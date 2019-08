Mystisk eksplosjon på hemmelig base i Russland bekymrer norsk atomekspert: – Aldri sett dette før

Syv er døde og et område er evakuert etter en atomeksplosjon ved et militæranlegg i Russland.

Den 8. august var det en mystisk eksplosjon i nærheten på et hemmelig militæranlegg i Russland.

Det russiske meteorologiske instituttet Roshydromet kom mandag med informasjon om at det har funnet fire radioaktive gasser 29 kilometer unna eksplosjonen, ved byen Severodvinsk.

Ifølge rapporten er det funnet isotoper av barium, strontium, lantan og nuklider.

Russerne holder kortene tett til brystet

Den norske atomeksperten og forskningssjefen Nils Bøhmer mener dette er tegn på en eksplosjon i en russisk atomreaktor.

– Dette er stoffer som kun kommer fra en atomreaktor i drift, sier han.

Ifølge Bøhmer er det været som har skånet Norge.

– Hvis man ser på været for perioden gikk det bort fra Norge. Vi har også mange målestasjoner i Norge, og ingen av dem viser noe som linkes til dette, sier han.

KART: Severodvinsk ligger i nærheten av Arkhangelsk. Byen har omtrent 190.000 innbyggere og ligger 700 kilometer fra Øst-Finnmark i luftlinje.

Russerne har ifølge Bøhmer forsøkt å forklare den mystiske eksplosjonen med at en «atomkilde» har avgitt disse gassene, altså for eksempel en lyskaster eller lignende drevet av atomkraft.

– Russerne holder kortene ekstremt tett til brystet, spesielt fordi dette skjedde på et militært anlegg, sier Bøhmer til Nettavisen.

Hans teori er at det eksplosjonen skjedde i en atomdrevet rakett.

For en måneds tid siden holdt den russiske presidenten Vladimir Putin en tale hvor han skrøt av det nye våpenprogrammet til russerne. En atomdrevet rakett som skulle gå raskere og nå mye lenger.

EKSPERT: Nils Bøhmer er forskningssjef ved Norsk nukleær dekommisjonering. Foto: Daniel Sannum Lauten (Bellona)

– Denne formen for rakett ble testet av amerikanerne på 50-tallet, men uten hell, fordi det ble altfor mye radioaktive gasser, sier Bøhmer.

– Også har dette gått gærnt. Flytende hydrogen, eller lignende i raketten, som har bidratt til eksplosjonen. Så har du fått en radioaktivitet i nærområdene.

Ifølge den amerikanske avisen New York Times, var det syv personer som døde i den opprinnelige eksplosjonen. En landsby er også evakuert etter eksplosjonen. Eksperter mener det skal ha ført til 20 ganger så mye radioaktivitet som normalt.

Russiske myndigheter på sin side hevdet at evakueringen ikke har noe med eksplosjonen å gjøre, men er grunnet uspesifiserte «planlagte aktiviteter» ved militæranlegget i området.

Tegn på lokalt nedfall

– Kan det få konsekvenser for lokalbefolkningen?

– Det vet man ikke. Russerne legger veldig lokk på dette. Det er mye rykter, for eksempel at leger har måttet skrive taushetserklæringer.

Han opplyser også at om målestasjoner for radioaktivitet har blitt tatt ut av drift.

– Det er en del indikasjoner på at man kan ha fått lokalt nedfall, sier han.

Statens strålevern: – Første gang det har skjedd

Statens strålevern understreker at hendelsen er spesiell, men det er likevel ingenting å bekymre seg for i Norge.

– Er dette vanlig?

– Nei, det er det ikke. Dette er spesielt. Det er første gang det har skjedd så langt vi har registrert. Sett med norske øyne har ikke dette noen helse- eller miljømessig effekt, sier Øyvind Selnæs i Statens strålevern.

– De doseratene russerne oppgir er veldig lav stråling. De eneste som har blitt utsatt for noe her, er de som var direkte involvert i selve hendelsen, sier han.

Samtidig understreker Selnæs at han ikke ønsker å spekulere i hva som er grunnen til eksplosjonen.

Ifølge nettsiden til barentssekretariatet, The Barents Observer, publiserte lokale myndigheter i Severodvinsk først at strålenivåene var 16 ganger normale nivåer. Dette bli like etterpå slettet fra nettsidene. Like etter eksplosjonen uttalte det russiske forsvarsdepartementet at strålenivået var «tilbake til normalen».

Den russiske ambassaden i Norge har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

