Nå blir Premier League mye dyrere

Fremover blir det dyrere å se Premier League, bekrefter TV 2.

Canal Digital sendte mandag ut en mail til kundene sine om at TV 2 Sport Premium-abonnementet deres nå blir kraftig oppjustert i pris - fra 499 kroner per måned til 699. TV-distributøren begrunnet dette med at TV 2 har økt sin veiledende pris til dem, som følge av økte rettighetskostnader.

Prisøkningen gjelder fra 1. november.

Nettavisen har mandag kveld tatt kontakt med Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, for å få svar på hva dette vil ha å si for Sumo-kunder. Han svarer følgende:

– TV 2 Sumo kommer på bakgrunn av økte rettighetskostnader også til å måtte øke prisene på Premier League-pakken, men hvor mye har vi ennå ikke tatt endelig stilling til. Kundene vil selvsagt få beskjed først, og god tid i forkant av en prisøkning, skriver pressesjefen.

Canal Digital har i likhet med både Telia (tidligere Get) og RiksTV tidligere satt prisen for TV 2 Premium Sport til 499 kroner. Mye tyder dermed på at kunder hos disse selskapene også kan forvente seg en prisøkning.

Reaksjonene fra Canal Digitals kunder har ikke latt vente på seg:

– Som kunde hos oss har du ingen bindingstid på TV 2 Sport Premium, og kan når som helst endre abonnementet på Min Side. Der kan du enkelt endre på abonnementet ditt eller finne alternative sportspakker, så du fortsatt får med deg store idrettsøyeblikk utover høsten og vinteren, står det i mailen Canal Digital har sendt ut til sine kunder.