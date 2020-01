Nå blir det dyrere å hurtiglade elbilen

Hurtigladeselskapet Ionity skrur opp prisene for lading av elbiler både i Norge og Europa. Den norske elbilforeningen reagerer.

– Et slikt prisnivå for lynlading er uhørt, og betyr i praksis at IONITY priser seg høyere enn fossilt drivstoff. I tillegg velger IONITY å kreve en høyere pris i Norge enn i resten av Europa. Det betyr altså at elbilistene i det mest utviklede markedet skal utsettes for landeveisrøveri for å finansiere videre utbygging andre steder, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening til foreningens egne nettsider.

Ionity ble etablert av Volkswagen-gruppen, Daimler, Ford og BMW.

Dyrere enn diesel og bensin

Elbilforeningen forteller at prisen på en ladeøkt blir mye dyrere. Ionity skroter introduksjonstilbudet deres med 80 kroner for en ladeøkt, og prisen for en kilowattime vil koste 0,79 euro. Det utgjør litt over 7,80 kroner etter dagens vekslingskurs.

Ionity har i tillegg valgt å ta i litt ekstra, så den den norske prisen skal bli 8,40 kroner per kWh. Det vil nå koste over 20 kroner per mil for større elbiler. De nye prisene trer i kraft 31. januar i år. Det vil si mye dyrere enn bensin og diesel.

Stavanger Aftenblad har snakket med Jan Haugen Ihle, regionsjef i Ionity i Nord-Europa, og han kommenterer kritikken fra elbilforeningen.

– Hvis du lader 80 eller 90 prosent av tiden hjemme, er fortsatt elbil billigere enn fossilt sett over for eksempel ett år. Elbilforeningen tar også utgangspunkt i ad hoc-pris, og ikke avtalepriser som for eksempel hos Audi, sier Ihle til Aftenbladet.

Vil be de revurdere prispolitikken

I et Facebook-innlegg forklarer Ionity at det går an å få et godt tilbud på hurtiglading.

«Avhengig av ladebehovet, kan kunder velge attraktive ladetilbud fra en av Ionitys leverandører av ladetjenester som Audi e-tron ladekort, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche-ladekort, Volkswagen WeCharge og mange flere», skriver de.

Kunder som ikke har en avtale, kan altså velge å benytte seg av drop-in tilbudet og betale 8,40 kroner per kilowattime.

– Norsk elbilforening henstiller Ionity om snarest å revurdere den nye prispolitikken. Sammenlignet med prisnivået hos andre ladeselskaper i Norge er prisnivået fullstendig på jordet. Altså er det behov for en ganske kraftig justering for å gjøre Ionity sitt tilbud konkurransedyktig, sier Bu til egne nettsider.