Nå åpner Extra Norges første butikk uten ansatte

- Jeg må innrømme jeg var skeptisk, sier Extra-sjefen.

BOGSTADVEIEN (Nettavisen Økonomi): - Nå gir vi nøkkelen til kundene våre. Første gang jeg hørte om prosjektet var jeg kjempeskeptisk og tenkte at dette ikke kan gå. Men i Extra er alt mulig, sier Christian Hoel, kjedesjef i Extra, til Nettavisen Økonomi.

Torsdag åpner Extra Norges første butikk som vil være ubemannet i deler av døgnet i Bogstadveien i Oslo.

Frem til klokken 23.00 vil butikken fremstå som en helt vanlig dagligvarebutikk med ansatte. Når de ansatte går hjem, er det teknologien som tar over for natten. Da skal kundene selv kunne låse seg inn i butikken ved hjelp av mobilen.

Løser seg inn

Innlåsningen skjer gjennom appen Coop Key, en nyutviklet app som du kan bruke BankID til å logge inn med.

- I starten av prosjektet var jeg skeptisk til om dette var teknisk mulig, men nå er jeg beroliget. vi har teknologien på plass og hvis dette fungerer, kan vi vurdere å prøve det i andre butikker, sier Hoel.

NØKKELAPP: Christian Hoel i Extra med appen som åpner Extra-butikken. Foto: Halvor Ripegutu

Prosjektleder Victoria Hellesøy sier at Coop ønsker å gjøre dette både for å tilby butikk for folk som trenger å handle om natten. De åpner også for at de kan bruke teknologien på butikker som ellers kunne blitt lagt ned.

- Økt bruk av teknologi gjør at vi sparer kostnader, slik at butikker med lavt kundegrunnlag, likevel kan gå rundt, sier Hellesøy til Nettavisen Økonomi.

Vektere følger med

Hun sier at gjøres mange sikkerhetstiltak både for kundene og butikkens skyld.

- Vi har mange kameraer som fanger opp avvikende adferd og sender melding til vektersentralen, sier Hellesøy.

Men har du planer om å benytte den nye butikken til å snike deg unna kommunens ølsalgstider, blir du trolig skuffet.

- Salgstidene er de samme som i kommunen generelt, så det er ikke mulig å få øl på natta. Ølen vil være låst bak et gitter og det er fysisk umulig å komme til den, forsikrer Yury Noyarintsev, butikksjef hos Extra Bogstadveien.

For ordens skyld: Butikken er ikke åpen på søndager, da det ikke er lov.