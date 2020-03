Mot jubel for låntakerne - boliglånsrenten kan stupe mot 1 prosent

Boliglånsrentene kan stupe ned mot én prosent hvis ekspertene i rentemarkedet får rett.

Norges Bank satte fredag ned styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1 prosent og tror at renten kuttes ytterligere med 0,25 prosentpoeng i neste kvartal. Sentralbanken anslår i en fersk rapport at boliglånsrentene kan ligge på rett over 2 prosent ved utgangen av 2020. Det er lavt.

Men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets nærmest blåser av signalene Norges Bank kommer med i den seneste rapporten, som kom sammen med rentesenkningen.

- Denne rapporten er ikke papiret verdt papiret den er skrevet på. Norges Bank kan godt kutte renten med ytterligere 0,50 prosentpoeng i neste uke eller neste måned hvis den vil. Selvsagt kan den det. Problemstillingen er at her beveger Norges Bank seg i helt ukjent farvann, sier Andreassen.



- Rentebanen til Norges Bank nå er kun til illustrasjonsformål, det er ikke sånn den nødvendigvis blir, sier han.

Skifter raskt

Og rentemarkedet skifter raskt. Markedsrentene falt i går med 0,3 med prosentpoeng etter at Norges Bank gir bankene adgang til rimelig finansiering fremover hvis de stiller nødvendig sikkerhet for lånene. Det klarer bankene. Og det kan bli enda mer rentemoro fremover for de som ønsker rentenedgang.



Nettavisen skrev nylig at det profesjonelle rentemarkedet gjennom de såkalte F.R.A-rentene tror at markedsrentene faller drastisk mot slutten av året. Hvis dette markedet veddet og gjettet riktig, skulle styringsrenten ligge på 0,50 prosent ved utgangen av 2020.

Men etter de seneste to døgnenes dramatiske begivenheter er renteforventningene enda lavere. Andreassen sier at veddemålskontraktene ved utgangen av året nå tilsier markedsrenter ned mot 0,65 prosent neste år. Historisk ligger disse rentene 0,3-0,4 prosentpoeng over styringsrenten.

Rekordlavt

Vedder og gjetter markedet riktig, faller dermed styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror overfor Nettavisen på 0 (!) prosent ved nyttår.

- Men dette er svært usikkert, understreker han.

Hvis det går som renteoptimistene tror, kan boliglånsrentene falle til langt ned mot 1 prosent om ett år. For et boliglån på 2 millioner kroner betyr det drøyt 20.000 kroner i årlige rentebesparelser før skatt fra dagens nivåer.

2000 i måneden

Låner du 2-3 millioner kroner vil du med en boliglånsrente på 1 prosent slippe unna med 20.000-30.000 kroner i renteutgifter per år, 1667-2500 kroner per måned. Og det er før skatt. Men i tillegg kommer avdragene, og det er de som særlig belaster likviditeten hver måned.

Rentenedgangen gjelder lån med flytende renter, der boliglånsrenten svinger i takt med markedsrentene.

Har du inngått en fastrenteavtale med banken, må du akseptere denne renten i eksempelvis 3, 5 eller 10 år fremover. Men renten på nye fastrentelån har også falt og er i dag vel så lave som de flytende boliglånsrentene.