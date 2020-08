Mye verre enn ventet for Trump

Antall nye amerikanere som ber om dagpenger, er mye høyere enn ventet.

De seneste tallene fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at antall nye søknader om dagpenger i forrige uke - jobless claims - utgjorde 1.106.0000.

Ekspertene nyhetsbyrået Bloomberg hadde snakket med, ventet i gjennomsnitt at antall nye førstegangssøkende til trygd ville falle fra forrige ukes reviderte tall på 971.000 til 925.000.

Tilbakeslag

De seneste tallene er derfor et nytt tilbakeslag for president Donald Trump og en gjenåpning av den amerikanske økonomien. Den sesongjusterte arbeidsledigheten i USA ligger nå på 10,2 prosent, som er en liten nedgang fra forrige ukes tall.

I alt 28 millioner amerikanere får nå en eller annen form for ledighetsstønad.

Og selv om tallet for en uke siden var overraskende lavt, ligger det fortsatt skyhøyt over tallene før koronakrisen startet i mars. Den forrige rekorden er ble satt helt tilbake i 1982, da 695.000 søkte om førstegangstrygd under tilbakeslaget for økonomien i 1982.

Lettelser

Til tross for nye utbrudd og oppblomstringer av koronatilfeller, spesielt i sør og vest i USA, er det generelt lettelser i restriksjonene og nedstengingen av den amerikanske økonomien. I stater som Texas og Arizona er antallet nye smittetilfeller igjen på vei nedover.

Nesten 15,5 millioner amerikanere mottar for tiden trygd i minimum to uker, såkalte continuing claims. De seneste 22 ukene har svimlende 57 millioner amerikanere bedt om dagpenger for å klare seg gjennom koronahverdagen.

Pendelen kan fort svinge tilbake igjen, men forrige ukes antall nye søkere til dagpenger, var for første gang siden 20. mars i år under 1 million.

