Moxnes latterliggjør og håner regjeringens boligpolitikk

Bjørnar Moxnes går til frontalangrep på Monica Mæland og regjeringens boligpolitikk.

HOTEL BRISTOL (Nettavisen Økonomi): Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) avholdt torsdag sin store årlige boligpolitiske konferanse. Temaet for årets konferanse var bærekraftig boligpolitikk, der sosial boligpolitikk raskt kom opp som et stridstema mellom inviterte topp-politikere.

- Det hadde vært en god idé om Norge hadde en boligpolitikk. I dag har vi en tomtepolitikk, der det handler om å få regulert flest mulig tomter. Høyres løsning er ikke å ha noen boligpolitikk, innledet partileder Moxnes fra talerstolen.



Demontert

- Høyre har lykkes med å demontere en sosial boligpolitikk, dessverre i samarbeid med skiftende Arbeiderparti-regjeringer. Vi har Europas råeste leiemarked, der det er opp til markedet å ordne opp, tordnet han.

Rødt ønsker blant annet å bygge flere prisregulerte ikke-kommersielle boliger som en del av boligmassen, slik at lavtlønte skal få eie sin egen bolig.

- En del av boligmassen må omsettes på ikke-markedsmessige betingelser. Vi ønsker en endring med et boligtilbud utenfor det kommersielle markedet med regulerte priser. I dag er det mange mennesker som er i fulltidsjobb som ikke har råd til å bo i byen der de jobber i, sa Moxnes.

Bråkjekk

Han viste til europeiske byer som Zürich i Sveits som hadde lykkes med å utvikle et alternativt boligmarked. Zürich er ellers kjent som en av Europas desidert dyreste byer.

- Det er rørende at Rødt vil reise til Zürich for å lære boligpolitikk. Hvis du tror leieprisene er lavere der, så lykke til, ironiserte Mæland i en replikkutveksling.

- Jeg ville kanskje vært litt mindre bråkjekk om jeg hadde vært Mæland. Sykepleierindeksen viser at sykepleierne i Oslo bare har råd til å kjøpe 5 prosent av boligene i Oslo, kontret Moxnes, som hadde tatt med seg temperaturen fra TV-debatter.



Vask ørene dine

- Nå må du være stille Mæland og lære deg grunnleggende om taletid, og "nå må Mæland vaske ørene sine" var noen av meldingene ministeren fikk fra en retorisk Rødt-leder.

Mæland sa i et innlegg at det er ikke noe nytt at folk med mye penger i større grad eier boliger enn de med lave inntekter.

- Men det er viktig for regjeringen å holde fast ved eierlinjen for alle inntektsgrupper, og at det bygges nok boliger til å hindre en for sterk boligprisvekst.

- Jeg er opptatt av en bærekraftig boligpolitikk, det betyr at vi må bygge nok boliger. Så er jeg opptatt av at den sosiale boligpolitikken. Venstresidens politikk er alltid å smøre tykt på til mange, vi er opptatt av å gi mye til de som virkelig trenger det, sa Mæland.



Gjenreising

Partileder Audun Lysbakken (SV) støttet langt på vei Moxnes og sa vi må gjenreise en sosial boligpolitikk og som får prisutviklingen under kontroll.

- Under dagens regjering er den sosiale boligpolitikken kraftig redusert. Det første vi må gjøre er å gjenreise den, sa Lysbakken.

NASJONAL BOLIGPLAN: SV-leder Audun Lysbakken etterlyser en nasjonal boligplan på linje med en nasjonal transportplan. Foto: Scanpix

- Det er en realitet at mange i Oslo ikke har råd til å eie egen bolig, det er en konkurserklæring. Det nå være flere veier inn til å eie egen bolig. Kan vi bruke skattesystemet til å dempe prisveksten? En fornuftig skattlegging av eiendom vil være prisdempende.

Økt boligskatt

Lysbakken sa at SV ønsker en nasjonal boligplan.

- Vi har ingen samlet politikk for at det bygges nok boliger her i landet, men det er ikke svaret alene for å få kontroll på prisene. Vi er nødt til å se på skattesystemet, som gjør det altfor gunstig i å spekulere i boligmarkedet. Et godt sted å begynne er å se på beskatningen på sekundærboliger.

- Det er denne regjeringen som har gjort det mindre lønnsomt å eie boliger. Vi har økt beskatningen, det gjorde ikke den regjeringen du var en del av parerte Mæland.