partier - som tradisjonelt har vært svært skeptiske til finanskapitalen - i dag omfavner den med nyliberal jubel.

Nettavisen Pluss: Fride (22) er en av stadig flere unge som får foreldrehjelp til å kjøpe egen bolig

Schumpeter understreket nettopp innovatørenes sentrale rolle i å utvikle økonomien, og innovasjoner kommer ofte i nedgangstider fordi vi da tvinges til å tenke nytt

Slik sørger de for at vår samtids jubelår kun blir til for de aller rikeste. Mens resten av oss sakte sklir over klippekanten sammen med koronaviruset.

Eller som superinvestor og multimilliardær Warren Buffet uttrykker det:

«Joda, det foregår en klassekrig, men det er min klasse, de rike, som har starten den, og vi vinner».