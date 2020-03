Myndighetene advarer mot å trosse disse rådene i matvarebutikken

Toppsjef i Helsedirektoratet mener smitte av koronaviruset kan spre seg hvis rådene ikke følges.

OSLO (Nettavisen): De siste oppdaterte tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) fredag viser at det nærmer seg 2000 smittede med koronavirus i Norge.

Helsemyndighetene og regjeringen jobber på spreng med å få tallet ned, men ennå anslås det at vi ikke har nådd smittetoppen, og kanskje ikke gjør det før i mai.

FHI har gitt en rekke råd om hvordan vi kan forebygge smitte, i tillegg til generelle hygienetiltak på sine nettsider.

- Viktig å holde avstand

De store matvarekjedene, som er svært sentrale i folks liv, har innført en rekke tiltak. Men flere små og uavhengige butikker, både dagligvare og andre næringer, er ikke like streng med å praktisere overholdelse av rådene fra helsemyndighetene.

På en matvarebutikk på Grønland i Oslo, i hovedsak hvor innvandrere handler, har ingen synlige tiltak eller kontroll med at rådene overholdes på utsiden av deres butikk.

I den tiden Nettavisen var der torsdag trosset en rekke kunder rådene til myndighetene uten at noe ble gjort. Dette kan få følger for spredning av koronaviruset.

- Konsekvensene av ikke å følge rådene kan bli at det blir en større spredning. Det vil vi helst unngå, sier fungerende assisterende helsedirektør Linda Granlund til Nettavisen.

Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Linda Granlund. Foto: Daniel Yul Kim / Nettavisen

Fakta Slik forebygger du smitte ↓ Folkehelseinstituttet kommer med en rekke råd til hvordan du kan forebygge smitte. Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk. Håndvask Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann. Hostevaner Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Klesvask og rengjøring I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se Råd til pasienter som isoleres i hjemmet Andre forebyggende råd Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.

Fra 12. mars innførte Helsedirektoratet restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner.

Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger, først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.

Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten. Kilde: Folkehelseinstituttet





- Vi vil jo begrense smitten så mye som mulig. Det er viktig at folk holder avstand fordi vi vet det er dråpesmitte. De viktigste rådene er å holde avstand til andre, vaske hendene, ofte og grundig, og tenke gjennom hvordan man oppfører seg i nærkontakt med andre i nærbutikkene og andre steder hvor det er andre mennesker, sier Granlund.

Mannen som oppga å være eier av butikken ønsket ikke å si hva han heter, eller gi kommentarer til saken.

Helsedirektoratet fraråder å stå i tette folkemengder. Foto: Daniel Yul Kim / Nettavisen

Hun understreker at hun ikke kjenner til det konkrete tilfellet på butikken på Grønland, og uttaler seg på generelt grunnlag om råd i butikk.

- Hvordan bør vi oppføre oss i butikken?

- Du skal holde avstand til andre kunder og til personalet. Ikke still deg tett i kø. Dette er både for å unngå egen smitte, og at de ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag. Så gjelder de generelle hygienerådene. Ikke ta på matvarer du ikke skal ha. Vær nøye med ikke å berøre flater du ikke trenger å berøre, sier Granlund.

Helsemyndighetene rådet til ikke å ta på matvarer du ikke skal kjøpe når du er i butikken. Foto: Daniel Yul Kim / Nettavisen

Fakta Hjemmekarantene - dette gjelder nå ↓ Oppdatert 19. mars. Dette er råd til deg som er i hjemmekarantene fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 eller har vært på reise i utlandet. Hvem skal være i hjemmekarantene? Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som siste 14 dager har vært i utlandet. Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege. Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet Hva innebærer hjemmekarantene? Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Dette gjelder for de med hjemmekarantene: Skal ikke gå på skole eller jobb. Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands. Skal ikke ta offentlig transport. Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø. Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre. Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Hjemmekarantene varer i 14 dager fra du har vært i kontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 eller i 14 dager etter at du har vært i land som omfattes av karantenebestemmelser. Hentet fra FHI.no (19. mars)





Informasjon på mange språk

Helsemyndighetene har vært opptatt av å nå ut med viktig informasjon til alle.

- Vi er opptatt av å nå ut til hele befolkningen, også på de ulike språkene vi har. Det er hengt opp plakater forskjellige steder på 14 ulike språk. Det er informasjon om karantenesituasjonen på FHI sine nettsider på 24 språk. Så har vi aktivt benyttet det flerspråklige nettverket vi har og bedt dem spre budskapet, sier Granlund.

Informasjonen er også tilgjengelig på ulike språk på Facebook. Budskapet kommer opp i feeden på det språket den enkelte benytter. Granlund sier at helsemyndighetene også benytter ulike radiostasjoner for minoriteter til å spre budskapet.

Undersøkelser helsemyndighetene har bestilt indikerer at så godt som hele befolkningen har fått den viktige informasjonen som kan bidra til å hindre smitte.

- I vår ukentlige spørreundersøkelse er det godt å se at nær hundre prosent av de spurte sier at de kjenner til hvilke råd som gjelder for å unngå smitte.

Fredag fikk en rekke serveringssteder en kraftig advarsel fra byrådleder Raymond Johansen. Om smittevernsreglene ikke overholdes, risikerer de å miste muligheten for å servere alkohol midlertidig.